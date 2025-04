Ricardo Flammini, CEO de Nissan Argentina: “No creímos que el Gobierno iba a mejorar las condiciones tan rápidamente”

Ricardo Flammini, CEO y Presidente de Nissan Argentina, analizó el presente de la marca y la marcha del rumbo económico de Argentina

La decisión de Nissan Argentina de dejar de producir automóviles en Argentina a fin de 2025 fue una de las noticias que sacudió al mercado automotor el pasado 28 de marzo.

Una breve declaración formal de parte de Guy Rodriguez y de Ricardo Flammini, presidentes de Nissan América Latina y Nissan Argentina, respectivamente, explicó que se buscaría mejorar la eficiencia productiva, lo que incluía concentrar toda la producción de la pick-up Nissan Frontier/Navara en México, desde donde abastecerán unidades a toda la región.

Este jueves, aprovechando la presentación de resultados de su año fiscal, el presidente de Nissan Argentina hizo su primera aparición pública con la prensa desde que se tomó la decisión de dejar de fabricar la camioneta de una tonelada en la planta de Renault en Santa Isabel, Córdoba.

Nissan continuará comercializando la pick-up Frontier importándola desde México desde 2026

“La decisión no tuvo nada que ver con la marcha de la economía o la política del país, es una decisión de Nissan”, explicó Flammini. “A fin de año dejamos de fabricar, pero le vamos a dar continuidad al producto importándolo desde México, del mismo modo que ocurre con el resto de los vehículos que comercializamos en el país”, agregó.

El ejecutivo explicó que en la medida que la situación macroeconómica del país siga con el rumbo actual se podrá ampliar el portafolio a nuevos modelos. Sin embargo, la mayor novedad llegará en el último trimestre de este año, cuando se lance nuevo Nissan Kicks, un C-SUV que es más que una evolución del modelo actual por equipamiento, motorización y segmento, y que ya se está fabricando en Brasil.

Al momento de evaluar el desempeño anual de la marca, Flammini explicó que “en 2023 tuvimos 4,6 puntos de participación del mercado, pero el año pasado caímos al 3%. Esto significó pasar de la posición 8 a la posición 10 en el mercado. Tuvo que ver con la decisión de bajar el riesgo de exposición financiera ante cualquier disrupción que pudiera haber con la economía del país”.

El Nuevo Nissan Kicks llegará a Argentina en el último trimestre de 2025

Nissan fue una de las marcas que decidió esperar más tiempo antes de aprovechar las nuevas condiciones que planteó el gobierno de Javier Milei, al levantar las barreras de control de importaciones desde el primer mes de gobierno.

“Esa decisión no sólo impactó en las importaciones de autos importados, sino también en la producción, ya que cada vehículo que se fabrica tiene una alta cuota de partes importadas también, y aunque era otro régimen el que se aplicaba para las autopartes, la decisión de bajar la exposición también se tomó sobre esa operación, lo que generó una baja en la producción de la pick-up nacional”, aclaró.

La evolución de la macroeconomía argentina y las medidas que tomó el Gobierno para mejorar las condiciones de producción y comercio exterior para las terminales automotrices, sorprendieron a Flammini, quién un año antes, en el mismo encuentro, había planteado reservas respecto a los plazos en los que se pudieran ver cambios sustanciales para el sector.

La decisión de no fabricar más la camioneta Nissan Frontier en Argentina fue global y está relacionada con la eficiencia que necesita recuperar la marca en todas sus operaciones

“Nos sorprendió positivamente, lo digo con sinceridad. No creímos que el Gobierno iba a mejorar las condiciones tan rápidamente. Nadie esperaba la decisión de eliminar la primera banda del impuesto al lujo. Los términos de pago se acortaron mucho antes de lo que esperábamos que ocurriera. Ni el más optimista hubiera pensado que para abril de 2025 el plazo de pago fuera cero días”, reconoció.

“El diálogo con el Gobierno siempre fue muy bueno, siempre hubo muy buena predisposición a escuchar nuestras ideas para mejorar la oferta y que crezca el mercado automotor, pero lo que sentíamos era que las medidas iban a estar, pero más tarde. Actuaron antes de lo que esperábamos”, confesó Flammini.

El objetivo de Nissan es mejorar su posición en el mercado con un volumen de unidades que les permitan volver a la participación del mercado que tuvieron en 2023. “Nuestro objetivo para este año es crecer un 50% en el volumen de ventas”, dijo el ejecutivo. Pero no será una meta fácil de alcanzar porque “hay sobreoferta de autos, de marcas y de modelos. Tenemos que encontrar la forma de diferenciarnos para crecer”, aseguró.

Parte de ese crecimiento tiene directa relación con asegurar la fidelidad de los usuarios como primera medida, especialmente después de una decisión siempre difícil como es la de interrumpir la operación industrial en un mercado.

“Hay una construcción que hacemos al decir que producimos automóviles. Vamos a ver qué pasa. No tengo la manera de medirlo. Pero si hacemos lo decimos cuando fabricamos es porque tiene un valor. Entonces sería falso de mi parte ahora decir que no afectará. Yo creo que en algún lado afecta, pero no sé cuánto. Tenemos que ver cómo tratamos a nuestros clientes, seguramente con algodones para no perderlos. Lo tenemos que hacer con novedades, servicios y beneficios”, dijo Flammini.