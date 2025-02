El gobierno oficializó qué autos híbridos y eléctricos podrán venderse a menor precio por la quita del arancel de importación

El Renault Kwid E-Tech llega a Argentina importado de China, y parece un producto seguro entre los que tendrán acceso al cupo de 50.000 vehículos sin arancel

Aunque todas las miradas se hayan posado sobre la eliminación del impuesto interno a los autos de gama media, la otra decisión del gobierno que favorecerá el acceso a autos cero kilómetro en Argentina es la de abrir un cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos, que podrán ser importados desde países de extra zona sin pagar el actual arancel del 35% que rige tanto para Argentina como para Brasil, y que por el acuerdo de comercio bilateral entre ambos países (ACE14), no se puede modificar sin estar de común acuerdo hasta junio del año 2029.

La medida se publicó en el Boletín Oficial este viernes y ha generado una gran expectativa en los consumidores, para saber qué vehículos podrán beneficiarse con este beneficio. Hasta ayer, los únicos datos con que se contaba era el de un precio bajo y un cupo máximo. Lo había comunicado Santiago Migone, Jefe de Asesores de Secretaría de Comercio e Industria, al publicar en su cuenta de X que se aplicará “arancel 0% para 50.000 autos híbridos y eléctricos de hasta USD 16.000 FOB. Esto va a abrir un nuevo segmento de autos económicos.”

El posteo en X de Santiago Migone, jefe de asesores de la Secretaría de Comercio e Industria, menciona el precio de USD 16.000 FOB como referencia

Con la publicación en el Boletín Oficial, se agregan otros datos relevantes como la validez de la medida extendida a 5 años, y tres datos técnicos clave para establecer qué vehículos pueden alcanzar el beneficio. No podrán entrar al cupo aquellos autos que tengan:

a. Peso en vacío inferior o igual a CUATROCIENTOS KILOGRAMOS (400 kg) para vehículos destinados al transporte de personas, sin incluir el peso de las baterías para vehículos eléctricos.

b. Potencia máxima inferior o igual a QUINCE KILOVATIOS (15 kv).

c. Autonomía inferior o igual a OCHENTA KILÓMETROS (80 km).

Qué es el precio FOB

Para entender qué autos podrían estar dentro del cupo que habilitaría la exención, es importante saber qué es el precio FOB. La traducción literal es free on board, lo que significa que es el precio que tiene un auto antes de salir del país donde fue fabricado, es decir, puesto en el barco en el que viajará hasta Argentina.

A ese precio se le deben sumar los costos de seguro y flete (unos USD 2.000 por unidad), lo que permite construir el precio que tuvo el auto para quién los importó. Sobre ese precio de FOB más flete y seguro, se comienzan a aplicar los impuestos nacionales, empezando por el 3% de tasa de estadística que pagan todos los autos importados, después el IVA y el resto de los impuestos argentinos que construyen el costo el importador, sea terminal o representante oficial de una marca. Finalmente, sobre ese número se deben sumar la ganancia propia y el margen del concesionario que lo venderá al público.

“Podría decirse que el precio FOB es un poco menos de la mitad del precio de venta de un auto, pero esa es una generalización bastante inexacta al momento de ir ‘a los papeles’, porque la estrategia comercial de las empresas automotrices muchas veces distorsionan un precio. Hoy hay autos que tienen un precio FOB de 15.000 dólares y se venden en $42.000.000”, explicó un importador oficial a Infobae.

El BAIC EU5 es 100% eléctrico y tiene un precio que podría acercarse al límite pensado por el gobierno

Pero ese no es el único factor que podría determinar el precio de embarque de un vehículo en su país de origen. “También depende del mercado del que provengan. No suele ser lo mismo desde China que desde Europa o Estados Unidos. Los chinos subvencionan su industria automotriz con ayudas a la exportación. Entonces puede pasar que un auto chino tenga un precio FOB más bajo para ir a un mercado puntual que quieran conquistar o que les pone un arancel más alto, que el precio FOB para uno en el que ya están presentes”, completó el mismo empresario.

Así, en una mirada inicial, podría asegurarse que hay dos autos eléctricos que están actualmente en el mercado argentino que entrarían en el cupo. Serían el Renault Kwid E-Tech, que proviene de China y se vende en Argentina a un precio de $25.450.000, o el BAIC EU5, también chino, que este jueves bajó su precio a USD 34.280 para mantenerse competitivo frente a los SUV que bajaron su precio por la eliminación del impuesto interno.

Hay también dos modelos de Stellantis que entrarían en la ecuación dependiendo del precio FOB que tengan. Serían el Peugeot e208 y el Citroën eC3. Ambos tienen precios de venta al público inferiores a los 30.000 euros en Europa. Pero Stellantis tiene también los derechos de comercialización fuera de China de la marca Leapmotor, y sus ejecutivos reconocieron este año que están estudiando traer la marca a Argentina.

Stellantos tiene los derechos comerciales de la marca china Leapmotors fuera de su país de origen. Podrían traer esos modelos a Argentina. REUTERS/Giulio Piovaccari

Pero hay una “zona gris” que podría contener o no a otros autos que están en el límite de ese precio FOB de USD 16.000, aunque esa es información que sólo los fabricantes conocen. Un ejemplo podría ser el del Renault Kangoo E-Tech, que se vende actualmente en $49.310.000. Parece estar lejos del límite, pero dependiendo de los márgenes quizás entra. En cambio, no hay autos híbridos que se acerquen a ese precio máximo puesto por el gobierno, ya que los más accesibles son fabricados en Brasil y no pagan ese 35% de arancel de importación.

Precisamente en Brasil se está instalando la marcha china que más autos vende en el mundo, BYD. En la antigua planta de Ford en Camacari, este año comenzarán a producirse modelos eléctricos e híbridos de bajo precio. Aunque en el futuro podrían llegar desde un país que no paga arancel de importación como Brasil, una primera partida de autos podrían llegar desde China en 2025.

Ante esta situación, determinar qué autos híbridos y eléctricos podrían llegar a Argentina dentro del cupo que no pagará el 35% de arancel de importación será una tarea delicada. Aunque sea el método conceptualmente opuesto al de la libertad de comercio que promueve el gobierno, reglamentar con precisión cómo se determinará quienes entran al cupo de 50.000 unidades es fundamental para evitar dos temas: tener que controlar los precios y encontrarse con autos que paguen un precio FOB debajo de los USD 16.000 y que después, una vez nacionalizados, se vendan a un precio más alto de lo que deberían por el FOB declarado.

BYD podría desembarcar fuertemente en Argentina con autos eléctricos económicos. Aunque se fabricarán en Brasil y eso les permitiría evitar el arancel, la operación de la marca china demandará al menos todo 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa

“No creo que esto último suceda, porque sería pegarse un tiro en el pie. El sector viene pidiendo una baja de impuestos para ser más competitivos, para que la gente pueda acceder a mejores autos con un mejor precio y que haya más competencia. Si alguien importa con FOB bajo para verse beneficiado con menores costos pero después vende más caro de lo teórico, sería traicionarse a sí mismo. Sería pan para hoy y hambre para mañana", señaló la misma fuente, antes de decir que “el gobierno ya tiene ideado el modo de contener ese tipo de situaciones".

Hay un tema que va en paralelo al del precio FOB y la asignación del cupo, que es la necesidad de homologar un nuevo auto para que pueda ser vendido en Argentina. Este trámite actualmente demanda unos seis meses, lo que podría terminar siendo un freno para la llegada de nuevos modelos híbridos o eléctricos de bajo precio.

El gobierno tiene entre sus planes autorizar automáticamente la comercialización de vehículos que tienen certificaciones internacionales para evitar que el proceso pase por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Esto también permitiría abrir el mercado para las importaciones personales de modelos que no se venden en Argentina. Pero como esa modificación en las regulaciones que impulsa Federico Sturzenegger desde el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado todavía no se pudo implementar, todavía es necesario obtener la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) para vender un auto nuevo en Argentina.

En la publicación del Boletín Oficial se especifica que “La SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS de la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, implementarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, mecanismos sistémicos que permitan intercambiar información relevante a efectos de operativizar la aplicación de la presente medida”.