Caputo habló de las diferencias entre Milei y Macri: “Acá se tomó el toro por las astas desde el día uno″

"Toto" Caputo con el Gordo Dan sobre el nuevo acuerdo con el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, recordó su paso por la función pública bajo la gestión del expresidente Mauricio Macri y resaltó las diferencias con el actual Gobierno, aunque admitió que en aquel momento no estaban dadas las condiciones para llevar adelante un modelo económico como el de la actualidad.

“Mucha gente cree que es lo mismo, pero no tiene nada que ver lo que se está haciendo ahora con lo que se hizo en el 2015 en cuanto al modelo económico. Acá se tomó la decisión de tomar el toro por las astas desde el día uno. En aquel momento, eventualmente, porque no se podía o no estaban dadas las condiciones”, dijo este martes en una entrevista brindada a Daniel Parisini, más conocido en redes como "Gordo Dan“, en el canal de streaming Carajo.

De todos modos, señaló que también “el 99,9% de la gente creía que no se podía ahora y, sin embargo, se pudo. Entonces, yo no sé si no se podía antes, es contrafáctico. Y es opinable. Yo le doy todo el mérito al Presidente. Él fue el que cambió las condiciones con su prédica y con sus formas, que mucha gente crítica”.

El ministro comparó la gestión Macri con la de Milei

“Se heredó también el déficit de Cristina (Kirchner) y se intentó reducir ese déficit vía crecimiento. Y esta vez se dijo ‘vamos a reducir el déficit fiscal desde el día uno y lo vamos a reducir como tiene que ser’. No es subiendo impuestos, sino hachando el gasto y hachando el gasto más espurio”, afirmó.

Y sostuvo: “Nosotros pensamos en que hay que achicar el sector público porque el sector privado distribuye los recursos mucho más eficientemente. Además, creemos que el sector público es más o menos una asociación ilícita. Es un negocio. Entonces vos tenés que achicarlo lo más posible para que no le roben plata a la gente. Mucho del déficit era corrupción”.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, con “Gordo Dan”

A su vez, se volvió a referir a las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y las negociaciones por el nuevo programa en medio de los debates por la política cambiaria y el levantamiento del cepo. “Un nuevo acuerdo con el Fondo va a implicar un nuevo ingreso de fondos. Si se materializara este acuerdo, va a implicar el ingreso de fondos frescos que nos va a permitir recapitalizar de vuelta al Banco Central. El acuerdo marcha viento en popa. El Fondo está muy impresionado con todos los logros. Obviamente, quieren que a Argentina le vaya bien y comparten lo que nosotros pretendemos de cómo seguir en el programa. Así que diría que estamos en los detalles finos”, sostuvo.

También, luego de Milei asegurara que un acuerdo de libre comercio es su prioridad y a pesar de que Donald Trump dijo que no va a exceptuar a Argentina de aranceles al acero y al aluminio por “un pequeño déficit”, Caputo dijo: “Para el país sería importantísimo llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Imagínate para todas las empresas argentinas tener esa posibilidad de exportarle a un país tan grande y tan rico como Estados Unidos es una cosa absolutamente favorable".

Javier Milei y Luis Caputo

Un tratado de este tipo es considerado difícil por distintos especialistas por la pertenencia al Mercosur. Al respecto, el ministro indicó: “Nosotros tenemos un acuerdo que es el Mercosur, pero que no ha sido muy beneficioso para Argentina. Nuestra idea con respecto al Mercosur es justamente plantear cierta flexibilización para que se puedan hacer acuerdos bilaterales entre países. No implica romper con el Mercosur".

La relación con Milei

Por otro lado, contó que su sobrino, Santiago Caputo, asesor presidencial, fue quien lo conectó con Javier Milei en un principio. “Un día me llamó y me dijo si me podía juntar con el presidente, no presidente en ese momento, obviamente, y lo fui a ver a Javier. Y así lo conocí”.

“Estuvimos más o menos dos horas, pagamos onda económica y personal en seguida. ¿Viste que el presidente siempre dice que tenemos simbiosis? Es totalmente cierto, vemos la economía exactamente de la misma manera”, recordó.

Eso sucedió a pesar de que Caputo no tenía intención de retornar a la función pública.“No solo por mí, sino por la gente que trabajaba conmigo. Por supuesto que estaba el tema familiar, pero también estábamos en un momento muy bueno en la consultora”. En la firma también compartía espacio con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

“Siempre tuvimos vocación de servicio, teníamos vocación de ayudar, pero nunca no había imaginamos en la función pública de vuelta”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

En otro tramo de la entrevista, continuó con sus elogios hacia el jefe de Estado: “Tiene todo el conocimiento académico, pero a diferencia de los académicos que suelen ser cabezadura, Javier nada que ver, es absolutamente pragmático. Combina lo mejor de las dos cosas. Una persona que toma decisiones sin dudar, tremendamente inteligente, culto”.