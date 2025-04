Los bonos en pesos que ajustan por el dólar no recibieron propuestas en la licitación del Tesoro

(Foto: Shutterstock)

Todo fue confusión al principio de la rueda. Fue difícil operar en libertad porque después de tantas limitaciones se perdieron las referencias. Al cierre hubo definiciones. Por caso, los bonos dollar linked (atados a la evolución del dólar) dejaron de despertar interés. En la licitación de Bonos del Tesoro no recibieron propuestas, pero en el mercado el TZV25 que vence en junio subió 2,35%. En cambio, el D16E6 que vence el 16 de enero, perdió 1,70%.

La explicación es sencilla: el mercado reaccionó con euforia pero quiere saber si el esquema se sostiene porque depende de la liquidación de los exportadores. Por ahora, todo está a prueba y siguen las coberturas. No hay tablita y se opera casi sin red.

Juan Martín Yanzón jefe de la mesa de ConoSur, atravesó ese clima y relató que ”al principio todo era incierto, no había claridad sobre lo que iba a pasar, pero al cierre la brecha con el cable quedó en 8%. Con los bonos en pesos sucedió algo similar. Por la mañana pagaron fuerte y por la tarde aflojaron, lo mismo sucedió con los bonos CER, mientras los bonos soberanos en dólares se pusieron tomadores al igual que algunas Obligaciones Negociables, sobre todo las largas que hasta ayer estuvieron castigadas. El mercado de futuros del dólar estuvo volátil. Comenzó vendedor, siguió tomador, pero para mí todavía queda para acomodar. Fue raro. Lo que quedó claro es que los tipos de cambio no convergieron porque todavía no hay un procedimiento de arbitraje claro por parte de bancos, Alyc y fondos de inversión. La realidad es que de cara al mundo mejoró la situación”.

El dólar oficial cerró en el Mercado Libre de cambios (MLC) a $1.182,42, 9,65% por encima de cuando cotizaba al ritmo de 1% mensual por el crawling peg. En el Mercado Abierto Electrónico (MAE) se operaron USD 574 millones sin que interviniera el Banco Central.

Según el informe de la consultora F2 de Andrés Reschini “el nuevo tipo de cambio que formó el mercado estuvo por debajo de las expectativas y la brecha con el CCL sufrió un brutal estrechamiento al pasar desde el 24% del viernes al 6% producto de un oficial que corrigió al alza y financieros que cayeron alrededor del 6%. La cosecha gruesa aún tiene mucho para dar por lo que es de esperarse que la oferta siga presionando”.

El dólar MEP bajó $79,93 (-6%) a $1.253,40 y el CCL cayó $84,43 (-6,3%) a $1.256,04. El dólar “blue” cedió $90 (-6,55) a $1.285 y es el más caro del sistema.

Nicolás Cappella, trader del Grupo IEB señaló que “es notorio que se achicó mucho el flujo que habrá en el dólar financiero ya que el blend, dejó de existir y los exportadores solo pueden vender en el MLC. Por lo tanto, quedan en el MEP y CCL las empresas que quieren dolarizar sus carteras y no precisan acceder al MLC (para ellos la restricción cruzada de 90 días sigue vigente). Las personas físicas al poder atesorar en el MLC, estimamos que se volcarán a ese mercado para comprar dólares si el tipo de cambio las favorece”.

En el mercado de futuros del dólar F2 indicó que “operaron 1.501.628 contratos con variaciones decrecientes que oscilaron entre +1,6% para fin de abril hasta -1,43% para fin de marzo de 2026. Con la suba del subyacente, las tasas implícitas se derrumbaron. Toda la curva de futuros se encuentra en la mitad superior del espacio comprendido entre la banda superior y la banda inferior y va desplazándose hacia la banda superior a medida que nos alejamos de la época de cosecha gruesa y nos acercamos a octubre”.

Para fin de año el dólar cotizó a $1.480 lo que implica un aumento de 25% de ahora hasta fin de diciembre. Fin de año está por encima de la banda superior de flotación.

Para el agro, según la Bolsa de Comercio de Rosario “el nivel de actividad en la plaza local fue de escaso dinamismo. En este escenario, los valores por soja se mantuvieron durante buena parte de la jornada en línea con los registros del viernes, aunque sobre el cierre, los ofrecimientos de las fábricas locales superaron lo visto en la rueda anterior. En cuanto a los cereales, los tramos más cercanos tanto por trigo como maíz exhibieron cotizaciones estables, mientras que las posiciones diferidas evidenciaron recortes en sus propuestas, al tiempo que en el cereal de grano grueso destacó la extensión del abanico de entregas hasta julio.”

El informe agrega que “en el Mercado de Chicago, los principales commodities agrícolas cerraron la rueda mayoritariamente en terreno negativo. El trigo anotó bajas en sus contratos. Por su parte, el maíz interrumpió su racha alcista y cayó poco más de 1% en las posiciones más cercanas. Por último, la soja cerró mixta, pero sin grandes variaciones respecto al viernes. El mercado sigue atento a las tensiones comerciales: si bien China parece afuera del radar exportador estadounidense, crece la expectativa por nuevos destinos en Asia tras la reciente pausa arancelaria anunciada por Trump”.

Los bonos soberanos tuvieron subas de hasta 8%. El Global 2035 sobresalió con un aumento de 9,16%. Se vieron manos de afuera ingresando al mercado local por recomendaciones de bancos extranjeros a sus inversores.

Los bonos en pesos a tasa fija subieron porque el esquema de bandas del dólar asegura ganancias en las colocaciones en moneda local. Las tasas aumentaron en todos los bancos porque el Central cortó los pases y faltaron pesos.

El Banco Central no modificó su tasa de referencia y se espera que lo haga en estos días. Por ahora se mantiene en 29% anual, lejos de 40% que opera el mercado.

La Bolsa tuvo un día de euforia que favoreció a Bancos y empresas agropecuarias. El Merval de las acciones líderes subió 5,2% en pesos y 12,2% en dólares.

Lo mejor pasó por Metrogas con 19,8%, seguido de Molinos con 18,4%. Entre los bancos Supervielle fue el de mejor performance al subir poco más de 10%.

Los ADR -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de nueva York y cotizan por el CCL- tuvieron alzas importantes en pesos por la baja del dólar. Los bancos dominaron la rueda. Supervielle subió 17,8%; Macro, 15,4% y BBVA 14,2%.

El hecho más destacado fue la licitación de Bonos del Tesoro que debía renovar USD 6,6 billones. Consiguió renovar 75,71% de los vencimientos porque captó $5,016 billones y rechazó ofertas por $376 millones.

Los dos bonos dollar linked no tuvieron interesados.

La LECAP que vence el 16 de mayo -la de plazo más corto- tuvo la preferencia de los participantes y se alzó con $2,362 billones, 47% de lo captado por el Tesoro. El bono tiene una tasa de retorno de 3,61% efectiva mensual que anualizada equivale a 53,7% anual. El otro título que interesó a los inversores fue la LECAP que vence el 18 de junio con $1,292 billones y una tasa de 3,17% mensual que equivale a 47% efectiva anual.

No hubo gran interés por los Boncer. Entre los dos bonos que ajustan por inflación concentraron poco más de $500 mil millones.

Las TAMAR que pagan la tasa de plazo fijo mayorista a quienes depositen más de $1.000 millones en plazos fijos a 30 días, recibieron $600 mil millones para la que vence el 31 de julio con una tasa de más 5% anual sobre 3,17% mensual y la que vence en abril de 2026 fue declarada desierta.

Hoy será otro día de prueba para el nuevo esquema. La diferencia es que a diferencia de ayer el pre market de las Bolsas de Estados Unidos estaba en leve baja, lo que no impide que abran en verde. El oro, que ayer perdió 0,5%, anoche operaba casi neutro.