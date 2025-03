En dos años, creció 55% la cantidad de personas en situación de calle en CABA

Especialistas coinciden en que el número de personas en situación de calle crece en Buenos Aires

En noviembre de 2024 se contabilizaron 4.049 personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). De ellas, el 69,5% (2.813) se encontraba en un Centro de Inclusión Social (CIS) y el 30,5% (1.236) en la vía pública.

Lo llamativo, es que el número de personas en esa condición creció 55% en relación al 2022, según los datos publicados por el Instituto de Estadística y Censos de CABA.

En detalle, en abril de 2022 había 1.011 personas en la vía pública y 1.600 en un CIS; un año más tarde los números aumentaron a 1.243 y 2.268 respectivamente. Finalmente, a fines de 2024, los valores crecieron significativamente hasta alcanzar las cifras ya mencionadas.

El detalle de la indigencia porteña

Los números contrastan con las recientes declaraciones del presidente Javier Milei sobre la situación de la pobreza en Argentina. Durante una entrevista realizada por LN+, el mandatario señaló que en la frecuencia mensual, la pobreza estaba en 57% en enero de 2024 y bajó a 36% en febrero de 2025. “Quiere decir que sacamos 21 puntos porcentuales de la población de la pobreza. ¿Sabés qué quiere decir eso? Que sacamos de la pobreza a 10 millones de argentinos”, apuntó.

Por supuesto, la situación particular de las 1.438 nuevas personas en situación de calle no es representativa de lo que sucede a nivel general. De hecho, se trata de un número ínfimo en relación a la cantidad total de personas que habitan en CABA (3.121.000 habitantes). Sin embargo, no deja de ser un indicador preocupante para la Ciudad de Buenos Aires, que refleja el mal momento que están pasando cientos de familias que están en la calle.

Desde menores hasta ancianos

De acuerdo con las cifras publicadas por el organismo de estadísticas, dentro de la población relevada en situación de calle hay tanto niños como personas de la tercera edad. En concreto, de las 4.049 personas que viven en esa situación, el 76,1% tiene entre 19 y 59 años, 6,6% tiene 60 o más años, el 1,7% tiene de 0 a 14 años y el 1,5% tiene entre 15 y 18 años. El 14,2% no tiene datos.

Otro punto interesante es que el 74,8% de las personas que no tienen hogar son hombres y el 16,3% restante son mujeres.

Un grupo de personas duerme fuera de una estación de tren en Buenos Aires, Argentina, el 30 de mayo de 2024. Foto de archivo. REUTERS/Tomás Cuesta

Asimismo, el Instituto relevó cuáles son los lugares de asentamiento de las personas afectadas. La gran mayoría (71,4%) duermen en las veredas, un 12,4% en una plaza o parque y el 5% en un cajero automático o la entrada de un banco. También hay personas debajo de las autopistas (3,2%), en una terminal de micros, estación de tren o subterráneo (2,3%), en un boulevard (2,2%), en la entrada de un hospital público (1,5%), en la guardia de un hospital (1m1%) y en la entrada de un lugar de culto (0,9%).

Bajo nivel educativo

Si se analiza a la población en situación de calle por su nivel educativo alcanzado, se encuentra una tendencia clara: la mayoría no recibió sólo educación primaria. En detalle, de las 4.049 personas que viven en la calle en CABA, el 21,3% tiene hasta primario incompleto y el 20,9% tiene primario completo.

En el segundo eslabón se encuentra un 25,9% con secundario completo y un 17,7% con secundario sin terminar.

El porcentaje restante es el que más llama la atención. Es que el 1,4% de las personas afectadas llegó a estudiar en un terciario, aunque no lo completó. Otro 1,2% terminó el terciario. También hay un 1,7% con universitario incompleto y un 1% con educación universitaria completa.

El resto recibió otro tipo de educación o no dio información al organismo de estadísticas al momento de responder la encuesta.