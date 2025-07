Para Ricardo Delgado, el dólar podría acercarse a $1.400 antes de las elecciones: “El Gobierno se tiene que ocupar”

Ante la creciente volatilidad cambiaria y a pocos meses de las elecciones legislativas, los analistas comienzan a preguntarse qué sucederá con el tipo de cambio y el nivel de reservas, cuyo bajo nivel es uno de los puntos flacos del actual programa económico.

En este contexto, el economista Ricardo Delgado, advirtió en una entrevista en Infobae en Vivo que el dólar puede acercarse a $1.400 antes de las elecciones. Según el especialista, la dinámica cambiaria de la segunda mitad del año siempre encuentra a la Argentina con una menor oferta de divisas que demanda, y esta vez se suma un cambio relevante en la política monetaria y nuevas presiones sobre la demanda, factores que intensifican la volatilidad y el impacto en los precios de la economía.

Delgado, de la consultora Analytica, explicó que, a partir de mediados de abril, las personas humanas pueden acceder nuevamente a la compra de dólares vía aplicaciones bancarias, tras el levantamiento de ciertas restricciones. A este flujo se le suman unos 1.500 a 2.000 millones de dólares de demanda adicional mensual, lo que complica aún más el equilibrio entre la oferta y la demanda de divisas. El economista remarcó además que “empieza a desaparecer la soja como el único oferente neto de dólares de la economía argentina”.

Otra clave para entender la situación reciente es el cambio de política monetaria acordado en el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Banco Central dejó de utilizar la tasa de interés como principal instrumento y pasó a controlar los agregados monetarios, o sea, la cantidad de pesos en circulación. “El cambio de política monetaria implica que ya el Banco Central no va a mirar más la tasa de interés de la economía, sino los agregados monetarios, la cantidad de pesos que circulan”, precisó Delgado.

Ricardo Delgado explicó que el aumento reciente del dólar está vinculado a la mayor demanda de divisas y a cambios en la política monetaria

Este giro se manifestó cuando, el jueves pasado, los bancos dispusieron de casi 10 billones de pesos, lo que elevó fuertemente la cantidad de circulante en la economía. Según Delgado, esa abundancia de liquidez aceleró la demanda de dólares y el movimiento del tipo de cambio, contribuyendo a la suba de la cotización observada en los últimos días. El propio gobierno reconoció el impacto de estos factores y anticipó para el día siguiente una licitación de bonos del Tesoro no prevista originalmente, en un intento por absorber parte de los pesos excedentes.

Aunque el salto del dólar genera preocupación en muchos sectores, Delgado coincidió en que no todos los actores económicos ven el movimiento con alarma. Algunos industriales consultados consideran que la suba descomprime parcialmente la presión generada por la apreciación previa del peso, ayudando a recuperar márgenes de competitividad, en particular para los exportadores.

Sin embargo, para el gobierno, que enfrenta elecciones en tres meses, el comportamiento del dólar es altamente sensible, no solo por su impacto económico sino también político. “El dólar es el precio de la economía argentina y hay elecciones cerca”, resumió Delgado. Agregó que la principal preocupación no es el nivel absoluto de la cotización, sino la variación, la expectativa y la posibilidad de que se acelere en el corto plazo.

¿Habrá traslado a precios de la suba del dólar?

Sobre el traslado a precios, Delgado indicó que la inflación reciente mostró signos de estabilidad, con registros por debajo de los dos puntos porcentuales mensuales en mayo y junio. Sin embargo, advirtió que si se mantiene la volatilidad cambiaria y las señales de control pierden consistencia, podría observarse una aceleración inflacionaria. “Si la expectativa es que el equipo económico no tiene el control de la política cambiaria, probablemente sí”, sostuvo, subrayando la importancia del resultado de la licitación de bonos del Tesoro como termómetro de confianza en el manejo oficial.

El economista de Analytica advirtió que si el Gobierno no controla la volatilidad cambiaria, podría transferirse a los precios

El especialista puntualizó que el Banco Central sigue interviniendo en el mercado de futuros de dólar para sostener la expectativa cambiaria y evitar movimientos bruscos, aunque las intervenciones no siempre se reflejan inmediatamente en los datos publicados. No obstante, para el éxito del programa, remarcó la necesidad de mostrar señales muy contundentes de control, empezando por el terreno fiscal. Aquí entran en juego los proyectos parlamentarios, ya que muchos de ellos podrían comprometer el equilibrio fiscal y desalentar la confianza de los inversores domésticos y extranjeros.

Consultado sobre el carácter excepcional o normal de la coyuntura, Delgado señaló que la tipicidad preelectoral está presente y que la presión sobre el dólar suele intensificarse en años pares, aunque el cambio de política monetaria adoptado en el marco del acuerdo con el FMI añade un elemento distintivo. “El Fondo refrenda y consensúa un programa económico con el Gobierno donde la prioridad pasa por cerrar todas las fuentes de emisión monetaria. Eso hace que haya cada vez menos pesos en términos reales y que la tasa de interés empiece a subir. Pero para desarmar eso, había que terminar con las Lefis, una canilla para que los bancos sacaran dinero del Banco Central”.

En este contexto de transición, el Tesoro sale a ofrecer nuevos títulos para absorber pesos, pero Delgado remarcó la dificultad de mantener la disciplina monetaria sin afectar la actividad. “Si tenés una cantidad fija de dinero y no podés emitir, vas a tener otro problema correlacionado: tipo de cambio más alto y una actividad económica más fría”.

Al profundizar en el impacto del movimiento del dólar sobre los precios, Delgado sostuvo que la reciente baja de inflación se asoció a una compresión de márgenes de ganancia para las empresas: “En procesos de inflación baja, los márgenes tienden a comprimirse. Las empresas encuentran menos posibilidades de cargar ganancias más altas que en un entorno de alta inflación”. Esto, según advirtió, implica que subas cambiarias que el gobierno no consiga controlar sí pueden trasladarse a los precios, sobre todo en una economía donde las importaciones pesan en los costos de producción.

Respecto al escenario hasta las elecciones, el economista alertó que el gobierno debe ocuparse activamente de la situación para evitar que el dólar escale al límite máximo de la banda, ya que las reservas internacionales no son suficientes para resistir una fuerte intervención vendedora. Citó una frase de un exprofesor de sus tiempos de estudiante: “Las reservas están para no venderse, para mirarlas”, y advirtió que los agentes económicos solo creen en la capacidad defensiva del Banco Central cuando advierten fortaleza en las reservas.

Delgado concluyó que la evolución del tipo de cambio en el corto plazo será resultado de la calibración de la política monetaria y del éxito en la colocación de nuevos bonos en pesos, para captar dólares genuinos a través del sector privado. Reiteró que el contexto de esta segunda parte del año es más complejo que el de la primera mitad y enfatizó que “el Gobierno se tiene que ocupar”.

“Estamos en una situación en donde hay menos dólares en la economía y, obviamente, en un contexto menos simple que el que tuvimos en la primera mitad del año o en los últimos años”, resaltó Delgado sobre el final de la entrevista, dejando claro el desafío inmediato para las autoridades económicas en el proceso preelectoral actual.

