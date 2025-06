Cuál es la razón por la que en 2025 ya se venden más autos que motos 0 km

El mercado de las motos creció mucho después de la pandemia, pero este año la ecuación se invitió en relación con la venta de autos 0km (Foto: Shutterstock)

Luego de 5 meses de ventas de unidades cero kilómetro, sorpresivamente, en 2025 se vendieron más autos que motos en Argentina. El fenómeno llama la atención, porque al ser un bien registrable de bajo precio, que hace a la movilidad de las personas pero también una herramienta de trabajo, en los últimos años ocurría exactamente lo contrario.

Con los números oficiales del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), entre enero y mayo de 2025 se vendieron 272.837 automotores pero 256.832 motocicletas, es decir un 6% más.

Ese mismo dato, un año atrás fue de 125.518 autos pero 170.687 motos, lo que significa que se vendió un 36% más de motos. Y si se busca en las cifras de 2023, para fines de mayo se habían vendido 195.673 automóviles y 205.362 vehículos de dos ruedas, una diferencia del 5% a favor de las motos.

Aunque los números interanuales sean positivos, las ventas cayeron en mayo y este año se vendieron más autos 0 km que motos nuevas en 5 meses

“La explicación es que los años anteriores, con la crisis económica que había, muchas personas compraban moto porque era lo único que podían comprar. De hecho, muchos vendían un autito chiquito que tenían y se compraban una moto 110 con la que se podían mover, especialmente en los pueblos del interior”, dijo Marcos Di Palma, el famoso piloto de automovilismo y el menor de los hijos del ídolo de las pistas, Rubén Luis Di Palma, de quién heredó su popularidad.

Di Palma es palabra autorizada en el rubro de las motos, porque se dedica al negocio desde hace más de 15 años. Llegó a tener 15 concesionarias entre las que operaba un volumen cercano a las 300 unidades por mes. Actualmente, más dedicado al campo, sólo conserva tres agencias en la provincia de Buenos Aires, a las que abastece de unidades recorriéndola con su famoso camión, todavía decorado como en sus tiempos de piloto, con el que también realizó una colecta solidaria para colaborar con las víctimas de las inundaciones de Bahía Blanca.

“Lo que está pasando ahora es que se venden más autos que motos porque este gobierno, al cual deseo que le vaya muy bien y gobiernen hasta 2031, tiene que soltarle un punto al cinturón que aprieta a la clase trabajadora, al laburante, que hoy no puede pagar la cuota de una moto chica. Se venden más autos porque lo que queda de la clase media está un poco mejor, y tiene créditos que hace dos años no había, pero el laburante no puede comprar una moto”, dijo Di Palma.

Marcos Di Palma tiene una empresa dedicada a vender motos hace más de 15 años

El detalle del mercado de las motos muestra que en mayo se vendieron 51.761 motos, lo que representó una baja del 2,9% en relación con abril, y apenas un 1% por encima de marzo. En sintonía con esas cifras, las motos más accesibles bajaron un 2,7%, aunque el segmento que más cayó fue el de los scooters, que están un 8,5% por debajo de 2024.

“Abril es siempre el peor mes para las motos, pero este año no se sintió tanto. Sin embargo, las ventas de mayo, que siempre eran mejores, se vinieron muy abajo. Las motos intermedias se venden más, pero las de baja cilindrada no. Hay zonas como el interior de la provincia de Buenos Aires, en los que el retraso de la cosecha por tantas zonas inundadas se siente, no se ve la plata de la cosecha. Vamos a ver cómo viene junio. En nuestra zona la baja es mucho mayor al 2,9%”, dijo el dueño de una cadena de concesionarias del noroeste de la provincia, donde el mercado de las motos de baja cilindrada siempre es el fuerte de ventas.

“Tuvimos que achicar el pedido porque está parado. De hecho, no hubiera sido necesario comprar motos este mes, con el stock que teníamos nos alcanzaba”, concluyó.

El liderazgo de Honda entre las marcas se mantiene, pero la moto más vendida del año es ahora la Gilera Smash

En el detalle de ventas, Honda sigue siendo la referencia entre las marcas con el 17% del mercado, expresado en 43.721 unidades entre todos sus modelos. Su liderazgo no es tan holgado como un año atrás, porque Motomel está segunda con 36.962 y el 14,4%, mientras que Gilera está en tercer lugar con 30.399 que equivalen al 11,8%. Con más de 20.000 unidades entre enero y mayo, siguen en la lista, Corven, Zanella y Keller.

Entre los modelos, la Gilera Smash pasó a ser la moto más vendida con 22.650 unidades, dejando en segundo lugar a la imbatible Honda Wave, que perdió el liderazgo después de muchos meses, y sumó en 5 meses 21.291 motos vendidas. El tercer lugar es de la Motomel B110 con 20.869 y completan el Top 5 la Keller KN110 y la Corven Energy 110.