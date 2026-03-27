Economía

Cómo impacta en el motor de los autos el uso de nafta con mayor proporción de bioetanol

La autorización para incrementar la mezcla de biocombustible y compensar el aumento del petróleo no representa peligro alguno, pero los autos rendirán de otro modo. El detalle

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Primer plano de una mano sosteniendo la boquilla de una manguera de combustible insertada en la boca del tanque de un automóvil en una estación de servicio.
El aumento de bioetanol hasta un 15% en el combustible convencional brinda mayor octanaje pero menor rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión del Gobierno de modificar la normativa que permita a las empresas petroleras incorporar en forma voluntaria hasta 15% de bioetanol en las naftas para bajar su costo no representa peligro alguno para la mecánica de los automóviles convencionales, es decir, los que cargan nafta Súper o Premium en la Argentina.

Si bien el bioetanol requiere un ajuste electrónico para ser eficiente con ese combustible respecto a la gasolina convencional, los autos modernos tienen la capacidad de hacer esa adaptación por sí mismos, con lo que el motor no debería sentir la diferencia.

Según las primeras fuentes consultadas, sumar incluso hasta un 20% de bioetanol no representa ningún perjuicio para la calidad del combustible, sino todo lo contrario, porque por su mayor octanaje equivale a cargar una nafta premium.

AUTOS Mecánica
La electrónica de los autos modernos debería corregir la diferencia de octanaje y punto de encendido de un combustible con mayor bioetanol

“Efectivamente, el bioetanol eleva el octanaje del combustible, eso es una mejora. Pero a la vez es un poco engañoso, porque esta condición se contrapone con una menor capacidad energética del combustible a medida que aumenta la proporción de etanol. De manera tal que al hacerlo baja el rendimiento. Los autos entonces van a consumir un poco más aunque tengan mejor calidad del combustible”, explicó Luis Toso, especialista en tecnología automotriz.

En las proporciones que se podría aumentar la presencia de bioetanol, “la percepción en los usuarios no debería ser muy significativa. Probablemente en un mismo trayecto rutinario o cotidiano, los usuarios ven un incremento de consumo de entre el 5% y el 10%”, estimó.

Quedará en las petroleras evaluar cuánto se puede aumentar la proporción de bioetanol para que el costo sea menor al de consumir entre un 5 y un 10% más de combustible.

En líneas generales, subir la proporción de etanol no generará daños ni inconvenientes en autos modernos, aclaró el experto, “aunque por su condición de tener una propiedad solvente en su composición podría causar un prematuro desgaste de algunas partes como mangueras en autos más viejos, que estaban construidos y preparados para la gasolina convencional”.

Bioetanol en base a caña de azúcar, surtidor de combustible, caña de azúcar
El bioetanol se produce a partir de la caña de azúcar (Revista Chacra)

Los biocombustibles

Los biocombustibles son hoy un tema que vuelve a ganar centralidad para la movilidad mundial, incluso más allá de su contribución ambiental, ya que podrían ser una solución para bajar los costos del combustible derivado del petróleo, que continúa subiendo a causa del conflicto del Golfo Pérsico.

Pero el tema no es tan simple como parece. Bajo el término biocombustibles se engloban todos aquellos combustibles líquidos o gaseosos que derivan, de una forma u otra, de biomasa vegetal o grasas animales. La cuestión es de qué vegetales se obtiene, porque en cierto punto puede entrar en conflicto con la producción de alimentos o dañar el ecosistema por deforestación para aumentar la superficie de plantación.

El bioetanol se produce principalmente con caña de azúcar, ya que los azúcares que contienen son simples y fermentables directamente por las levaduras. Brasil, el mercado de referencia regional en el que se utilizan los mismos vehículos que en la Argentina, tiene el 80% de los autos propulsados por bioetanol, que, según los modelos, puede ser E27 o E100, es decir, un combustible con un 27% de bioetanol o uno completamente vegetal de origen.

Para estos casos, los módulos de encendido electrónico se calibran especialmente, pero con un 15% de bioetanol, eso no es necesario en los autos del mercado local.

Según el comunicado oficial, la resolución no modificó el corte obligatorio de bioetanol ni impuso nuevas exigencias a las refinadoras. La intención fue adecuar la normativa vigente para que si una empresa lo considera conveniente, pueda incorporar voluntariamente hasta 15% de bioetanol en las naftas, siempre dentro de los parámetros de calidad establecidos por la regulación.

La resolución aclaró que no introdujo cambios en el régimen aplicable al biodiesel, ya que la especificación técnica para el gasoil ya contemplaba “mezclas de hasta 20%”. De este modo, la medida se focalizó en el segmento de las naftas, que es el más afectado por las recientes subas de precios y por la volatilidad internacional del precio del petróleo.

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