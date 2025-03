El acuerdo con el FMI fortalecerá las reservas y lleva calma a los inversores: ¿llegarán fondos frescos?

Kristalina Georgieva y Javier Milei se reunieron en Washington

Aunque todavía no se conoce el texto acordado entre el equipo económico y el staff del FMI, mucho menos la letra chica, el acuerdo es un paso fundamental para llevar tranquilidad a los inversores. El propio comunicado enviado por el Gobierno ayer por la noche aclara que la ayuda del organismo “permitirá fortalecer el balance del Banco Central”. Esto implica un incremento de las reservas y la consiguiente cancelación de deuda del Tesoro colocada en el BCRA.

Aunque no brinda mayores detalles, el comunicado también señala que el objetivo es “continuar con el proceso de desinflación y de liberación de las restricciones cambiarias”. Por ahora no hay detalles de cuál será el ritmo para avanzar en esa dirección, pero el propio Javier Milei se comprometió que el proceso será completado como máximo a fin de año.

Todo indica que el anuncio del Gobierno buscó calmar ansiedades de los inversores, luego que el Presidente indicara que el acuerdo sería enviado al Congreso “en los próximos días”. Unas horas antes, desde Washington, la vocera del FMI, Julie Kozack, había indicado que “se seguía trabajando” con las autoridades argentinas. De hecho, al menos ayer no hubo comunicado alguno por parte de los técnicos del Fondo, algo que es esperable que ocurra en las próximas horas.

UBS anticipó un desembolso total de USD 20.000 millones (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Por supuesto que la principal incógnita sigue vinculada al desembolso que podría comprometer el organismo y la duración del programa. Un banco norteamericano se había jugado por un monto total valuado en USD 20.000 millones. De esa cifra, el equivalente a USD 12.000 millones serían Derechos Especiales de Giro para fortalecer las reservas del Central. Y según esta versión quedarían USD 8.000 millones de “libre disponibilidad”.

La gran duda de los inversores por estas horas es si finalmente parte del desembolso serán fondos frescos que le permitirán al BCRA tener un mayor poder de fuego, especialmente para evitar presiones exageradas sobre el tipo de cambio.

Otros, sin embargo, dudan que el FMI le permita al Gobierno utilizar parte del préstamo para mantener un determinado tipo de cambio.

Ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, insistió en que el tipo de cambio no se va a mover y descartó la posibilidad de una devaluación. Apuntó al superávit fiscal y también al control monetario que viene llevando adelante el Gobierno. Según su opinión, no hay condiciones para que se mueva el tipo de cambio y tampoco –aclaró– es algo que pida el Fondo.

Todo indica, por otra parte, que el Gobierno aceleró las negociaciones con el FMI para llegar a un acuerdo rápido y no estirarlo hasta fines de abril, que era una de las posibilidades. Sin embargo, un contexto internacional mucho menos favorable y más volátil hacían peligroso que no se produjeran novedades durante tanto tiempo. De hecho, hasta hace pocas también se especulaba con la posibilidad que no hubiera ningún entendimiento.

Esta promesa de un rápido cierre de las negociaciones fue clave para que los precios de los bonos muestre cierta recuperación en los últimos días, un contraste con las fuertes caídas que sufrieron Wall Street y los activos de mercados emergentes.

El riesgo país venía aumentando en las últimas semanas, en medio de un contexto internacional adverso y los problemas del Central para acumular reservas. Sin embargo, ya esta semana los bonos rebotaron desde sus mínimos anuales y el riesgo país retrocedió desde los 780 puntos básicos a principios de semana hasta 714 puntos ayer.

La expectativa ahora es que el fortalecimiento de reservas por el desembolso del Fondo más las compras del Central lleven mayor certeza sobre los futuros pagos de deuda que debe enfrentar el Gobierno.

Para los inversores se trata de un año de transición, que incluye el acuerdo con el FMI, las elecciones legislativas y finalmente la salida del cepo cambiario a fin de año. Si todo esto se da, la expectativa es que el riesgo país retroceda hasta los 500 puntos o incluso menos hacia fines de 2025.