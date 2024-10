Tras la inflación de septiembre y la seguridad de que en enero se pagará la deuda, se abre un panorama más positivo para inversores

FOTO DE ARCHIVO. Un operador mira una pantalla en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Argentina. Sep 2, 2019. REUTERS/Agustin Marcarian

La noticia excluyente, y que va a impactar esta semana, fue la inflación de 3,47% de setiembre. El viernes los inversores se enteraron una hora antes del cierre de los mercados, por lo que se espera que hoy se prolongue el efecto de la buena noticia que impactó en la economía de distintas maneras.

Las principales consultoras, analizaron el dato y proyectaron sus certezas y sus dudas, pero predominó el optimismo.

EconViews dijo que el Gobierno se anotó una buena victoria “contra un rival difícil, la inercia inflacionaria, pero el campeonato es largo y el campeón todavía no está definido”. La mejor noticia, destacó, fue la baja de la inflación núcleo, que desaceleró al 3,26% desde el 4,12% de agosto. La consultora proyecta para octubre una inflación en torno al 3.5% y que los aumentos salariales “seguirán presionando en los próximos meses; el último REM proyecta una inflación del 40,9% para los próximos 12 meses, lo que implica una inflación mensual del 2,86 precisa”.

Creemos que es necesario unificar el mercado cambiario, aunque pueda generar un aumento transitorio en la inflación. Mientras tanto celebramos las victorias parciales contra la inercia (Econviews)

La consultora de Miguel Kiguel destaca también que hasta ahora priorizó la desinflación “por encima de la recuperación económica y parece medir el éxito de su gestión bajo estos términos” y que el retraso en la unificación del mercado cambiario “está alineado con esta estrategia”. Sin embargo, observa, “las últimas encuestas reflejan un cambio en las preocupaciones de la gente: la inflación ha dejado de ser el problema principal, cediendo su lugar a la pobreza y los bajos salarios. Quizá sea un buen momento para priorizar el crecimiento. Para ello, creemos que es necesario unificar el mercado cambiario, aunque esto pueda generar un aumento transitorio en la inflación. Mientras tanto celebramos las victorias parciales contra la inercia”.

Señales mixtas

Para Econviews hay señales mixtas. “El comercio parece recuperar terreno, con las ventas minoristas CAME aumentando 4,1% y los patentamientos de motos, 10.3%, pero la confianza del consumidor va en sentido contrario, con una caída del 5.9%. La mejor noticia es que el crédito sigue recuperando. Tuvo un rebote en “V” y ya llegó a niveles de octubre de 2023. Debido a la reactivación del crédito y la lenta recuperación de los salarios reales, esperamos que los próximos meses sean de crecimiento lento, y el año cierre con una caída del PBI alrededor del 3,5 por ciento”. Por otra parte septiembre es una incógnita para la construcción. Mientras el índice “Construya” reporta una caída del 8,5% en la actividad, los despachos de cemento pintan un panorama más optimista (aumento del 5% el mes pasado”. A pesar de las señales mixtas, los empresarios del sector ya muestran más optimismo, sobre todo para las obras privadas”, nota la consultora.

La demanda interna todavía es débil

Para los industriales, en cambio, las perspectivas son negativas. “Los encuestados por el INDEC ven un panorama complicado para la demanda interna, con una expectativa neta de -27,6 puntos porcentuales. “Aunque este indicador mejoró desde abril, todavía está lejos de la zona optimista. Los próximos meses son un poco más prometedores para la demanda externa, con expectativas netas en -1,2 puntos porcentuales. De a poco también mejoran la expectativa de importación de insumos y la contratación de personal”, dice un pasaje del informe de Econviews.

Para FMyA, la consultora de Fernando Marull “los últimos datos muestran que la economía en setiembre se sigue recuperando lentamente, pero sin pausa. Esperamos que siga así. La inflación bajó a 3,5% pero sigue alta; esperamos cerca de 3,1% para octubre; El BCRA sigue recuperando reservas (+USD 600 millones) y el Tesoro renovó todas las Lecap, pagando tasas de 3,9% efectivo mensual. El plan sigue avanzando: el superávit fiscal, los excesos monetarios; el ajuste de tarifas y baja la brecha y la preocupación por las reservas y el cepo, se fueron diluyendo”.

La economía en setiembre se sigue recuperando lentamente, pero sin pausa. Esperamos que siga así (FMyA)

En cuanto al blanqueo, la observación es que “para el corto plazo, el impacto debería aflojar, quitándole impulso a los bonos y a la baja del dólar. Para que siga el rally, el efecto blanqueo deberá ser compensado por el inversor que vea que el Plan Económico es consistente, que puede conseguir financiamiento hasta octubre de 2025, aun sin salir del cepo, y que el apoyo de la calle se sostiene. Para imaginar otra compresión del riesgo país a 600 puntos básicos, las elecciones 2025 serán clave; y falta un año para las elecciones. Seguimos optimistas con Argentina y seguimos monitoreando los riesgos”.

Optimismo

La consultora 1816 también es optimista. “Para nosotros el mercado empezó a incorporar que mejoró mucho el panorama para la balanza de pagos 2025, gracias al blanqueo (que genera potencial de crédito local en dólares) y al apetito del exterior por bonos corporativos. Con el nuevo escenario parece posible cubrir los vencimientos de deuda de 2025 sin perder demasiadas reservas, y es lógico que eso impulse la demanda de bonos soberanos. En las primeras 5 ruedas de octubre (en las que los contribuyentes ya pueden retirar efectivo blanqueado) salieron depósitos por un total de USD 697 millones, pero la suba acumulada del stock desde el 14 de agosto sigue siendo notable: USD 12.084 millones”.

Los bonos argentinos mantienen tendencia positiva en Wall Street, por donde pasó recientemente el presidente Milei (AP Photo/Seth Wenig)

Sobre el rally de los bonos soberanos destacan que “los Globales treparon 22% promedio en Nueva York desde fin de julio, con un rally que se aceleró en octubre. Si a mediados de agosto se podía argumentar (como dijo el ministro de Economía, Luis Caputo) que el riesgo país era un indicador ignorado, ahora el mercado lo está empezando a ver y el riesgo país perforó mínimos del año para cerrar ayer en 1.121 puntos básicos”.

Con el nuevo escenario parece posible cubrir los vencimientos de deuda de 2025 sin perder demasiadas reservas; es lógico que eso impulse la demanda de bonos soberanos (1816)

Para la consultora F2 de Andrés Reschini “la semana terminó con un dato de la inflación de setiembre de Estados Unidos superior a la expectativa del mercado (0,2% vs 0,1%) lo mismo que para la núcleo (0,3% vs 0,2%). Esta persistencia en la inflación refuerza los rendimientos de bonos del Tesoro norteamericano e impacta contra la deuda de emergentes. Pero la Argentina no perdió el brillo de la semana anterior y a pesar de contexto internacional desfavorable, atravesó una semana de fuerte baja en el riesgo país y logró cerrar la brecha cambiaria en torno al 20% gracias a un tipo de cambio que se destacó entre las principales monedas por su fortalecimiento, en un momento en el que el dólar también se aprecia en el mundo”.

F2 indica que el “Banco Central siguió de compras y acumula en lo que va del mes un saldo por intervenciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) de USD 621 millones y de USD 1.100 millones en las últimas 20 ruedas; fue una sorpresa positiva bien recibida por el mercado”.

Inflación en línea

Sobre la inflación la consultora de Reschini opinó que “estuvo en línea con lo que esperaba el REM. El comportamiento de las LECAP, que acortaron rendimientos sobre todo en la parte larga, fue una señal de confianza del mercado. El punto de equilibrio de inflación en bonos para abril de 2025 bajó al 3,1% mensual. Respecto a lo plasmado en el proyecto de Presupuesto del Estado Nacional, falta mejorar, pero no le queta mérito a lo logrado en la semana.

la Argentina no perdió el brillo de la semana anterior y pese al contexto internacional desfavorable, atravesó una semana de fuerte baja en el riesgo país y cerró la brecha cambiaria (F2)

El Riesgo País termina en mínimos de la era Milei y si lo relacionamos con la brecha cambiaria, esta relación está mejor que a finales del Gobierno de Mauricio Macri (post PASO) pero le falta dar un paso importante para llegar a niveles donde se podría acceder al mercado internacional de deuda aun cuando en el pasado estuvo allí con mayor brecha. El mercado se nota entonces más confiado que al inicio de la gestión actual pero esta vez solo paga para ver, o al menos no lo ha hecho hasta ahora y reacciona luego de los hechos”.

El riesgo país, tan adverso en los últimos años, parece haber enfilado una senda descendente

Sobre el comportamiento del dólar futuro indica que “ajustaron en baja y tanto las cotizaciones como las tasas implícitas se encuentran en mínimos desde que cada contrato cotiza y se encuentran alineadas con las expectativas de inflación. De modo que el mercado asigna escasas chances a un salto devaluatorio, pero sigue atento a los retiros de depósitos blanqueados, aunque por ahora no se nota ninguna señal de inquietud. Con la caída en la brecha, la salida del cepo se percibe más cercana, aunque aún falta mejorar en materia inflacionaria para lograr converger al 2% del crawl”.

El balance de F2 de la semana indica que “fue excelente para los mercados locales con buenos indicadores y victoria parlamentaria, pero no sería extraño que el rally se tome un descanso si el contexto externo no mejora y se cortan las buenas noticias en el ámbito local”.

Hoy, a pesar del feriado de Estados Unidos, los mercados funcionarán a pleno porque las Bolsas norteamericanas operarán con normalidad, a pesar de que los bancos no abrirán sus puertas. Se espera que haya una prolongación del rally de la última hora del viernes.