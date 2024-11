El dueño de Peabody alertó por una “avalancha de importaciones”

Dante Choi, dueño de Peabody

El dueño de Goldmund y de la histórica marca local de electrodomésticos Peabody, Dante Choi, criticó la apertura y baja de aranceles a las importaciones de bienes finales por parte del Gobierno sin darle a los fabricante locales igualdad de condiciones y explicó por qué los productos argentinos cuestan el triple que en los países vecinos.

“Los valores de los productos industriales en Argentina al público cuestan tres veces de lo que cuestan en Estados Unidos o en Chile. Y también, yo creo que hay que hacer un poco mea culpa en la Argentina porque muchos de los electrodomésticos que se producen acá en la Argentina no son productos de última tecnología. Todos los industriales que yo conozco, en los últimos 4 o 5 años hicieron inversiones muy importantes en todo el sector. No hubo una sola fábrica que no reinvirtiera pero realmente eso no lo notan los consumidores y tampoco alcanza”, consideró haciendo una autocrítica en La Fábrica Podcast.

“Es muy claro por qué cuestan más en la Argentina y es por la carga fiscal, lisa y llanamente eso. Yo tengo el contacto con el Gobierno y no estamos pidiendo que nos protejan, sino que nos pongan en igualdad de condiciones de competencia con los fabricantes, por ejemplo, de China. En el momento de importación vos tenés que tributar este 42% de IVA. Es inviable que una industria pueda recuperarlo con la venta que realiza. ¿A qué precios tenés que vender para poder recuperar 42% de IVA? Es algo inviable”, explicó el empresario. En línea con otros empresarios, afirmó: “estamos sufriendo por percepciones y retenciones de ingresos brutos por las provincias”.

“Además, están bajando en estos momentos aranceles de productos terminados. Si vos estás dispuesto a bajar aranceles de productos terminados, bajá aranceles de insumos. Nos pegó muy mal. Exceptuando al sector de la industria que está en Tierra del Fuego y un par de otras industrias como la automotriz, para todo lo demás… fue un golpe muy fuerte”, manifestó.

“En estos momentos nosotros estamos viendo una avalancha de importaciones de lo que nosotros estamos fabricando. Y no solamente eso, sino que hay todo tipo de prácticas, no ingresan todo de manera legal esos productos. Tampoco hay control, no hay control de calidad, de materiales de lo que importa”, añadió.

En un sentido más general y sobre la marcha de la economía, Choi dijo: “Tenemos en este momento dos países, uno con la caída de riesgo país y con un mercado financiero con aumento de bonos, y seguramente hay un montón de personas haciendo mucho dinero, y con un gran sector de sociedad que apoya todo este modelo, que yo estoy de acuerdo que hay que hacer alguna reforma estructural. Pero la verdad, nosotros estamos en el Conurbano, en La Tablada, y la realidad que vemos es que hay gran parte de la sociedad que no accede a esos beneficios económicos en este momento, no sé cuando se va a derramar, en algún momento se va a derramar”.

Cabe destacar que el industrial llegó al país en 1977, cuando tenía 7 años, desde Corea con su familia y se asentó en Fuerte Apache, en Ciudadela. Entró a trabajar a una empresa como traductor y se quedó hasta ser gerente. Luego hizo su propio negocio y, como empresario pyme pasó por todas las crisis económicas del país de los últimos 20 años. “Argentina premia al trabajo”, aseguró sin dudar en diálogo con Infobae.