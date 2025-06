La desocupación subió al 7,9% en el primer trimestre y ya afecta a 1,7 millones de personas

Muchas personas se incorporaron al mercado laboral en el último año, pero la mayoría sigue buscando trabajo (LinkedIn)

El índice de desocupación llegó al 7,9% en el primer trimestre de este año, lo que dejó como resultado un incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto al mismo período del 2024. De esta forma, ya son 1,7 millones los desempleados que hay en el país.

Es importante recordar que un “desocupado” no es aquella persona que no tiene trabajo, sino aquella persona que está activamente buscando un empleo y no lo encuentra.

Lo interesante, en este caso, es que la suba de la desocupación se dio en un contexto en el que también creció el empleo. De acuerdo con lo informado por el Indec, la tasa de ocupación saltó de 44,3% en los primeros tres meses de 2024 a 44,4% en el período enero-marzo de 2025. Así, la cantidad de ocupados creció a 20,7 millones de personas.

Aunque parezca ilógico, el hecho de que suban tanto la desocupación como la ocupación es algo completamente normal. Lo que ocurrió, fue que creció 0,2 puntos porcentuales la tasa de actividad. Eso significa que en el último año se incorporaron más personas al mercado laboral. Algunas consiguieron trabajo (por eso creció la tasa de empleo) y otro tanto aún lo sigue buscando (por eso creció el desempleo).

