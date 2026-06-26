Economía

Ranking de salarios: cuánto se gana en cada provincia y qué jurisdicciones le ganaron a la inflación en el último año

Los trabajadores registrados de algunas regiones del país ganan tres veces más que los asalariados de otras. Apenas tres distritos lograron una mejora real de sus ingresos en los últimos doce meses

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Neuquén y Santa Cruz lideran el ranking, mientras que La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán se ubican en los últimos puestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los salarios del sector privado formal en la Argentina siguen mostrando diferencias pronunciadas según la provincia de que se trate. Mientras que los trabajadores registrados de la Patagonia y de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) encabezan el ranking de remuneraciones, los de varias provincias del norte y del centro del país se ubican en los tramos más bajos. Y en el plano de la evolución real, el panorama es poco alentador: en el primer trimestre de 2026, el promedio nacional cayó en términos reales respecto al mismo período del año anterior, y apenas tres jurisdicciones lograron esquivar esa tendencia.

El análisis surge de un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado a partir de datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El relevamiento toma como referencia el salario bruto promedio de los trabajadores registrados del sector privado en marzo de 2026 y compara la evolución real interanual del primer trimestre de ese año contra el mismo período de 2025.

PUBLICIDAD

El salario bruto promedio del total del país se ubicó en marzo en 2.207.129 pesos. Ese número, sin embargo, oculta una disparidad considerable entre jurisdicciones: la brecha entre la provincia con mayor remuneración y la de menor es de casi tres a uno.

El podio patagónico

Las provincias que encabezan el ranking son Neuquén y Santa Cruz, con salarios brutos promedio de $3.808.627 y $3.768.615 respectivamente. Son los únicos dos distritos donde ese valor supera los tres millones de pesos. Un escalón más abajo aparecen Chubut con $2.958.750, la Ciudad de Buenos Aires con $2.722.942 y Tierra del Fuego con 2.715.173 pesos. Estos cinco son los únicos que superan el promedio nacional.

PUBLICIDAD

Según el informe, “como es frecuente en este indicador, son las provincias patagónicas junto a CABA las que exhiben los mayores salarios brutos promedios”. La explicación de ese fenómeno está ligada en buena medida al peso de la actividad extractiva en esas economías: la explotación de minas y canteras, que paga los salarios más altos del país dentro de ese sector, representa el 20,6% del empleo privado formal en Santa Cruz, el 16,5% en Neuquén y el 10,5% en Chubut.

En el tramo intermedio del ranking se ubican Río Negro, el Gran Buenos Aires y el resto de la provincia de Buenos Aires, con salarios brutos promedio de entre $2.000.000 y 2.200.000 pesos. Luego viene un grupo más numeroso de once distritos que oscila entre $1.500.000 y $1.999.999: Santa Fe, Catamarca, La Pampa, San Juan, Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Formosa, en ese orden de mayor a menor.

En la parte más baja del ranking se encuentran seis provincias con salarios brutos promedio inferiores a $1.500.000: Chaco, Corrientes, Misiones, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja. Esta última es la que registra la remuneración más baja de todo el país, con $1.308.235 brutos en marzo de 2026. La distancia respecto a Neuquén, la provincia de mayor salario, supera los 2.500.000 pesos.

Quién le ganó a la inflación

Más allá de los valores nominales, el informe analiza cómo evolucionaron los salarios en términos reales durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior. El resultado general es negativo: “el total país registra una caída del 0,9% real interanual”, señala el documento. Y solo tres distritos cerraron ese período con variaciones positivas.

Catamarca encabeza ese grupo minoritario con un alza real del 5,0%, seguida por San Juan con 0,8% y Formosa con 0,3 por ciento. Por su parte, Río Negro y La Pampa no tuvieron variación real (salarios estancados). El resto de las jurisdicciones perdió poder adquisitivo en términos reales.

Entre el resto de las provincias, se encontraron resultados preocupantes. La mayor parte de los distritos, un grupo de diecinueve, registró caídas de hasta el 4,0% real interanual. Entre ellos se encuentran CABA, Neuquén, Santiago del Estero, Santa Cruz, Santa Fe, Córdoba, el resto de la provincia de Buenos Aires, Jujuy, Misiones, Mendoza, el Gran Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, San Luis, Salta, Corrientes y La Rioja.

Las caídas más pronunciadas

Tucumán, Tierra del Fuego y Chubut son las tres provincias con las peores performances en términos reales. Chubut es la que más cayó, con una variación de -8,0%, seguida por Tierra del Fuego con -6,1% y Tucumán con -5,1 por ciento.

Se trata de un dato que contrasta con la posición de estas provincias en el ranking nominal: Chubut y Tierra del Fuego figuran entre las de mayores salarios brutos del país, pero en el último año sufrieron las erosiones reales más fuertes de todo el territorio nacional.

El informe también ofrece un indicador que permite dimensionar la distribución interna de los salarios dentro de cada provincia: la proporción de trabajadores que pertenecen a sectores cuyos salarios promedio superan el total provincial. En ese sentido, Chaco lidera con un 60% de sus trabajadores en sectores por encima del promedio local, seguida por CABA con el 51% y La Rioja con el 49,3 por ciento. En el otro extremo, Jujuy registra el porcentaje más bajo: apenas el 14,8 por ciento.

Temas Relacionados

SalariosRankingIngresosProvinciasPatagoniaPoder adquisitivoInflaciónÚltimas noticiasSueldos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con garantías de organismos, el Gobierno busca financiarse con bancos internacionales a una tasa cercana al 6% anual

El equipo económico ya está recibiendo ofertas y busca USD 5.000 millones. El FMI y el Banco Mundial reiteraron que el objetivo es que Argentina regreso a los mercados voluntarios de crédito lo antes posible y destacaron la baja del riesgo país

Con garantías de organismos, el Gobierno busca financiarse con bancos internacionales a una tasa cercana al 6% anual

Por qué sube el dólar a nivel global y qué medidas adoptó el Gobierno para evitar aumentos bruscos del tipo de cambio

La apreciación mundial y la volatilidad financiera internacional aumentaron la presión sobre el mercado local, lo que llevó al Banco Central a ajustar su intervención y sumar instrumentos que buscan contener saltos cambiarios

Por qué sube el dólar a nivel global y qué medidas adoptó el Gobierno para evitar aumentos bruscos del tipo de cambio

Impulsar el crédito: el detalle de las medidas que la UIA le pide a Caputo para reactivar la economía

Según pudo saber Infobae con fuentes involucradas en las negociaciones, se buscan ampliar los esquema de incentivos para pymes del Banco Central y liberar encajes para canalizar en líneas de financiamiento a empresas con dificultades

Impulsar el crédito: el detalle de las medidas que la UIA le pide a Caputo para reactivar la economía

Expectativa y cautela: el mercado pone la lupa sobre la millonaria licitación del Tesoro en medio de la volatilidad global

Los operadores financieros optan por posiciones defensivas ante la próxima emisión de deuda, en un entorno marcado por la inestabilidad de los mercados globales y la búsqueda de refugio en activos tradicionales

Expectativa y cautela: el mercado pone la lupa sobre la millonaria licitación del Tesoro en medio de la volatilidad global

Subió el poder de compra efectivo tras siete meses, pero sigue 14,5% debajo del nivel previo al cambio de gestión

Según Equilibra, el ingreso disponible de 14,5 millones de personas registradas creció 0,8% mensual, aunque la distancia con los niveles de 2023 sigue siendo amplia

Subió el poder de compra efectivo tras siete meses, pero sigue 14,5% debajo del nivel previo al cambio de gestión

DEPORTES

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 26 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 26 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo

La sorprendente estadística que muestra el dominio de Sudamérica ante Europa en el Mundial 2026

Zlatan Ibrahimovic se rindió ante el Ecuador de Beccacece: el llamativo elogio al look del entrenador

Dibu Martínez sorprendió al practicar otro deporte en la concentración de Argentina: el hilarante apodo que le puso un compañero

“Me pasó lo mismo”: Luis Suárez opinó sobre el conflicto de Julián Álvarez con Atlético de Madrid y lo comparó con el que vivió él

TELESHOW

Sofía Jujuy sobre los insultos que recibe en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para recibir esta violencia?"

Sofía Jujuy sobre los insultos que recibe en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para recibir esta violencia?"

Daniela Celis impactó con un look a pura sensualidad tras su separación de Nick Sícaro: la audaz producción en topless

100% Lucha, otra vez de luto: murió Sergio Carelli, conocido como Gorutta Jones en el ciclo de TV

Marcelo Tinelli se reencontró con Nanci Guerrero: el recuerdo del hit “Zanahoria” y la cámara oculta en Ritmo de la noche

El divertido ida y vuelta de Sabrina Rojas y Pepe Chatruc: “Soy una tóxica recuperada, mi amor”

INFOBAE AMÉRICA

El día después del terremoto: Venezuela busca a sus desaparecidos entre los escombros y la incertidumbre

El día después del terremoto: Venezuela busca a sus desaparecidos entre los escombros y la incertidumbre

Prisión para hombre que llevó a un salvadoreño y cinco ecuatorianos, incluidos dos menores, hacia EE.UU por un paso ilegal

El Salvador firma acuerdo internacional para potenciar la inteligencia artificial y la innovación con Pax Silica

Autoridades capturan a dos dirigentes obreros por presuntos delitos en fondos asignados a una confederación sindical panameña

Honduras: Ministerio Público presenta diligencias prejudiciales en caso que involucra a Luis Redondo y la Comisión Permanente del Congreso