Frente a la baja del dólar, los inversores apuestan por los bonos en dólares, en pesos y hasta los provinciales

Bajaron todos los dólares y la brecha que separa al dólar MEP del dólar comercial es de apenas 0,7%. La elevada oferta en el Mercado Libre de Cambios (MLC) de USD 775,5 millones hizo que bajara $13 a $1.165.

A este acercamiento ayudó la menor volatilidad en el mercado de dólares financieros donde el dólar MEP bajó $3,40 a $1.173,15 y el contado con liquidación CCL, $4,40 a $1.188,67. El “blue” bajó $5 y se vende a $1.200.

La finalización del mes y la semana corta no dejan ver hasta dónde el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, influyó en este ordenamiento de los precios.

Según el informe de la consultora F2 de Andrés Reschini “ya se especula con que podrían permitir a los exportadores ingresar divisas sin la obligación de liquidar en MLC. El mercado va inclinándose hacia un peso más fuerte. De hecho, los futuros cayeron a lo largo de toda la curva con un tipo de cambio que cerró al alza pero que parece ir dejando atrás la volatilidad del inicio del nuevo esquema”.

En tanto los bonos soberanos tuvieron una buena rueda que fue recortando ganancias sobre el final y terminaron casi neutros. El riesgo país bajó 9 unidades (-1,3%) a 701 puntos básicos.

Martín Yanzón, jefe de mesa de ConoSur indicó que “vimos mucha demanda de bonos provinciales, lo que suele ser una buena señal”.

Los pesos van buscando nuevas opciones ante la baja del dólar, pero los inversores no quieren asumir riesgos y prefieren los bonos.

Por eso el informe de Adcap Grupo Financiero elaborado por Federico Filippini y Javier Casabal, indica que “mantenemos el enfoque constructivo que adoptamos el 14 de abril y seguimos recomendando posicionarse en Bonos Soberanos hard dollar de mayor duration, especialmente el ARGENT 2035, esperando un mercado alcista basado en el compromiso del BCRA de comprar dólares para cumplir la meta de reservas netas pactada con el FMI. Proyectamos un retorno de 23% hasta fin de año”.

Más adelante agrega que “sin embargo, y como vienen haciendo énfasis los funcionarios del equipo económico, la prioridad es mantener el proceso de desinflación mientras que la acumulación de reservas queda en segundo plano, para comprar recién en el piso de la banda. En el mercado, esto debería favorecer a los bonos en pesos (medidos en dólares) por sobre los bonos en dólares (que requieren acumulación de reservas). La estacionalidad debería jugar a favor de la tesis del gobierno: el ingreso de dólares en mayo por la cosecha debería superar la demanda y, sin compras del Central, el tipo de cambio oficial debería ir hacia $1000″.

“En este marco, recomendamos bonos en pesos, que deberían rendir mejor que los bonos en dólares en las próximas semanas. Vemos valor en todas las alternativas en pesos, pero preferimos los Boncer largos (TZXD6 y TZXD7), que deberían capturar todo el upside y cubrir el riesgo del nuevo régimen cambiario. Esperamos que estos bonos superen en rendimiento a los bonos en dólares entre 10% y 25% hasta fin de año, buena parte en el corto plazo”, concluyó Adcap.

La Bolsa pagó la aversión al riesgo con una nueva baja de 3,3% en pesos y 3,1% en dólares en el Merval de las acciones líderes.

Pero el riesgo está afectando al mundo. Por caso, las Bolsas de nueva York subieron con cautela por la noticia de que Donald Trump va a aliviar los costos de la industria automotriz. Anoche en el pre market los tres principales índices bajaban hasta 0,5% acompañando la caída del oro que hace varias ruedas dejó de ser el “boom” del mercado.

Para suerte de la Argentina, el dólar está golpeado en el mundo y en particular en Asia donde el yuan cotizó a 7,26 por dólar, el precio que tenía el 4 de abril y da más valor a las reservas argentinas.

Estados Unidos es víctima del modelo proteccionista porque los traders no quieren riesgo norteamericano, en particular en Asia, y son vendedores de dólares y de bonos del Tesoro, mientras se fortalecen el euro y las divisas regionales. Hace tres años que el dólar no recorre los pisos actuales.

América Latina sigue el camino de fortalecimiento de sus monedas. El peso mexicano cerró a $19,50 por dólar. Recuperó la caída que provocó Trump cuando anunció las medidas arancelarias y algo más. La divisa de México está en los mismos valores del 1 de septiembre pasado. El real que cuando asumió Trump se disparó a 6,20 por dólar, ahora cotiza a 5,62, el precio que tenía a principios de agosto.

El punto de apoyo sigue ausente. Hasta que China y Estados Unidos no comiencen negociaciones no habrá inversor tranquilo incluidos los argentinos