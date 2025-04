YPF presentó su plan en Wall Street: estrategia de largo plazo anti-crisis globales y foco total en Vaca Muerta

La fachada del NYSE, esta mañana

Desde Nueva York, EEUU - En una ciudad que parece no hacerse cargo de la primavera, con una temperatura que hoy no superó los 8 grados, YPF presentó ante unos 100 inversores y banqueros de Wall Street su plan y proyecciones.

Números que van para arriba con Vaca Muerta como foco total y una estrategia de largo plazo que, aseguran, está blindada a turbulencias en los mercados, como la que generó la estrategia arancelaria de EEUU, un contexto que le pegó de lleno el precio global de petróleo, que ronda por estas horas los USD 63, un 16% menos que a comienzo de mes.

El evento se hizo en Freedon Hall del séptimo piso del New York Stock Exchange, en el corazón de los mercados globales que van del rojo al verde, y viceversa, al ritmo de las noticias. El tradicional edificio del NYSE cubrió su fachada con un cartel de YPF, banderas de la empresa y la frase “Delivering the full potencial of Vaca Muerta Argentina”. “Montaña rusa” fue un término usado por los para definir el contexto por los presentes. La incertidumbre es fuerte y se siente también en las calles de la Gran Manzana.

Marín frente al NYSE

“Estamos en un estado de incertidumbre y en una gran negociación global. Cuando tienes más de 60 años, vivís en la incertidumbre varias veces en tu vida. Viví el precio del barril de petróleo en -36 dólares, a USD 8, a USD 14. Nuestra mirada es de largo plazo y el mundo necesita energía”, comenzó Horacio Marín, CEO y presidente de la compañía.

En una presentación en inglés, pero con términos muy “argentos” -como que “Argentina está al palo” y otros bastante más coloquiales, incluidas algunas “malas palabras que no son tan mala”, como dijo-, y con su pasión de siempre cuando habla de la empresa que asegura será su último empleo, luego de trabajar 35 años en Techint, el CEO destacó el trabajo del gobierno de Javier Milei para estabilizar la macro.

“Le agradezco al presidente Milei por el apoyo y por pedirme que desarrolle esta compañía, que es lo mejor que te puede pasar. Me llamaron 3 veces para YPF, en otros momentos, y siempre me bajó la política”, dijo Marín, visiblemente emocionado, al final de su presentación de poco más de una hora. Al final de la jornada, junto al equipo directivo de la empresa, tocarán la campana de cierre de operaciones en el piso del NYSE.

Horacio Marín le agradeció a Milei el apoyo en YPF

El ejecutivo proyectó que el país exportará más de USD 40.000 millones en energía, a partir de 2030, y que un cuarto de esa cifra corresponderá a YPF. En términos brutos, la empresa pasará de operar unos 860.000 barriles (propios y con sus socios) este año, a casi 2,1 millones en 2030, de los cuales la mitad serán solo de YPF. También describió la evolución del proyecto de renovación que lleva adelante desde que asumió, al que bautizó 4x4 y con el que espera, en 5 años, ser una compañía integrada, en el top10 de las petroleras no convencionales del mundo; destacarse y ser world-class en downstream (refinación y venta de combustible) y ser el exportador número uno del país.

La empresa confirmó la inversión de USD 5.000 millones para este año, de los cuales USD 3.000 irán a Vaca Muerta, y un total de USD 35.700 millones para los próximos 6 años.

El evento se realizó en el Freedon Hall del NYSE

“No hay miedo en el largo plazo, en el largo plazo todo será normal”, aseguró al referirse al contexto global de inestabilidad y de mercados en dudas. “¿Qué es normal? Será 70 dólares por barril. Pero sé que todos ustedes están preocupados por lo que sucederá hoy, con los precios bajos, y les aseguro que gracias al trabajo que realizamos el año pasado pusimos a la empresa en una situación en la que podemos desarrollar todo el petróleo de Vaca Muerta a un precio a largo plazo de 45 dólares por barril. Así que no me preocupa el futuro. Puedo apostar a que YPF será una empresa líder en 2030 en el sector de hidrocarburos no convencionales a nivel mundial”, dijo.

Ese fue el foco del discurso de Marin: la resiliencia de Vaca Muerta, el foco total de la empresa. “No miro el precio de la acción, ni el de ahora, ni el de antes. Trabajamos para el futuro”, enfatizó.

“Tenemos que llagar el pico de producción de Vaca Muerta en 2031 y poner a la Argentina a exportar más de USD 30.000 millones por año. Ese es mi objetivo”, aseguró Marín en un aparte con este medio. “Incluso con un valor muy bajo de USD 45 por barril, podemos desarrollar Vaca Muerta porque el proyecto es de muy largo plazo. Somos una compañía resiliente a esos precios, ganaremos menos, pero no vamos a perder. Aprendimos y nos convertimos en una empresa no convencional”, aseveró.

Uno de los pozos no convencionales de YPF en Vaca Muerta

Entre los presentes, el líder de un muy relevante banco estadounidense, destacó el trabajo de Milei para atacar “la debilidad macro”, aunque se mostró algo preocupado por los “errores no forzados” del Gobierno. “Soy optimista y creo que yo diría que el mundo internacional, los inversores de equity y de deuda internacionales son muy optimistas con Argentina. ¿Por qué? Porque están atacando el talón de Aquiles. Con la macro bien, Argentina tiene suficiente talento como para que la micro resuelva sus problemas y salga del país adelante. Y ahí la energía, e YPF, serán centrales”, aseguró y dijo que el contexto de turbulencia le pega al país porque es frágil.

A la hora de las preguntas, los inversores consultaron sobre la venta de Metrogas y la rentabilidad de la venta de los campos maduros. Marín destacó que hubo rentabilidad, pero que el foco central era salir de ellos para poner el foco en Vaca Muerta.

En Nueva York, Marin también hizo eje en su plan inicial, al que bautizó 4x4. Básicamente, cuadruplicar el valor de la empresa en cuatro años, poner foco total en Vaca Muerta y los hidrocarburos no convencionales para producir 1 millón de barriles diarios de petróleo y exportar más de USD 30.000 millones por año; exportar GNL, primero con barcos y luego con una planta en río Negro; y hacer a la petrolera más “liviana” y eficiente mediante la venta de empresas asociadas y subsidiarias; y de sus “campos maduros” (proceso que ya está en marcha y que denomina Plan Andes). No sólo eso, en medio de la turbulencia financiera global y la caída del precio del crudo, fue más allá.

Destacó las inversiones para evacuar el petróleo de Vaca Muerta, con VMOS, el oleoducto que construye junto a las principales compañías del mercado local y estará listo a fines de 2026. En 2024, la empresa produjo 257 KBBL, o miles de barriles de crudo equivalentes por día, con un 48% que ya viene del shale; y 37,4 millones de metros cúbicos de gas, con un 55% de shale.

El mapa que mostró Marín sobre el esquema de oleoductos del país y la capacidad de evacuación de hidrocarburos desde Vaca Muerta

Según datos de Economía y Energía, la producción total de petróleo en 2024 se incrementó en un 9,9%, con la convencional que se redujo un 5,5% y la no convencional que creció un 27,4%. El 58% del crudo ya viene de Vaca Muerta y la principal empresa del rubro, con 36%, es YPF. El gas, en tanto, se incrementó un 5,1% y el shale “voló” más de 20%, con 10 pozos de explotación terminados y 12 plataformas de perforación en actividad. Casi el 50% del fluido viene del yacimiento estrella, donde se destaca YPF.

La petrolera pasó de ser un posible objeto de privatización en la campaña presidencial de 2023, a tener un valor de mercado de más de USD 20.000 millones a fines de 2024. Ahora, con los últimos saltos de los mercados, tiene un market cap de USD 15.200 millones. Con todo, su acción es recomendada por los grandes bancos globales, encabeza el boom financiero local y asoma como la cabeza de la eventual recuperación de la economía, de la mano de Vaca Muerta.

Fotos: Nacho Martín Films e YPF