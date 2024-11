Quién es Alec Oxenford, nuevo embajador en EEUU: empresario unicornio que ama el arte y fue “enemigo íntimo” de Marcos Galperin

“A mí me encantó mi infancia. Nací en un entorno muy acomodado. Pero hay entornos acomodados y muy relajados, en el sentido negativo, donde no pasa nada, donde no se valora nada. Yo vengo de un entorno muy rico también en cuanto a estímulos. La mayoría de los libros que leí en mi vida los leí antes de los 15 años, y leí mucho, muchas biografías. Los individuos hacen el mundo, todos tenemos un poder enorme de transformación e impacto. Muchos lo saben, otros no; muchos usan ese poder, otros no. Se puede tener mucho más impacto si uno tiene inteligencia emocional y entiende las necesidades de los demás”.