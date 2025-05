Por la falta de pesos en el circuito informal, el dólar blue se transformó en el más barato del mercado

El precio del dólar blue es una referencia importante en la economía argentina. Foto: CNN

El mercado cambiario da para todo tipo de sorpresas, sobre todo desde que arrancó el nuevo esquema de bandas. Ayer el dólar blue tuvo una caída de casi 1,5% y finalizó a $1.190, con lo cual se transformó en el dólar más barato del mercado, cuando siempre fue al revés.

De esta manera, se dio una inédita situación: hubo brecha cambiaria negativa del 2%. Esto significa que es más barato conseguir dólares en el circuito informal que comprar dólares oficiales a través de cualquier app bancaria, algo que está habilitado desde mediados de abril.

En los años de cepo siempre la brecha fue positiva, con una diferencia de hasta 150% en el último trimestre de 2023, en la previa a las elecciones. Ante las fuertes restricciones para comprar dólares oficiales a causa del cepo, los inversores debían recurrir al mercado financiero para hacerlo. Esto generaba fuertes saltos tanto del dólar MEP como del informal.

Pero ahora el cambio es rotundo. Ya sin mayores trabas para la compra de dólares a través de la cuenta bancaria, el blue quedó reservado casi exclusivamente para los que trabajan en el sector informal. Y allí radica en buena medida la explicación para la baja que se viene observando en este mercado.

“No hay mucha vuelta para darle, hoy son muchos más los que precisan vender que comprar en el circuito informal”, explicó el dueño de una mesa de dinero que opera en el microcentro.

Uno de los sectores que históricamente mueve más en el circuito informal es el textil. Hoy las empresas del sector atraviesan un momento complejo, con menos ventas y márgenes cada vez más estrechos. Por lo tanto, les quedan pocos pesos para dolarizarse, que es prácticamente la única forma de ahorro que tienen a mano, ante las dificultades de recurrir a la inversión en alternativas bancarias o bursátiles.

La escasez de pesos en el circuito informal, por otra parte, implica que hay pocas chances de un salto significativo del dólar en el futuro cercano. Lo que no queda claro es hasta cuándo podría mantenerse esta situación atípica de una brecha cambiaria negativa.

Con el correr de las horas, en la jornada de ayer se consolidó la baja del dólar blue, que terminó parcialmente arrastrando al oficial, que durante todo el día se mantuvo en niveles de $ 1.220 pero finalizó la jornada apenas por debajo a $ 1.215.

La expectativa del Gobierno es que en las próximas semanas se profundice la tendencia a la baja del dólar oficial, que ahora quedó en el medio de las bandas cambiarias. Sin embargo, se espera que un mayor ingreso de dólares provenientes de la cosecha gruesa presione a la baja el tipo de cambio en las próximas semanas, en un contexto de menos pesos también en el circuito oficial.

Esa mayor oferta de divisas, sin embargo, viene algo demorada. Según un informe de la Universidad Austral, “los compromisos de entrega de soja están en apenas el 24% de la cosecha esperada, frente a un promedio histórico del 31% para esta fecha. “Es el ritmo más bajo de los últimos 11 años. Si analizamos sólo los negocios a precio, apenas se ha vendido un 11% de la producción, contra un 16% promedio”.

Ayer el director del BCRA, Federico Furiase, insistió en que el objetivo del Gobierno en esta etapa no es comprar reservas, sino que la caída del tipo de cambio permita una mayor desinflación. El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, había salido a recomendarle al equipo económico que compre reservas aún cuando no el tipo de cambio no haya tocado el piso de la banda. Sin embargo, el objetivo oficial es llegar a las elecciones con el índice de inflación lo más bajo posible.

Ahora la expectativa está puesta en las medidas que tomaría el Gobierno para facilitar el uso de dólares. Una de las posibilidades que ganó fuerza en las últimas horas es que los dólares del último blanqueo se puedan utilizar libremente, eliminándose el limite de USD 100.000