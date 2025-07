Habló el ex ministro de Producción de Alberto Fernández: “No veo incentivos para que la industria se recupere, sino para importar”

Kulfas sostuvo que la industria funciona con menos empleo y menor producción por el atraso cambiario y la apertura

Matías Kulfas, ex ministro de Desarrollo Productivo durante el Gobierno de Alberto Fernández, se presentó en la señal Infobae en Vivo y compartió su visión sobre el presente industrial argentino y los efectos de la apertura económica combinada con un tipo de cambio bajo. Frente a un panel de periodistas, abordó indicadores recientes, políticas impositivas y competitividad manufacturera. A lo largo de la entrevista, Kulfas explicó cómo impactan en la estructura productiva nacional el esquema de incentivos vigente y las últimas decisiones del Gobierno.

Kulfas abrió su intervención aludiendo a la situación sectorial: “Una recuperación respecto a la caída del año pasado, que fue una caída muy fuerte en el primer semestre”. Sin embargo, remarcó que, en términos interanuales, la producción industrial está entre “nueve y 10% por debajo”. El ex funcionario aclaró que se trata de una recuperación “muy parcial”. Señaló además la pérdida de puestos: “Todavía estamos hablando de una pérdida de unos 33.000 puestos de trabajo con respecto a noviembre del 2023”, un dato que situó en contraste con el volumen total del sector industrial, que ronda “más o menos 1.200.000”.

En una caracterización precisa, Kulfas puntualizó: “No es una debacle”, pero sí destacó una “industria que funciona con un nivel inferior de producción, con menos empleo, que tiene hoy unas 1300 empresas industriales menos”. Se refirió así al “cierre de empresas estimado por las que contratan seguridad social o sobre todo los seguros de riesgo de trabajo”. En suma, describió la etapa actual como “una recuperación parcial y un nivel de actividad que está por debajo de previo cambio de gobierno”.

Consultado sobre los incentivos para la industria, sostuvo: “No veo un escenario donde los incentivos estén marcados para que la industria se recupere fuertemente. Más bien lo contrario”. Analizó que el Gobierno priorizó en materia de baja de impuestos todo lo que tiene que ver con reducir el costo de las importaciones. “El gobierno eliminó el impuesto país, redujo aranceles de importación, redujo un montón de medidas productivas para la industria. Y a la industria de Argentina no le mejoró nada la posición competitiva, no le bajó ningún impuesto, no le mejoró ningún costo”, añadió.

Sobre el efecto en la vida de las fábricas, Kulfas ejemplificó: “Hoy un montón de ramas productivas que más o menos tienen un uso de capacidad instalada en torno al 50%. ¿Qué significa esto? Que es una fábrica. Tiene diez máquinas en la fábrica, solamente cinco están funcionando”. Según el ex ministro, esto pasa porque “no tiene demanda”, tanto en el mercado interno como externo, trabado por “costos razonables para poder exportar”. Así, describió: “En esos sectores la inversión es bajísima o inexistente. Es más que nada de mantenimiento del stock de capital, pero de ninguna manera en ampliar”.

En relación a la apertura, Kulfas puntualizó: “Lo que vemos es un escenario de atraso cambiario con apertura. Es un combo bastante explosivo”. A su juicio, esto deriva en que Argentina es un país caro, con “costos caros y que le cuesta competir tanto para exportar como con las importaciones que vienen”. En ese marco, reiteró: “A la industria de Argentina no le mejoró nada la posición competitiva”.

La conversación mencionó casos puntuales de inversiones y ajustes. Al ser consultado por el empleo en sectores como el textil y el calzado, Kulfas aclaró: “Un industrial antes de tomar la decisión de despedir hace muchas cosas, porque muchas veces los trabajadores que tiene están capacitados, calificados”. De todas formas, reconoció su impresión: “Vamos a un escenario de achicamiento”. Y rememoró estrategias defensivas de otras crisis: “Empiezan a importar algún producto propio, y entonces en su oferta tienen parte importados y parte de producción nacional”.

Apuntó también a la falta de novedades en materia de costo impositivo para la industria local. Al describir las medidas recientes, subrayó: “La realidad hasta ahora que las reformas tributarias han sido solamente en beneficio de las importaciones. No ha habido una sola medida, una sola medida que mejore los impuestos”.

El impacto de la política económica se agrava, según Kulfas, para los fabricantes de menor escala: “Vos en Argentina no le podés pedir una pyme que tenga las mismas condiciones de Arcor, Coto u otra gran empresa...”, en el contexto de una discusión pendiente sobre la modernización industrial adaptable a pequeñas y medianas empresas. Reclamó: “Veo que hay una oportunidad gigantesca para Argentina vinculado a los recursos naturales y a su industrialización y el uso del conocimiento”, aunque también consideró: “Hoy todos los incentivos están puestos específicamente para la importación”.

Sobre escenarios históricos, el economista repasó lo ocurrido en otros períodos: “Esta idea de atraso cambiario para controlar la inflación, sea un dólar muy barato en economía cara que si se sostiene con endeudamiento. Esto ya lo vivimos en el período Martínez de Hoz a fines de los 70, en el periodo de los 90 con Menem y Cavallo y 2016, 17, 18 con Macri y Sturzenegger”. Según Kulfas, “en los tres casos terminaron con un sector industrial mucho más chico, con problemas serios de empleo y con la economía sobreendeudada”. Advirtió: “No veo que esto sea diferente”.

Durante la entrevista, se abordó además la situación macroeconómica. Kulfas señaló: “Esta vez hay superávit fiscal, pero el gobierno tuvo que pedir un préstamo al Fondo Monetario”. Sostuvo que el objetivo único “es bajar la inflación”, y cuestionó si este método resulta “sostenible” y qué daños provoca en la estructura productiva.

Dentro de los datos actuales, también resaltó: “Hoy hay unas 1300 empresas industriales menos”, y reforzó que los efectos se trasladan al empleo: “El desempleo subió, subió poco porque básicamente lo que mucha gente entiende es que la única salida es frente al desempleo y sería buscar cualquier cosa. Lo que creció y si creció en los últimos dos años es el empleo en comercio. Y sobre todo, cuanto más precario, informal, más es el crecimiento”.

En cuanto a la relación campo-industria, aclaró: “Estoy a favor de que bajen las retenciones, creo que es una herramienta que hay que modificarla en el tiempo, no tengo dudas”. Sin embargo, matizó: “La industria emplea 1.060.000 personas de manera directa. Cada empleo directo de la industria tiene un montón de actividad multiplicadora en servicios, en comercio, en transporte y también potencia al campo”.

Kulfas insistió varias veces en que “el promedio de la industria está casi 10% por debajo de 2023”. Ante la mención de casos puntuales de recuperación, advirtió: “La gran mayoría sigue por debajo del nivel de 2023. La mayor parte está muy golpeada”.

Así, el ex ministro graficó un presente atravesado por "ambivalencias y de ambigüedad y de zonas grises“, con sectores que exhiben números favorables, y otros donde la preocupación y el ajuste predominan. “No es todo lo mismo, pero la mayor parte está muy golpeada”, concluyó durante la entrevista.

