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Emilia Attias marcó tendencia en las calles y el metro de Nueva York con un outfit audaz: su álbum de fotos

La actriz abrió el carrete de su último viaje a la Gran Manzana y deslumbró con el vestuario que eligió en sus paseos

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Emilia Attias con cabello oscuro, gafas de sol plateadas, top corto blanco y negro anudado, jeans anchos grises y cinturón, en una calle urbana
Emilia Attias luce un estilo moderno y audaz mientras posa en las vibrantes calles de Nueva York, capturando la esencia urbana con su atuendo (Instagram)

El recorrido de Emilia Attias por las calles de Nueva York se convirtió en una muestra de su estilo personal y su capacidad para reinterpretar las tendencias urbanas. La actriz y modelo eligió un look que combina comodidad, actitud y guiños a la moda contemporánea, logrando destacar en distintos escenarios de la ciudad.

En las imágenes captadas durante su paseo, Attias aparece caminando por veredas de Midtown con un conjunto compuesto por un pantalón de jean ancho en tono gris, tiro bajo y ligeramente lavado, acompañado por un cinturón negro de hebilla plateada. En la parte superior, optó por una remera blanca ajustada y anudada a la altura de la cintura, sobre la que suma un top negro de manga corta, logrando así un contraste marcado y actual. Como detalle distintivo, lleva cubre-brazos tejidos de color crudo, que aportan un aire original y funcional al outfit, ideal para el clima cambiante de la ciudad.

El estilismo elegido se completa con gafas de sol plateadas de marco envolvente, un accesorio que refuerza el perfil moderno y deportivo, y acompaña la actitud despreocupada de la sesión. El pelo suelto y con ondas le da un aire natural, mientras que el maquillaje con labios definidos y tonalidades suaves mantiene la frescura general del look. Los anillos y detalles en las manos suman personalidad y terminan de definir una propuesta pensada hasta el último detalle.

Emilia Attias de pie en una calle de la ciudad, con gafas de sol futuristas, top corto negro, jeans grises anchos y un suéter claro en sus manos
Superposición de prendas, jean y mangas desconectadas
Una mujer con cabello oscuro y gafas de sol plateadas, top blanco anudado y camisa negra, posando en una estación de metro con una línea amarilla en el andén
Remera blanca atada, micro croptop negro y mangas de lana
Emilia Attias de pie frente a un vagón de metro plateado. Viste top corto blanco, camiseta negra sobrepuesta, pantalones anchos grises y gafas de sol
En su recorrido por la Gran Manzana pasó por el subte de Nueva York

Las fotos muestran a la artista en distintos puntos emblemáticos de Nueva York. Se la ve descendiendo y subiendo las escaleras del metro, con el movimiento del cabello y la mirada al horizonte, captando el pulso propio de la gran ciudad. En el andén, posa con fondo de vagones y carteles del subway, reforzando la identidad cosmopolita de la escena. También hay tomas en las veredas, entre edificios altos, autos y peatones, donde su presencia destaca por la seguridad y soltura con la que lleva cada prenda.

En otras imágenes, Attias adopta poses relajadas y expresivas, apoyada en columnas del subte o con las manos en los bolsillos, resaltando la actitud y el carácter de su propuesta. La variedad de escenarios —desde la calle hasta los pasillos del transporte público— subraya la versatilidad del look y su adaptación al ritmo urbano. En todas las tomas, la modelo logra transmitir una imagen de confianza y personalidad, en sintonía con el espíritu de Nueva York.

El conjunto refleja el diálogo entre la moda argentina y la influencia de una ciudad donde las tendencias emergen y se reinventan a diario. La elección de prendas cómodas y superposiciones, sumada a detalles como los cubre-brazos tejidos y los lentes de sol, aporta una identidad propia y diferenciada. Attias logra así una síntesis entre lo funcional y lo audaz, apostando por elementos que acompañan su recorrido por la metrópoli estadounidense y la posicionan como referente de estilo.

Emilia Attias, con gafas de sol, camiseta blanca anudada, top negro corto y jeans grises anchos, camina por una calle de ciudad con andamios al fondo
El look causó sensación en las calles de la ciudad estadounidense
Emilia Attias con gafas de sol plateadas, top blanco anudado, bolero negro y jeans grises, subiendo escaleras de una estación de metro en Nueva York
El maquillaje acompañó a la perfección
Emilia Attias de pie en un andén de metro de Nueva York, frente a un vagón plateado, con crop tops, jeans anchos, guantes y gafas de sol
La actriz Emilia Attias luce un vanguardista conjunto de crop tops y jeans holgados mientras posa en una estación del metro de Nueva York (Instagram)

Después de varios meses de trabajo intenso decidió hacer una pausa y viajar a uno de sus destinos favoritos: Nueva York. En sus redes sociales una serie de imágenes que retratan una escapada muy especial junto a su hija Gina, fruto de su relación con el Turco Naim. “Después de bancarme todas sus vacaciones de verano trabajando, llegamos a NY”, escribió la artista en su cuenta de Instagram, donde acumula miles de seguidores atentos a cada uno de sus movimientos.

El posteo, que rápidamente cosechó miles de reacciones, incluyó una serie de fotos que capturan distintos momentos del viaje y reflejan la complicidad entre madre e hija. “Madre e hija juntas, mano a man. La felicidatttt”, agregó Attias en el mensaje que acompañó la publicación. La frase sintetiza el espíritu del viaje: una experiencia íntima y compartida entre ambas, lejos de la rutina cotidiana.

Entre las imágenes que subió, la actriz dejó ver algunos de los paisajes más emblemáticos de la ciudad. Una de las postales nocturnas muestra el Empire State iluminado entre los edificios de Manhattan, una de las vistas más clásicas de la Gran Manzana. En otra de las fotos, el recorrido urbano se convierte en una caminata nocturna capturada desde abajo, donde se ven dos pares de piernas avanzando por la vereda: una adulta y otra más pequeña, una imagen sencilla pero simbólica del paseo compartido.

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