Las consultoras coinciden: el efecto del caso $LIBRA se va diluyendo, pero el mercado sigue esperando un acuerdo con el FMI

Milei con la directora del FMI, Kristalina Georgieva

El viernes fue negativo para la región y para la Argentina. El escenario externo impide estimar qué parte de la caída en acciones corresponde al caso $LIBRA y cuánto a las noticias negativas de Estados Unidos, donde hay preocupación por los datos económicos que derrumbaron a Wall Street y el Nasdaq. Los inversores se siguen cubriendo con el oro y los bonos del Tesoro de EEUU, lo que indica que están en pausa y esperan señales más claras.

La presión inflacionaria está incidiendo en las decisiones de los norteamericanos y del mundo.

Esta semana, los inversores deberán esperar hasta el viernes para conocer uno de los datos que más toma en cuenta la Reserva Federal: el índice de Gastos de Consumo Personal.

Los índices de emergentes perdieron 0,3% el viernes y Brasil se derrumbó 2,8% por la leve devaluación del real que saltó de 5,70 a 5,73 por dólar y la nueva caída de la Bolsa de San Pablo de 0,37 por ciento. El petróleo estaba bajando ayer más de 3% y no es una buena noticia para la Argentina.

Además, en el fin de semana se conoció que hay una apelación en el juicio contra YPF que puede provocar un cambio no solo en la economía sino en la política porque los argumentos no favorecen al juez Ariel Lijo e implican un acto de posible corrupción kirchnerista.

Las consultoras deben analizar un escenario que cambia día a día y no respeta los fines de semana.

Wall Street e índices como el Nasdaq se mueven en un escenario de incertidumbre EE.UU. EFE/EPA/JOHN TAGGART

FMyA señala que a pesar de la mayor incertidumbre política por el “libragate”, no fue una mala semana para el Gobierno en términos económicos. “No hubo gran impacto en el mercado financiero. Ayudó que salió el dato de superávit fiscal primario de $2,4 billones de enero que aumento el colchón de pesos del Tesoro. En 2025 el superávit primario será de $1b billón al mes (1,6% del PBI). También fueron positivos los datos externos, con el BCRA comprando por encima de USD 100 millones diarios, pero el dato del superávit comercial de enero fue bajo (por menores exportaciones de autos). Esperamos superávit de USD 14.000 millones para 2025; con el agro aportando en primer semestre y Vaca Muerta en el segundo semestre”, dice un análisis de la consultora de Fernando Marull.

Reservas

“El Banco Central comprando reservas, los avances en el Congreso (PASO y Ficha Limpia) y un próximo acuerdo con el FMI, parecen superar a los ruidos que puedan salpicar por el tema $LIBRA”, dice otro pasaje que en su monitor de riesgos destaca:

En el plano internacional, Milei logró juntarse con el FMI, con Donald Trump y con Elon Musk .

En el Congreso, se resintió un poco el nombramiento del juez Ariel Lijo , pero se suspendieron las PASO. El costo del gobierno parece ser la no designación del Juez en la Corte Suprema. Y es muy improbable que prospere un Juicio Político (se necesita 2/3 primeroen Diputados y después 2/3 en Senado).

En “la calle”, los primeros relevamientos parecen mostrar una leve caída de la imagen de Milei, “pero no creemos que pase a mayores por el voto “bolsillo” mientras siga la estabilidad macro: baja inflación, baja de pobreza y dólar quieto”, dice FMyA.

EconViews, de Miguel Kiguel, coincide en los efectos de $LIBRA. El presidente Javier Milei, señala, “empezó como fenómeno barrial y siguió hasta fenómeno mundial. Hasta la semana pasada, parecía el rockstar de la política global, pero llegó el escándalo de $LIBRA y su credibilidad sufrió un fuerte golpe ¿Qué implicancias puede tener? A nivel político, hubo mucho ruido, pero el Gobierno logró seguir avanzando en el Congreso. Logró que se aprobara la suspensión de las PASO, evitó una comisión investigadora del Senado sobre el criptogate, y hasta ahora las encuestas no muestran una caída de su imagen. Sí creció la imagen negativa en detrimento de la regular, con un 13,7% de los encuestados diciendo que antes lo bancaban y ahora no más. Pero, por el momento, esto no parece alterar demasiado su horizonte electoral. Si la economía sigue mejorando, el episodio se irá diluyendo”.

Musk, Milei y la motosierra como símbolo de sintonía y práctica política REUTERS/Nathan Howard

En los mercados, prosigue la consultora, el impacto fue dispar. Las acciones argentinas sufrieron el lunes en la plaza local, pero apenas se despeinaron en Wall Street (algunos hasta vieron la caída como una oportunidad de compra). En cambio, la brecha cambiaria y el riesgo país estuvieron algo presionados. El Banco Central tuvo que intervenir para evitar que la brecha superara el 15%, como ya había hecho en otras ocasiones este año.

El riesgo país se mantuvo arriba de los 700 puntos, porque el mercado de bonos no se deja impresionar fácilmente. Para los grandes jugadores, lo que importa es ver reservas en el Central y ahí todavía faltan. Todas las miradas están puestas en el acuerdo con el FMI. Un acuerdo sólido con el Fondo podría ser el driver que haga bajar el riesgo país otro escalón, le dé aire al Banco Central y ayude a ordenar el camino para levantar el cepo.

“Si eso ocurre -evalúa Econviews- la Argentina podría volver al mercado, refinanciar vencimientos y acumular reservas. El nuevo acuerdo podría ser el catalizador de ese círculo virtuoso que necesita el Gobierno para pasar del plan de estabilización al plan de crecimiento. Todo indica que el acuerdo está cerca, y las dudas pasan por los montos del programa y del primer desembolso, y si habrá algún ajuste en el régimen cambiario. Parece poco probable una salida del cepo en el corto plazo o la adopción de una banda cambiaria, pero podría haber modificaciones en el blend (20% de los dólares que liquida el agro en el mercado de dólar contado con liquidación) o límites a la intervención del Banco Central en el contado con liquidación (CCL)”.

En cuanto al impacto en el exterior, anota: “hasta ahora, la prensa extranjera lo trataba como un fenómeno fascinante, y un adalid contra la corrupción y las castas. Pero el episodio de $LIBRA sembró dudas sobre posible tráfico de influencias o si hay una nueva casta empresaria favorecida por el Gobierno. Veremos qué deja su viaje a Estados Unidos, donde tiene una agenda interesante con reuniones con el FMI y Elon Musk, entre otros”.

Frente a cuidar

Por consiguiente, “no parece que su imagen afuera vaya a resquebrajarse, pero es un frente a cuidar, sobre todo porque aún faltan muchos meses para las elecciones y el camino será turbulento. Quizás este llamado de atención sirva para que el Gobierno ajuste su política de comunicación. Milei representa la investidura presidencial y debe cuidar lo que dice y lo que hace. Mientras la economía siga ordenándose, estos traspiés tendrán un impacto pasajero. Pero si en algún momento el viento deja de soplar a favor, el costo de estos errores podría ser mucho mayor”.

En definitiva, según la consultora de Kiguel, el escándalo de $LIBRA le sacó algo de brillo a la imagen impoluta que Milei tenía en ciertos círculos, “pero no parece ser un golpe fatal”. La mirada está puesta en cosas más concretas, como la continuidad de los buenos datos fiscales y de inflación, el acuerdo con el FMI y la acumulación de reservas, aunque el episodio deja una lección: “la estabilidad política y económica van de la mano, y la credibilidad es un activo difícil de construir y fácil de perder. Si el Gobierno quiere encarar la segunda etapa de su plan sin sobresaltos, deberá aprender de estos errores”, subraya el informe.

Para Econométrica la inflación de febrero sería de 2%, dato que de confirmarse implicaría que la inflación corre al 27% anualizado. “Para todo el año esperamos una inflación del 17,8%, donde supone que la inflación corre al 1% mensual en el segundo semestre del año”, agrega la consultora. Acerca de las reservas, señala que de los USD 18.710 millones que el BCRA compró el año pasado en el mercado de cambios, USD 15.600 millones se los vendió al Tesoro para que afronte los vencimientos de la deuda pública.

Para Econométrica, la inflación ya se mueve a un ritmo del 27% anual REUTERS/Agustin Marcarian

La consultora describe la secuencias: “el Tesoro compró los dólares principalmente con el superávit fiscal y con colocación neta de deuda en pesos en el mercado local. Pesos que ya tenía depositados en el Central. Al mismo tiempo, realizó ventas por casi USD 1.000 millones en el mercado de contado con liquidación (CCL) el año pasado, principalmente en los últimos meses del año. Por lo tanto, el análisis permite entender cómo es que el BCRA compra un montón de dólares, pero no logra acumular reservas. Simple, en su inmensa mayoría se usan para pagar los vencimientos de la deuda pública, tanto los intereses como el capital. Cuando el Gobierno logre tener acceso a los mercados en el exterior (¿riesgo país menor a 400?), los vencimientos de capital de la deuda podrán refinanciarse y el BCRA tendrá más espacio para acumular los dólares que compra”.

Y agrega un alerta sobre la balanza comercial: “el mayor nivel de actividad empuja las importaciones al alza, pero también hay que recordar que fue el primer mes de importaciones sin el impuesto PAIS, lo que posiblemente acumuló importaciones que esperaban la menor carga impositiva. Las proyecciones para el año no cambian. Esperamos un saldo comercial cercano a los USD 14.000 millones para este año, en buena medida gracias a los dólares de Vaca Muerta”.

La consultora 1816 dirigida por Adrián Rozanski, destacó que tanto previo a $LIBRA como en los días posteriores, “la macro siguió trayendo noticias positivas. La inflación de enero, de 2,2%, fue la más baja desde julio de 2020, con los bienes volviendo a subir muy por debajo de los servicios (pasó en todos los meses desde febrero pasado y seguirá ocurriendo en los próximos meses, ahora con el crawl de 1%). En materia fiscal, el Gobierno volvió a tener superávit primario y financiero en enero, pese a la esperable suba interanual del gasto en términos reales (porque la base de comparación ahora es contra los primeros meses de Milei). En materia de cuentas externas, el país mantuvo superávit comercial por décimo cuarto mes consecutivo, aunque se redujo fuerte y porque las importaciones crecieron 24,6% interanual (el saldo de energía sigue subiendo mes a mes)”.

Sobre los avatares del Tesoro señaló que “fondeó su cuenta en el Banco Central con sus depósitos en bancos comerciales para que el stock en el Central no caiga debajo de $5 billones. Según los números que deja trascender el Ministerio de Economía vía redes (y se condicen con estadísticas públicas), esto podría volver a ocurrir ante una eventual falta de rollover (renovación) en licitaciones futuras”.

Esta semana comienza con novedades importantes. Probablemente, la recepción de Milei por parte de Donald Trump y las novedades en el juicio de YPF, mejoren el humor de los mercados donde los inversores están en “modo cautela” y con sus esperanzas puestas en el acuerdo con el FMI.