Por qué el resultado de la licitación del Tesoro es positivo para los inversores aunque deje más pesos en el mercado

La licitación del Tesoro de ayer dejó en claro que la demanda de dólares es puntual. La colocación de bonos dollar linked, títulos que ajustan por la devaluación, alcanzó a $1.1 billón o sea el 11% de los bonos colocados.

El Tesoro recibió propuestas por $9,01 billones y adjudicó $8,50 billones. En otras palabras, no solo renovó los $2,9 billones que vencen esta semana, sino que le quedó un excedente de casi 300%, poco más de $5,5 billones, para cancelar deuda con el sector privado.

Para los inversores, el resultado fue una buena noticia. Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital, resumió el resultado. “El jueves vencen las LEFI (instrumento del Tesoro administrado por el BCRA que pagaba 29% anual overnight). Eran unos $15 billones en manos de bancos. Ese mismo día también vencerán $2,9 billones en LECAP. Total: $17,9 billones. El Tesoro renovó $8,5 billones y quedaron $9,4 billones libres. Como las LEFI desaparecen, el Gobierno deja de pagar tasa por la plata a 1 día ¿Qué hacen los pesos? Van a caución, a Repo entre bancos o a comprar riesgo más largo. Resultado: baja de tasas de plazo fijo, baja la tasa activa y los bancos van a prestar más barato”.

Lo cierto es que los inversores mostraron su cautela porque la mitad de los pesos fue para las LECAP a tasa fija más cortas que vencen el 15 de agosto. Este instrumento concentró $4,22 billones a una tasa efectiva mensual de 2,78%. Los que vencen el 12 de setiembre, mes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, atrajo inversores por $1,2 billones a 2,65% anual y los que vencen el 17 de octubre, una semana antes de las elecciones de medio término, captaron $1,18 billones a 2,59%.

De allí en más no hubo entusiasmo, porque la LECAP que vence el 28 de noviembre atrajo $193 mil millones con una tasa relativamente elevada de 2,64% efectivo mensual.

Los BONCAP, que son a más largo plazo, padecieron la indiferencia, salvo los que vencen el 20 de enero que consiguió $400 mil millones a 2,68% efectivo mensual. El BONCER, que ajusta por costo de vida y vence el 31 de marzo captó $181 millones.

Por supuesto, que esto implicará poner más pesos en la plaza. El aumento de la base monetaria es una de las causas del aumento del dólar, además de la incertidumbre política.

Los dólares financieros, sin conocer los resultados de la licitación del Tesoro, comenzaron la rueda con más compradores que hicieron que la divisa avance en forma de serrucho ascendente, por la volatilidad, y cerraran en el máximo del día con subas de $30. El MEP terminó la rueda en $1.277 y el contado con liquidación en $1.280. El “blue” se puso a tono con las cotizaciones de los financieros y subió $40 a $1.270.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 458,6 millones. Sin intervención del Banco Central tocó $1.270 para cerrar a $1.264, $24 sobre el cierre del viernes. Este dólar subió 5,35% en lo que va del mes.

Hay varias explicaciones alrededor de la suba de los dólares y todas son ciertas. Desde la mayor cantidad de dinero en circulación, pasando por los agroexportadores que van con los pesos que les da el Banco Central tras la liquidación de divisas para cubrirse de los costos de la nueva siembra. Por supuesto, tras la afirmación del ministro de Economía, Luis Caputo, que en una oportunidad el Tesoro hizo una compra en bloque de USD 200 millones para incrementar reservas, el mercado supone que esa operatoria no se interrumpió y continuó en algunas ruedas.

Para Martín Yanzon, jefe de mesa de ConoSur “fue una rueda movida y nosotros estamos desacostumbrados a la volatilidad y no nos damos cuenta de que el dólar hoy vale menos que hace un año cuando llegó a cotizar a $1.350. Creo que ahora es más natural el tipo de cambio que a $1.100. Lo importante es que la curva de pesos se haya mantenido y los bonos no se hayan golpeado. La situación no es extremadamente problemática, pero hay una debilidad en todo esto: las acciones bajaron fuerte y los bonos no terminan de reaccionar; cuando llegan a rendir menos de 10%, pegan la vuelta. Hay mucho ruido y volatilidad que va a continuar por un tiempo. Es un proceso de reacomodamiento y de búsqueda de equilibrio. No veo problemas en el mediano plazo, aunque comienzan a aparecer algunos semáforos en amarillo como la balanza de cuenta corriente que se puso negativa. No nos olvidemos que la Argentina nunca tuvo superávit fiscal y es un terreno desconocido para transitar”.

Cabe aclarar que al dólar no le va mejor en el mundo. Ayer cayó 0,20% contra las seis principales divisas y está en el nivel más bajo desde fines de 2021,

Esa debilidad del dólar es parte de la política económica de Estados Unidos.

El informe de F2 la consultora de Andrés Reschini destaca que “la política arancelaria de Trump volvió a tomar el centro de la escena y luego de que se anunciaran aranceles contra Japón, Corea del Sur y más tarde contra Malasia, Kazajstán, Sudáfrica, Laos y Myanmar, así como también contra países del BRIC, los mercados reaccionaron vendiendo posiciones de riesgo algo que también golpeó a la bolsa argentina”.

El informe de F2 señala que “en materia de futuros el mercado sigue copiando el derrotero del mayorista. Si bien hoy se notó un volumen de 1.715.658 contratos, las tasas implícitas no muestran señales de nerviosismo. Los puntos de equilibrio para los instrumentos en pesos comienzan a tocar la banda superior para vencimientos a fin de enero y los futuros se van pegando a la banda superior en el tramo más largo”.

En tanto, los bonos soberanos tuvieron una rueda negativa a 48 horas de que se pague cupón. Las bajas fueron de hasta 1,36%, pero el riesgo país bajó 21 unidades (-3%) porque se renovó el cálculo de JP Morgan y tomó las alzas anteriores y el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que se elevó a 4,4% contra 4,29% de la semana pasada.

El nuevo esquema regula que las empresas extranjeras puedan listar sus acciones en Argentina sin necesidad de establecer una sucursal en el país (Foto: Shutterstock)

En la Bolsa se produjo la esperada toma de ganancias y el S&P Merval de las acciones líderes bajó 1,39% en pesos y 2,4% en dólares. Solo hubo 3 alzas: IRSA (+1,7%), Cresud (+1,1%) y Central Puerto (+0,7%). YPF bajó 1,1% pero acumula 4,5% de ganancias en el mes.

Los ADR -certificados de tenencias de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- cerraron en rojo y los más afectados fueron los bancos con caídas superiores a 5%.

En tanto, en el after market, los principales índices de las Bolsas de Nueva York amagaban con una recuperación, mientras el oro se mantenía neutro y el petróleo no podía sostener la suba. La soja, el maíz y el trigo seguían acumulando retrocesos.

Para hoy se espera otra rueda volátil y habrá que ver la reacción del dólar ante la posibilidad de que haya más dólares, porque mañana se pagan cupones por USD 3.800 millones.