Comienza la semana con tensión en los mercados en medio de la expectativa por las negociaciones entre EEUU y China

La semana inicia con tensión en los mercados porque Estados Unidos bajó las esperanzas de un inicio concreto de las negociaciones con China (DPA)

Todo iba bien hasta el domingo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se encargó ayer de desmoronar la poca fe de inversores sensibles. “Tuve interacciones con mi homólogo chino, pero fueron sobre temas tradicionales como estabilidad financiera y alertas tempranas económicas globales”, dijo para luego agregar “no se si el presidente Trump ha hablado con el presidente Xi”.

La respuesta en el after market hizo olvidar la importante recuperación de las Bolsas de Nueva York, de los bonos del Tesoro y del dólar.

En una semana donde se presentarán 180 balances y se conocerá el Índice de Gastos de Consumo Personal (PCE), que expondrá el costo de los aranceles en los gastos del público en general, los inversores anoche optaban por abandonar el riesgo. Al mismo tiempo, el maíz, la soja y el trigo anotaban leves bajas y subía el petróleo Brent que es el de referencia de la Argentina.

Con el mundo alterado, los informes de las consultoras tuvieron que hacer equilibrio para ver el impacto en la Argentina de lo que sucede en Estados Unidos.

Para EconViews, la consultora que dirige Miguel Kiguel “la política monetaria del nuevo programa muestra un cambio hacia un esquema más convencional” y “se dejó atrás el rígido crawling peg del 1% mensual, que estaba destinado a perpetuar un preocupante atraso cambiario y se adoptó una banda cambiaria con la idea de que el tipo de cambio flote entre el piso de $1.000 y el techo de $1.400. Pero, como es típico en Argentina, el nuevo régimen trajo varias sorpresas, y en muchos casos el principal sorprendido fue el FMI”.

La política monetaria del nuevo programa muestra un cambio hacia un esquema más convencional (REUTERS)

El informe agrega que “el Gobierno se había comprometido a acumular USD 4,4 mil millones desde ahora hasta el 13 de junio, lo que implicaba compras importantes en el mercado y ponerle presión al tipo de cambio. Pero el Gobierno anunció que el Banco Central solo va a comprar reservas si el dólar toca el piso de la banda lo que difiere de lo acordado con el Fondo, que no solo permite, sino que espera compras dentro de la banda para alcanzar la meta de acumulación. Pero aún más sorpresivos fueron los anuncios, en varias reuniones, de que el gobierno considera que la meta de los USD 4,4 mil millones es “blanda” y que, por ende, podría no cumplirse. Eso ayuda a sacar presión sobre el dólar y, aunque seguramente habrá algún tipo de rispideces con el FMI (que creyó que el Gobierno no iba a incumplir las metas de la primera revisión), no creemos que la sangre vaya a llegar al río”.

El informe agrega que “estos anuncios empezaron a generar preguntas en otro frente, principalmente cómo haría el Gobierno para aumentar la monetización que estaba prevista en el programa para poder expandir el crédito y el normal funcionamiento del mercado financiero. Sin compras de dólares y sin financiamiento al Tesoro, la oferta monetaria quedaría prácticamente fija, con el riesgo de que suba abruptamente la tasa de interés y se frene la actividad económica. Y ahí vino la segunda sorpresa. El Gobierno anunció que el Banco Central había tenido ganancias contables de $19,4 billones en 2024 y que iba a hacer una distribución de $11,7 billones al Tesoro. Estos fondos los iba a depositar en la cuenta que el Tesoro tiene en el Banco Central”.

La volatilidad del dólar se explica porque el mercado se está acomodando a la nueva oferta y demanda (Free Photo)

EconViews opinó que “esto quiere decir que el Banco Central vuelve a financiar al Tesoro, aunque esta vez no es para el déficit fiscal, sino para bajar el nivel de deuda pública. La realidad es que este es el mecanismo que el Gobierno encontró para darle liquidez al mercado y evitar lo que sería un monetary crunch o fuerte apretón monetario. Lo que no parece tan razonable es que sea el Tesoro el que maneje la política monetaria, porque cada vez que decida cuál es el nivel de corte en las licitaciones de bonos va a ser el Tesoro el que fije la tasa de interés y la emisión monetaria”.

La consultora que dirige Kiguel llegó a la conclusión que “esto abre un juego interesante. En un escenario con menos pesos “encepados”, sostener la renovación de la deuda en moneda local se vuelve más desafiante. Todo indica que el Tesoro debería convalidar tasas más altas, porque ahora compite contra el dólar. Pero, por ahora, esa no fue la estrategia. En las dos licitaciones de abril liberó unos $3.8 billones (el 11.6% de la base monetaria) y mantuvo las tasas bastante tranquilas. Se vienen meses intensos para el Tesoro. Los vencimientos en pesos que quedan para este año rondan los $73 billones, de los cuales el 43% vence entre mayo y junio. Según Federico Furiase (asesor del Ministerio de Economía), hay $11 billones de depósitos para hacer frente a los pagos. Pero el dilema sigue: ¿Pagar más tasa para renovar o inyectar liquidez y correr el riesgo de que se mueva el tipo de cambio si la demanda de dinero no acompaña?”

Para la consultora “tenemos un mejor esquema monetario y cambiario que el que había antes, aunque lo que se dio es solo el primer paso”.

En tanto FMyA, la consultora de Fernando Marull asegura que “en la segunda semana del nuevo régimen cambiario el dólar estuvo más volátil, terminando el mayorista en niveles de $1.176, más cerca del ‘punto medio’ que de la banda inferior. La volatilidad del dólar se explica porque el mercado se está acomodando a la nueva oferta y demanda del mercado oficial. La suba del dólar se explica porque hubo mayor liquidación del agro y se ve algo de carry trade off shore (dinero del exterior), pero también hubo mayor demanda de personas físicas de alto patrimonio (post salida del cepo depósitos en dólares USD 900 millones), y mayor demanda de importadores". El BCRA hasta acá no intervino. El Gobierno insiste con que acumulara reservas recién en la banda inferior. Creemos que la meta de reservas USD 3.000 millones en dos meses no es una exigencia.

El Gobierno se había comprometido a acumular USD 4,4 mil millones desde ahora hasta el 13 de junio (REUTERS)

Eventualmente, el Tesoro puede comprar dólares o el BCRA puede comprar dentro de la banda para evitar volatilidad (por ejemplo, alguna oferta puntual de RIGI o carry trade offshore). El nuevo régimen cambiario por ahora no está teniendo impacto en inflación (para abril esperamos 3.2%, preliminar). En actividad, febrero dio muy bien (+0,8%) pero marzo, aflojó (abril también)”.

La consultora de Marull indicó que “con el dólar oficial más presionado, también hubo mayor demanda del contado con liquidación (CCL), donde están las empresas que quieren dolarizarse en el exterior”. “Con la menor expectativa de inflación y el Tesoro dejando liquidez en el mercado (esta semana en la licitación renovó el 70%), las tasas están bajando (Tamar en 35% nominal anual y las LECAP en 31%; hace una semana casi 40%). Asimismo, con una mejora en el contexto global, los bonos y las acciones tuvieron una excelente semana: el Riesgo País debajo de 700 puntos básicos y el Merval acumula +20% en dólares en 2 semanas”, sumó.

Sobre la influencia de la política FMYA opinó que “el foco empiezan a ser las elecciones provinciales, con el 11 de mayo en Chaco, Jujuy, Salta y San Luis; el 18, en CABA y el 7 de septiembre, en Provincia de Buenos Aires”.

La consultora 1816, que dirige Adrián Rozanski, observó que “para pensar el programa hacia adelante, es importante tener presente que el plan tal cual está escrito (en el Staff Report del FMI, pero también en el comunicado BCRA) es algo distinto a lo que viene expresando (e incluso haciendo) el Gobierno estos días, no solo en materia cambiaria (en los papeles se puede comprar adentro de la banda, pero Milei y equipo aseguran que no lo harán), sino también en materia monetaria (en los papeles hay remonetización adentro de la banda incluso sin compras en el Mercado Libre de Cambios (MLC), pero el Gobierno dice que la cantidad de dinero estará fija salvo que vayamos al piso). En lo inmediato, la prioridad es apreciar; suponemos que con el correr de las semanas iremos a un esquema de objetivos múltiples (en línea con el Staff Report), pero dependerá de los resultados de la primera etapa. Para bajar el riesgo país (objetivo principal del programa) ¿Es más urgente desinflar (porque mejora las perspectivas políticas de Milei) o acumular reservas (porque asegura los pagos de corto plazo)? Da la impresión de que el Gobierno piensa en desinflar”.

El Riesgo País está por debajo de los 700 puntos (REUTERS)

La consultora F2 de Andrés Reschini señaló que la semana pasada “la soja en Chicago ensayó un incremento de alrededor del 1,6% que es bienvenido, más en época de alta liquidación para el agro local. La deuda soberana en moneda extranjera también tuvo una buena semana. El Riesgo País perforó los 700 puntos, pero según la relación que guarda con la brecha cambiaria, tiene espacio para mejorar un poco más. Suponiendo que la brecha no está equivocada, podemos pensar que el mercado aún ve ciertos riesgos y prefiere ir más cauteloso ante la cercanía con las elecciones de medio término y ante la incertidumbre del nuevo esquema cambiario que aún se encuentra buscando un equilibrio. Por lo pronto, pueden ayudar las expectativas de inflación del mercado que no han parado de caer durante la semana y que ya se animan a pricear algo menos del 2% mensual promedio hasta fin de noviembre”.

El informe agrega que “como contracara, la actividad podría resentirse, pero quizás el Gobierno prefiera mostrar que el cambio hacia la flotación fue exitoso, porque no se tradujo en un fogonazo inflacionario y, si el tipo de cambio logra caer hacia la banda inferior, acumulará reservas sacrificando algo de crecimiento”.

Econométrica recordó que “tomando distancia de la coyuntura para advertir la dimensión histórica, desde la creación del BCRA sólo cuatro presidentes tuvieron como objetivo no tener cepo cambiario: Frondizi, Menem, Macri y Milei. El resto de los gobiernos hicieron del cepo una parte esencial del modelo económico, lejos de las ideas liberales y cerca del corporativismo de Estado. De las tres experiencias previas, ninguna fue con equilibrio en las cuentas públicas, lo que demandaba emisión monetaria o gran deuda externa para financiar al Estado. Las crisis no tardaban en llegar y se volvía imponer nuevamente el cepo, bajo la excusa que el problema era ‘un dólar libre’, en vez de reconocer que el problema era el déficit fiscal”.

La consultora agrega que “la presidencia de Javier Milei es la primera en la primera en liberar la moneda con equilibrio fiscal, lo que incrementa notablemente sus chances de éxito. En otras palabras, ahora la moneda puede flotar, porque se sacó el lastre del déficit fiscal”.

La directora del FMI posa junto al presidente Javier Milei (REUTERS)

Sobre el polémico tipo de cambio al que se quiere acumular reservas Econométrica opinó que “el inicio de la liquidación de la cosecha de soja presionará la cotización a la baja y por las palabras del presidente, el BCRA sólo comprará en la banda inferior. Ahora bien, vale recordar que el Tesoro puede comprar antes de ese precio. Puede comprar dólares de la cosecha con su superávit primario (cerca de USD 850 millones mensuales) como un jugador más en el mercado de cambios. Si finalmente sale a comprar el Tesoro, se verá reflejado en una mayor demanda que sostiene el precio, en simultaneo con la suba de reservas del BCRA”.

La consultora, además, pronosticó que la inflación de abril será de 2,7%.

Con estos datos y el cambio de escenario comienza una semana complicada para los inversores que puede afectar a bonos y acciones.