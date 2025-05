Bitcoin trepó hasta tocar USD 104.000 de la mano del regreso del optimismo a los mercados

El bitcóin alcanzó los 104.000 dólares, impulsado por noticias sobre un pacto comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido (Bloomberg)

El Bitcoin alcanzó los 104.000 dólares y se consolidó por encima de los 100.000 dólares, niveles que no registraba desde enero. El avance de la criptomoneda se dio en el marco de un renovado entusiasmo inversor, impulsado por las expectativas positivas generadas por un acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido, así como señales desde Europa que sugieren posibles recortes de tasas de interés.

En la jornada de ayer jueves 8 de mayo, la cotización del Bitcoin trepó hasta 101.402,19 dólares, con una suba del 4,8% durante el día. Fue la primera vez desde febrero que la moneda digital superó el umbral de los 100.000 dólares, revirtiendo las pérdidas acumuladas en lo que iba del año. Posteriormente, este viernes la cotización continuó en alza y llegó a tocar los 104.000 dólares, para luego retroceder ligeramente y ubicarse en torno a los 103.002 dólares, nivel al que se negociaba al momento de elaboración de esta nota.

Según Cointelegraph, este movimiento sorprendió a gran parte del mercado por su velocidad: en pocos días, el valor de la criptomoneda subió 10%, empujado por noticias de alto impacto en el plano internacional. Operadores y analistas destacaron que el rally actual está “impulsado por titulares”, una dinámica que se repitió en los últimos meses, especialmente en torno a las novedades relacionadas con el presidente de los EEUU Donald Trump y su política comercial.

Desde el mínimo registrado este año en 75.000 dólares, el Bitcoin se recuperó con fuerza. El punto actual representa una zona de alto interés técnico, que varios operadores calificaron como un campo de batalla clave para definir la tendencia en el corto plazo. Para consolidar esta suba, los analistas indicaron que serán necesarios “flujos pasivos” que mantengan el volumen de operaciones y fortalezcan los niveles recién alcanzados como nuevos pisos de cotización.

El acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido, anunciado el jueves, generó expectativas de que se destraben negociaciones con otros socios estratégicos, como la Unión Europea y China. El operador conocido como Skew expresó en redes sociales que el mercado espera que el pacto bilateral funcione como “efecto contagio” para destrabar otros procesos similares. A su vez, remarcó que se trata de una jornada crítica por el fuerte componente especulativo detrás del impulso reciente.

En el mismo sentido, el índice Stoxx Europe 600 subió 0,4%, con lo que encadenó su cuarta semana consecutiva en alza. El DAX alemán superó su máximo histórico de marzo, recuperando completamente las pérdidas originadas por las tensiones comerciales generadas por la administración Trump. Entre los papeles que más subieron se destacó Commerzbank AG, que avanzó 3,5% tras reportar un buen resultado en el primer trimestre.

La autoridad monetaria europea, por su parte, aportó otro factor de alivio a los mercados. Dos miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Olli Rehn y Gediminas Simkus, afirmaron el viernes que un recorte de tasas es probable en junio. El BCE ya recortó tasas en siete oportunidades desde junio del año pasado, y los mercados monetarios descontaron al menos dos o tres movimientos adicionales durante este año.

El gestor Thomas Brenier, responsable de renta variable en Lazard Freres Gestion, dijo a Bloomberg desde París que el repunte actual se explica por “el alivio generado por la pausa en las tarifas y el acuerdo con el Reino Unido”. También se mostró optimista respecto al panorama para las acciones europeas, debido a una mejora en los indicadores macroeconómicos y a una mayor claridad sobre la política monetaria del bloque.

En paralelo, los futuros del Nasdaq 100 avanzaron levemente, manteniendo la racha positiva de las últimas dos jornadas. Entre los papeles que impulsaron el índice se destacaron la empresa de transporte Lyft Inc., el fabricante de chips Microchip Technology Inc. y la firma de software CloudFlare Inc., que registraron buenos resultados trimestrales y subas significativas en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Los bonos del Tesoro estadounidense operaron estables, mientras los inversores se volcaron a activos de mayor riesgo. El índice del dólar interrumpió una racha de dos días de subas. En Asia, el índice de referencia de MSCI subió 0,7%, completando su cuarta semana consecutiva en terreno positivo. En Hong Kong, las acciones chinas subieron por segunda semana seguida, aunque los activos financieros de India continuaron en baja debido al aumento de tensiones con Pakistán.

En cuanto a los flujos de capital, un informe de Bank of America (BofA) citado por Bloomberg señaló que el mercado comenzó a rotar desde activos estadounidenses hacia plazas internacionales. Según datos de EPFR Global citados por BofA, en la última semana salieron 9.300 millones de dólares de acciones norteamericanas, mientras que entraron 7.000 millones en acciones extranjeras. El estratega Michael Hartnett recomendó inclinarse por los activos internacionales frente a los de Estados Unidos, señalando que el rebote del S&P 500, que acumulaba un 14% desde el 9 de abril, podría estar llegando a un punto de agotamiento.

Entre los analistas del mercado de criptomonedas, persiste la duda respecto a la sostenibilidad del reciente rally del Bitcoin. Si bien el acuerdo entre Washington y Londres funcionó como catalizador, algunos operadores se mostraron escépticos sobre cuánto puede durar el entusiasmo. Los niveles actuales, cercanos a un nuevo máximo histórico, se transformaron en zonas de alta sensibilidad técnica. Los movimientos de los próximos días definirán si la tendencia alcista puede consolidarse o si la resistencia psicológica de los 100.000 dólares funcionará como límite.

El próximo gran evento que podría influir en la evolución del Bitcoin es la ronda de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, prevista para el fin de semana. El presidente Trump sugirió que podría haber avances concretos, lo que encendió expectativas entre los operadores. La administración norteamericana también analiza reducciones arancelarias significativas para los productos chinos, una señal que podría impulsar aún más el apetito por activos de riesgo como las criptomonedas.

En este contexto, el desempeño del Bitcoin quedó directamente vinculado a las expectativas globales de política comercial y monetaria. Con los mercados atentos a cada titular, los movimientos de corto plazo seguirán determinados por la volatilidad y la lectura de señales que van más allá del ecosistema cripto.