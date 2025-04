El número uno de JP Morgan en la Argentina explicó cuál es la variable clave que miran los mercados

El titular de JP Morgan Argentina remarcó que la baja del riesgo país dependerá de la continuidad del reordenamiento macroeconómico

Facundo Gómez Minujín, CEO de JP Morgan Argentina, afirmó que octubre volverá a ser un mes determinante para la economía nacional. Durante su exposición en el encuentro Expo EFI, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el ejecutivo señaló que el desempeño del oficialismo en las elecciones legislativas concentra la atención del mercado y de las empresas. “Es un evento fundamental”, sostuvo en diálogo con Santiago Bulat.

Gómez Minujín elogió al gobierno de Javier Milei por su enfoque en la organización económica. Destacó que el Ejecutivo se abocó a reordenar la macroeconomía, desintermediar los movimientos sociales, desregular sectores y avanzar en la inserción internacional del país. “Lo que ha hecho hasta acá es concentrarse en reordenar la economía y el Banco Central, en desintermediar los movimientos sociales y la desregulación. El cuarto punto es la inserción en el mundo, que Milei lo lleva adelante”, puntualizó.

Pese a estos avances, el titular de JP Morgan advirtió sobre la persistente incertidumbre vinculada a la continuidad del rumbo económico y político. “El país tiene una dinámica de una economía cerrada. Las empresas hoy ven si aumenta o no el consumo, si suben o no los puestos de trabajo y si Milei gana o no las elecciones legislativas de octubre. Ese es un evento fundamental”, expresó Gómez Minujín.

El ejecutivo remarcó que un resultado positivo en las urnas podría fortalecer el esquema económico actual. Indicó que algunos inversores consideran necesario que el gobierno complete dos mandatos para consolidar el rumbo iniciado. “El país viene de crisis en crisis, nadie renueva los mandatos, ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández”, afirmó.

Gómez Minujín hizo un repaso de la historia económica reciente de la Argentina, mencionando los “nueve defaults” y los “22 acuerdos con el FMI”. Según su análisis, existe una percepción de que la economía está en camino de estabilización, aunque persiste el escepticismo debido a los antecedentes. “Ahora hay una sensación de que el país está caminando por la vía correcta, pero no sabemos si va a tener éxito”, advirtió.

El titular de JP Morgan Argentina también abordó el tema de los activos en el exterior. Señaló que los argentinos mantienen aproximadamente “US$350.000 millones” fuera del sistema financiero nacional, ya sea en activos en el exterior o en efectivo, lo cual refleja la falta de confianza en la sostenibilidad del actual proceso económico. “Nosotros mismos somos los que no estamos 100% convencidos de si esto va a tener éxito”, observó.

Al referirse a las reformas estructurales, Gómez Minujín fue contundente. Manifestó que, si bien se avanzó en el ordenamiento macroeconómico, todavía no se implementaron las transformaciones necesarias para garantizar un crecimiento sostenido. “Estamos en proceso de estabilizar, pero la verdad es que las reformas que el país necesita para crecer no están hechas”, aseguró.

Hoy se celebró la primera jornada de Expo EFI (Expo EFI)

Entre las reformas pendientes, mencionó de manera prioritaria la necesidad de modificar el régimen previsional. “Hay que rehacerlo por completo. Reformar todo. La mitad del gasto son por jubilaciones de privilegio o regímenes especiales”, describió. También enfatizó la urgencia de cambios en los sistemas laborales e impositivos. “Es lo que piden las empresas: ‘Bajen los impuestos porque no se puede competir’”, agregó.

Gómez Minujín profundizó su visión sobre la estructura tributaria argentina y graficó el problema de la carga impositiva con un ejemplo cotidiano. “Hoy la hamburguesa Big Mac en Argentina está entre las más caras del mundo. Pero si le sacamos los impuestos, cae a los niveles más bajos. La incidencia impositiva es impresionante”, afirmó, al referirse a cómo los altos impuestos afectan la competitividad de los precios.

Respecto del escenario político, subrayó que los inversores internacionales mantienen una actitud de espera hasta las elecciones de octubre. “Los inversores están mirando si Milei gana o no. Algunos necesitan dos mandatos para convencerse. Argentina viene de crisis en crisis. Queremos ver si el próximo gobierno tendrá la posibilidad de hacer las reformas necesarias”, explicó.

Gómez Minujín también señaló que el escepticismo no solo se refleja en el exterior, sino también en el interior del país. “Los propios argentinos no estamos cien por ciento convencidos del rumbo. Hay 350 mil millones de dólares fuera del sistema financiero. Esa es una muestra clara”, sostuvo.

En relación con los indicadores sociales, Gómez Minujín destacó la importancia del crecimiento económico sostenido. Explicó que para reducir la pobreza de 40% a 20% se requieren “10 años de crecimiento al 5%”. De este modo, vinculó la mejora de las condiciones sociales a la estabilidad y expansión de la economía en el largo plazo. “Ningún país con esa pobreza es sostenible en el tiempo. Esa es la magnitud del desafío que tenemos por delante”, indicó.

En relación con el mercado financiero, pronosticó una baja en el riesgo país. Atribuyó esta expectativa a la estabilización macroeconómica que se estaría alcanzando bajo la actual administración. “El riesgo país va a seguir bajando porque se está ordenando la macro de forma tal de que no tiene sentido que los bonos estén en el nivel que están”, expresó.

Gómez Minujín consideró que, si se mantiene el actual rumbo económico, la Argentina podría regresar a los mercados internacionales de crédito a principios de 2026. Señaló que este año el país no necesita emitir deuda nueva, ya que puede afrontar sus compromisos financieros con recursos disponibles. Sin embargo, subrayó que en el futuro será imprescindible recuperar el acceso al financiamiento externo para consolidar la estabilización económica. “Este año no tiene necesidad, porque puede pagar sus obligaciones financieras con caja, pero es indefectible que Argentina vuelva al mercado de capitales. Es condición para que el país estabilice su economía”, remarcó.