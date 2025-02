Desregulación inmobiliaria: cómo es el plan del Gobierno para sumar competencia y por qué lo rechazan martilleros y corredores

Comenzaron a llegar las patentes en CABA con aumentos de hasta 130% Como es habitual en febrero, los contribuyentes porteños recibieron las primeras boletas del impuesto automotor 2025. Una vez corregido el error del martes pasado, las patentes tuvieron aumentos progresivos que no superaron la inflación anual

Qué pasará con el Instituto de Promoción de Carne Vacuna: el sector debate su rol y piden que el aporte sea voluntario Se trata de una entidad que, según indican desde las cámaras empresarias, recauda alrededor de USD 15 millones por año y no termina cumpliendo su objetivo. Aseguran que el aporte encarece los precios al consumidor

Entraderas a adultos mayores: una problemática que no para de crecer Es una tarea de los familiares aconsejar a nuestros padres y abuelos a que tomen decisiones correctas, que confíen en instituciones serias que le brindan no solo la seguridad que requieren para que sus valores estén protegidos, sino también la contención y calidad de atención que se merecen