El déficit de cuenta corriente aún no llegó al récord de 2018: cómo impactan Vaca Muerta, el dólar y las reservas en el BCRA

En un contexto de apreciación del peso, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos genera preocupación entre analistas debido al bajo nivel de reservas del Banco Central y la dificultad para acumular dólares como el equipo económico había acordado con el FMI.

El saldo negativo del primer trimestre resultó menos de la mitad que el registrado en igual período de 2018, antes de que el gobierno de Mauricio Macri firmara un nuevo programa con el organismo. Sin embargo, economistas advierten que la dinámica de la actividad será un factor determinante durante los próximos meses.

Aunque el rojo de cuenta corriente rondó los USD 5.200 millones, casi duplicando lo esperado por el FMI para todo el año (USD -2.700 millones), se ubica lejos de la cifra anotada en los primeros tres meses de 2018 (USD -12.000 millones a valores actuales). Una de las principales diferencias que explica el “acotado” déficit, según Equilibra, es el saldo de bienes FOB, que llegó a USD 2.060 millones y USD -2.100 millones, respectivamente.

Buena parte de esta diferencia se atribuye a Vaca Muerta: en ese momento no había superávit energético, y actualmente se eleva a USD 2.100 millones. “El resto de la mejora se explica por mejores términos de intercambio -relación de precios de exportación e importación”, señaló Equilibra.

En el rubro servicios, el déficit alcanzó USD 4.500 millones, impulsado principalmente por el turismo emisivo. Incluso a precios constantes, el saldo negativo marcó un nivel récord en la serie iniciada en 2006, superando al pico de enero-marzo de 2018.

“Con la finalización del cepo para individuos a mediados de abril, la brecha cambiaria se desplomó y el turismo emisivo se abarató significativamente, por lo que es probable que el rojo siga ampliándose”, detalló la consultora.

Por otro lado, el déficit de Ingresos primarios (Rentas) superó los USD 3.300 millones, pero quedó muy por debajo de los USD 5.750 millones de hace siete años, a valores actuales. Esta mejora refleja principalmente la menor carga de intereses del Tesoro tras la reestructuración de la deuda pública de 2022. También se destaca la reducción del déficit por utilidades y dividendos, que respondería a una menor inversión y disminución de ganancias de empresas extranjeras.

Entonces, “incluso con un nivel de actividad similar y mayor apreciación del tipo de cambio real multilateral, el déficit de cuenta corriente durante los primeros tres meses de 2025 fue significativamente menor al de igual periodo de 2018 por el saldo positivo de Bienes (Vaca Muerta y Términos de Intercambio) y por un menor déficit de Rentas por menor devengamiento de Intereses y Utilidades/dividendos”, resumió Equilibra.

El déficit de cuenta corriente del primer trimestre de 2018 se ubicó en un nivel mucho más elevado, pero estuvo acompañado de un ingreso de capitales financieros que ascendió a USD 20.000 millones a precios actuales y reservas netas del Banco Central en USD 48.000 millones.

En cambio, este año los ingresos de la cuenta financiera sumaron solo USD 1.580 millones y las reservas netas del Banco Central permanecen en terreno negativo.

En el segundo trimestre, Equilibra espera una reducción del déficit de cuenta corriente debido a un mayor superávit de bienes por el incremento de exportaciones de la agroindustria, con el incentivo de la baja temporal de retenciones para liquidar la cosecha gruesa.

Para la segunda mitad del año no se espera un ensanchamiento del saldo negativo “porque la expansión de la actividad se está agotando y el tipo de cambio real se depreció más del 10% luego del desarme del cepo para las personas”. En un escenario moderado, Equilibra proyecta un déficit de USD 17.500 millones al cierre de 2025 (equivalente a 2,5% del PBI).

Agustín D’Attellis, ex director del Banco Central, sostuvo que “con este tipo de cambio el déficit de cuenta corriente crecerá y ya no hay margen para financiarlo con deuda. El Gobierno va intentar aguantar hasta las elecciones pero el techo de las bandas queda corto y no hay reservas para defenderlo”. Añadió que tampoco se está cumpliendo con la acumulación acordada con el FMI, justamente por utilizar al dólar como ancla para contener la inflación.

“El mercado presionará sobre la cotización del dólar con demanda”, agregó D’Attellis.

Gonzalo Lacunza, economista de Empiria, dijo: “Desde abril, el déficit de cuenta corriente no necesariamente impactará en las reservas. Si bien en el primer trimestre cayeron USD 5.600 millones para cubrir el rojo de la cuenta corriente que la cuenta financiera no absorbió, con el cambio de régimen y la no intervención cambiaria, el financiamiento tendrá que provenir del ingreso de dólares que pueda generar el sector privado. El monto a cubrir permanece manejable por la cuenta financiera”.

Y afirmó que “lo más probable es que el déficit persista en los próximos meses. El desafío es que los ingresos de dólares financieros se expliquen mayormente por inversión extranjera directa (más estructural) y no tanto por inversión de cartera (más volátil, de menor plazo)”.

Según Invecq, si bien es de esperar que la Argentina retome el acceso a los mercados internacionales, la necesidad de divisas en los próximos años será muy alta

El Gobierno sostiene que las divisas que aportarán Vaca Muerta y la minería, sumado a la entrada de capitales vía cuenta financiera, serán más que suficientes para financiar la demanda total de divisas y que por ello, no hay problema en mantener este tipo de cambio.

No obstante, en Invecq consideran que hay razones para poner en duda esa conclusión. “El salto exportador es una realidad, pero falta para que se materialice el crecimiento importante, y podría no ser suficiente. Además, aunque se espera que Argentina recupere acceso a los mercados internacionales, la necesidad de divisas será muy alta en los próximos años, tanto por el flujo de la cuenta corriente como por elevados vencimientos en moneda extranjera y atesoramiento privado”, plantearon desde la consultora.

También observaron que “una victoria en las elecciones de octubre podría reducir el índice de riesgo país y permitir al Tesoro colocar deuda en el exterior, a una tasa razonable. Sin embargo, los inversores también observarán el nivel de reservas del Banco Central. Si bien su balance ha mejorado bastante, en gran medida se explica por los desembolsos de organismos internacionales”.

Por último, precisaron que “aunque el equipo económico parece no preocuparse por el nivel de reservas ni el tipo de cambio, esto no implica que no cambie la estrategia luego de octubre, sea por elección propia o como consecuencia de los movimientos del mercado”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió el pasado miércoles a la situación del mercado cambiario y a la adquisición de reservas internacionales. “Lo que hay que entender es que, así como la inflación es consecuencia de un comportamiento ortodoxo en lo fiscal y lo monetario, la compra de dólares es también una consecuencia del orden macroeconómico”, aseguró.

Caputo advirtió también que puede haber volatilidad en los mercados, como ocurre habitualmente en economías emergentes, pero sostuvo que la fortaleza de la economía argentina permite afrontar esos episodios. “Es todo parte del proceso. Lo importante es que hoy tenemos una economía sana y un Banco Central capitalizado, con activos sólidos”, expresó el ministro.