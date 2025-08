Cavallo dijo que el Gobierno “no ha conseguido consolidar un clima de estabilidad monetaria y cambiaria”

La persistencia de cepo cambiario para las empresas y entidades financieras, sumada a la expectativa de que estas restricciones se eliminarán en el futuro, generó un clima de incertidumbre que desalienta la entrada de capitales y presiona al alza las tasas de interés. Es la explicación que dejó el ex ministro de Economía Domingo Cavallo sobre las recientes tensiones en el precio del dólar, en un documento publicado en su blog personal.

El economista sostuvo que, aunque la eliminación de algunas restricciones permitió un salto cambiario inicial que no tuvo un traslado inmediato a precios, la consolidación de la estabilidad monetaria y el crecimiento económico todavía no se han alcanzado.

“Al mantenerse transitoriamente la inconvertibilidad del peso para las empresas y entidades financieras, a la vez que se anuncia que en algún momento del futuro se eliminarán esas restricciones, se alimenta la expectativa de un salto devaluatorio adicional al ya producido. Esa expectativa desalienta la entrada de capitales que no sea tipo carry trade y lleva a que las tasas de interés en pesos tiendan a aumentar”

En diciembre del año pasado, Cavallo argumentó que la salida del cepo no necesariamente debía ser inflacionaria. Anticipó que, si bien habría un ajuste en el tipo de cambio, esto no implicaría un traspaso significativo a los precios. De hecho, el salto cambiario se produjo, pero la inflación mensual se mantuvo en torno al 2%, sin aceleraciones notables. Sin embargo, el optimismo respecto a una consolidación de la estabilidad y el crecimiento no se confirmó, ya que en sus palabras la economía no mostró señales claras de “recuperación sostenida”.

El ex funcionario fundamentó su expectativa positiva en la posibilidad de que la eliminación del cepo redujera el riesgo país, facilitando el acceso a financiamiento externo y permitiendo al Tesoro adquirir dólares con el superávit fiscal primario para afrontar los pagos de intereses de la deuda. No obstante, según detalló en su blog, estos efectos no se materializaron. El riesgo país no descendió lo suficiente y las tasas de interés que el Tesoro debe pagar para renovar la deuda en pesos aumentaron en términos reales. Además, el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos sigue siendo negativo y la entrada neta de capitales no compensa ese déficit.

Cavallo atribuye parte de este estancamiento a la permanencia de restricciones cambiarias, especialmente para empresas y entidades financieras, que son actores clave en la movilización de grandes volúmenes de capital.

“Mantener las restricciones que impiden o limitan severamente la intermediación financiera en dólares y la convertibilidad del Peso, al tiempo que se facilita el atesoramiento de dólares de las personas y el turismo en el extranjero tampoco contribuye al clima de estabilidad”, explicó el ex ministro de Economía.

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Otro factor que, según su análisis, contribuye a la volatilidad reciente es la ausencia de reglas claras en la política monetaria y cambiaria. Retoma una idea central de Milton Friedman y la escuela de Chicago: la preferencia por reglas predecibles por encima de la discrecionalidad en el manejo de los instrumentos económicos. En este sentido, señala que la introducción de conceptos como “base monetaria ampliada” y “dolarización endógena”, junto con la eliminación de los pases y el reemplazo de las LELICs por las LEFIs, ha generado confusión. “Esta falta de claridad sobre los instrumentos y los tiempos se percibe como discreción en el manejo monetario y seguramente ha contribuido a la volatilidad monetaria y cambiaria”, explicó.

El gobierno, según Cavallo, promueve la competencia de monedas entre el peso y el dólar, pero mantiene restricciones que dificultan la intermediación financiera en dólares y la convertibilidad del peso. Al mismo tiempo, facilita el atesoramiento de dólares por parte de las personas y el turismo en el extranjero. Esta combinación de medidas “no contribuye a crear un clima de estabilidad”, ya que la economía opera bajo señales contradictorias.

Para revertir este escenario, Cavallo recomienda que el gobierno adopte reglas de juego claras en materia monetaria y cambiaria, “tal como sugeriría Friedman”. La eliminación completa de las restricciones permitiría que el tipo de cambio se estabilice sin la intervención del Banco Central en la venta de reservas, siempre que el tipo de cambio resultante incentive la entrada de capitales. Si la llegada de capitales es vigorosa, el Banco Central podría comprar reservas y permitir una apreciación del peso, lo que ayudaría a revertir cualquier aumento transitorio de la inflación tras el salto cambiario inicial. Este mecanismo, según el ex ministro, es característico de los planes de estabilización con libre movimiento de capitales.

En su análisis, Cavallo subraya la importancia de un sistema sin restricciones para la compraventa de monedas extranjeras, requisito indispensable para que la economía funcione bajo un esquema de competencia de monedas similar al modelo peruano. Este sistema, que el presidente Javier Milei ha mencionado como alternativa a la dolarización completa y la eliminación del Banco Central, permitiría una mayor flexibilidad que un régimen de convertibilidad estricta o una dolarización total.

El funcionamiento de este sistema, según Cavallo, implicaría que los bancos reciban depósitos tanto en pesos como en dólares, y que el Banco Central regule la expansión del crédito en ambas monedas mediante encajes legales y operaciones de mercado abierto con bonos denominados en cada moneda. La estabilidad de precios requeriría que el peso no se deprecie de manera sostenida, aunque pueda experimentar fluctuaciones transitorias. Ante shocks externos que demanden una depreciación, el Banco Central podría limitarla ajustando los encajes legales y las tasas de interés en cada moneda, además de recurrir a operaciones de mercado abierto.