El FMI elogió la estabilización de la Argentina, pero advirtió sobre el ritmo de la recuperación de la actividad

(Desde Washington, Estados Unidos) Durante una conferencia de prensa, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó su informe regional adonde explicita su análisis sobre el actual programa de ajuste del gobierno. Este informe se da a conocer, un día después de la reunión entre Luis Caputo y Kristalina Georgieva para analizar la situación económica del país y la posibilidad de avanzar en un nuevo programa.

Al respecto, el dossier del FMI textualmente sostiene:

“En Argentina, la firme implementación del programa está ayudando a restaurar la estabilidad macroeconómica. En el primer semestre de 2024, las autoridades han logrado un superávit fiscal (el primero en 16 años), han reconstituido las reservas y han reducido la inflación más rápidamente de lo previsto. Están apareciendo signos de estabilización económica, y la actividad económica se expandió a partir de abril,pero el ritmo de recuperación sigue siendo incierto y desigual entre los sectores”.

Y añadió el informe oficial: “Para mantener los avances será necesario que las políticas sigan evolucionando, en particular en los frentes monetario, cambiario y estructural. Con las políticas del escenario base, tras una contracción de alrededor de 3,5 por ciento este año, se proyecta que la economía crezca en torno a 5 por ciento en 2025. Entre tanto, se prevé que la inflación anual termine el año por debajo de 140 por ciento, y que descienda hasta cerca de 45 por ciento para finales de 2025″.

Tras publicar el informe en la página oficial, se realizó la conferencia de prensa que fue protagonizada por Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, que está a cargo de las relaciones con la Argentina. Valdés tambien tenía responsabilidad institucional con el país, pero Javier Milei exigió al FMI que sea desplazado y así sucedió.

“Los equipos han estado interactuando de manera muy activa y constructiva durante varias semanas. Y como mencioné, las autoridades están aquí y ese compromiso ha continuado. Y finalmente, he delegado el Caso Argentino a Luis Cubeddu, como saben, y realmente no tengo nada más que agregar al respecto”, contestó -con absoluta diplomacia- Valdés cuando le preguntaron sobre su desplazamiento.

Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental, durante la conferencia de prensa del FMI

Noticia en desarrollo