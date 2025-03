Qué impacto tendrá la llegada de 50.000 autos eléctricos importados sin impuestos en el precio de los 0 km

En las próximas semanas se licitará el primer lote de autos importados de bajo precio que no pagarán arancel de importación. (Imagen ilustrativa Infobae)

A decir de los más altos funcionarios del gobierno nacional, el precio de los autos 0 kilómetro en Argentina debería bajar con las medidas que se están tomando, pero especialmente con la decisión de abrir un cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos que puedan ser importados desde países externos a la región, sin pagar el 35% arancel que se impone por los acuerdos de comercio que Argentina tiene con Brasil.

La idea que parece haber prevalecido en las autoridades, especialmente del Ministerio de Economía, es que ante la mayor oferta inevitablemente habrá una baja de precios para poder competir y no perder ventas frente a un nuevo tipo de competidor, que en este caso serían los autos eléctricos importados, en su mayoría desde China, que tendrán un precio entre los 25 y los 32 millones de pesos. Ese valor resulta del cálculo de los impuestos argentinos que se pagan al nacionalizar y vender al consumidor un auto importado sobre el precio máximo de USD 16.000 FOB que impuso el gobierno para este cupo.

Pero para algunos analistas de la industria automotriz, las cuentas no están del todo bien hechas. Como se sabe, los autos más accesibles del mercado son los que menor margen le dan a los fabricantes o importadores. Son autos que aportan volumen, participación de mercado y fidelidad a los clientes con una marca, pero los modelos que dejan ganancia son los de gama media y en mayor medida aun, los de gama alta.

La invasión de autos eléctricos económicos en Brasil alarmó a los fabricantes, quienes piden al gobierno adelantar el regreso al arancel del 35%

“La cuenta es muy sencilla. Cuando el gobierno anterior aplicó los permisos de importación a través de las SIRA, con lo que limitaba la cantidad de autos importados y no aseguraba fecha cierta de nacionalización, los dos modelos más baratos que hay hoy en el mercado, dejaron de venir. El Renault Kwid y el Fiat Mobi. ¿Por qué pasó eso? Porque esos autos no dejan ganancia o dejan muy poca. Ahora que está abierta la importación esos autos se pueden traer nuevamente porque no le sacan volumen a los modelos que les dejan mayores ganancias”, explicó un alto ejecutivo de una terminal automotriz.

“Si el cupo de 50.000 autos viene para presionar por precios más bajos, eso difícilmente ocurra con los modelos más económicos, y si ocurre empezarán a faltar unidades, porque las marcas van a traer menos autos porque no será negocio”, añadió.

Al tener clara la franja de precios sobre la que impactará el cupo de 50.000 autos sin arancel, se podría decir también que, a diferencia de lo que se planteó inicialmente, esta medida del gobierno no representará el 10% del total del mercado como nominalmente se puede leer ante la proyección de un piso de 500.000 autos para 2025.

Los autos que tendrán competencia directa de los eléctricos que entren por el cupo del gobierno, son los que hoy tienen un precio entre los 25 y los 32 millones de pesos

En realidad, estos autos del cupo competirán con los modelos que hoy tienen un precio de hasta $32.000.000, que representan entre el 35 y el 40% del mercado. Ese equivaldría para este año a uno número entre 195.000 y 220.000 autos. Así, el cupo de 50.000 vehículos que no paguen impuestos representará entre el 22% y el 25% de los autos contra los que competirán en precio.

A fin de año pasado, Pablo Sibilla, Presidente y CEO de Renault Argentina dijo en el relanzamiento del Renault Kwid, que “nosotros dijimos que íbamos a priorizar la rentabilidad como una condición innegociable, y no íbamos a seguir algunas guerras de precios que se dieron durante el año. Eso nos costó resignar volumen en el año completo, pero fue una posición inamovible”.

La pregunta es entonces si realmente bajarán los precios de los modelos que menos ganancias generan a las terminales o estas reducirán la participación en el mercado de esos autos limitándola a las unidades que puedan vender ante la nueva competencia.

Pablo Sibilla, presidente y CEO de Renault Argentina, dijo que en 2024 resignaron volumen para no perder rentabilidad si entraban en una guerra de precios

Para ver con mayor claridad el escenario hay dos variables que se deberán tener en cuenta. Las fábricas tendrán disponible el 50% del cupo y los importadores la otra mitad. Esto significa que la verdadera competencia será de 25.000 autos y no de 50.000 como se evaluó hasta ahora.

La segunda, no es menor y no se puede desconocer. La mayoría de los autos que entren serán 100% eléctricos, ya que híbridos de ese precio hay muy pocos en el mundo, y como se sabe, y se ha comprobado con las últimas olas de calor que se vivieron en el mes de febrero, la matriz energética argentina no está preparada para un parque muy grande de autos enchufados a la red doméstica. Además, las proyecciones de ventas de los autos eléctricos están cayendo en todo el mundo, lo que no sólo impacta en la producción, sino también en su valor de reventa.

Sin ir muy lejos, Brasil, el principal mercado automotor sudamericano, tuvo un programa similar al que está aplicando el gobierno argentino, por el cuál permitió que hasta 2023, los autos electrificados chinos pudieron entrar sin pagar el arancel de importación del 35%. Luego, anunció un aumento progresivo de los aranceles hasta llegar en 2026 al 35% otra vez. Pero los importadores aprovecharon para inundar de autos eléctricos el país antes que empiecen a subir los aranceles y hoy hay casi más autos eléctricos de los que los compradores adquieren.

La mayoría de los autos que entrarán por el cupo serán 100% eléctricos. En general, los autos híbridos tienen un costo mayor a los USD 16.000 FOB

Hoy, la entidad que nuclea a los fabricantes de autos brasileños, ANFAVEA, está pidiendo al gobierno que adelante el regreso al 35% de arancel y no espere a 2026, por temor a que muchas de las inversiones anunciadas en el sector, que suman más de USD 20.000 millones, no se concreten por esta preocupante invasión de autos eléctricos.

De hecho, está ocurriendo algo muy significativo con modelos eléctricos de alta gama. Al día de hoy están publicados en plataformas de e-commerce de autos de Brasil unas 150 unidades de Audi e-tron usados de años 2020 a 2023, vehículos que tienen un precio de cero kilómetro cercano a R$1.000.000, pero que se venden entre R$ 250.000 y R$ 350.000 con no más de 20.000 km de uso.