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Escena alarmante en UFC: tras ser noqueada y estrangulada al mismo tiempo, una luchadora quedó inconsciente por más de un minuto

Alexa Grasso se impuso a Maycee Barber en el primer asalto. La peleadora pudo retirarse por sus propios medios del octágono

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La mexicana Alexa Grasso protagonizó uno de los momentos más impactantes de la noche en la UFC Fight Night celebrada en Seattle, tras imponerse en el primer asalto a Maycee Barber con una contundente combinación de golpe y sumisión. Grasso detuvo la racha positiva de su rival con una actuación que la devolvió al centro de la escena en la división de peso mosca femenino.

La pelea, que tuvo lugar en la Climate Pledge Arena, comenzó con ambas peleadoras buscando la distancia en el centro del octágono. La ex campeona mexicana encontró rápidamente su ritmo, conectando patadas bajas y utilizando el contragolpe para responder a los ataques de Barber. Ante la sorpresa de todos en el recinto, Grasso asestó el primer cruzado al rostro de Barber, midiendo la distancia y preparando el desenlace del combate.

El momento crucial llegó cerca de la mitad del primer round. Grasso conectó una izquierda recta, impactando de lleno en el rostro de Barber, quien perdió el equilibrio y cayó a la lona sin reacción. Las piernas de la luchadora cedieron inmediatamente tras el impacto.

Sin perder tiempo, Grasso aprovechó la ventaja y se lanzó sobre su rival. Aseguró la espalda de Barber y aplicó una estrangulación, lo que llevó al árbitro Mike Beltran a intervenir inmediatamente al notar que la estadounidense no respondía. La pelea fue detenida oficialmente a los 2 minutos y 42 segundos del primer asalto por TKO, en una de las finalizaciones más destacadas de la velada.

Alexa Grasso, con trenzas y top negro, aplica una llave de estrangulamiento al cuello de Maycee Barber, con top blanco, en el suelo de un octágono. Un árbitro observa en el fondo
Alexa Grasso (en negro) aplicó una llave de estrangulamiento a Maycee Barber (en blanco) durante su intensa pelea de UFC (Grosby)

La reacción posterior en el octágono estuvo marcada por la atención médica. Barber, de 27 años, permaneció varios instantes en la lona y mostró signos de desorientación. En las imágenes de la transmisión se pudo ver también que Barber intentó agarrarse a la pierna de Beltran antes de que el árbitro la colocara boca arriba. Instantes después, parecía inconsciente, con los ojos abiertos pero sin reacción. El equipo médico ingresó para valorar su estado, y tras algunos minutos, la peleadora estadounidense pudo ponerse en pie con ayuda del personal sanitario y su equipo, permaneciendo junto al árbitro y su rival para escuchar el anuncio oficial.

Las redes sociales se hicieron eco rápidamente de la impactante definición. “¿Era necesario ese estrangulamiento?“, preguntó un usuario al entender que Grasso ya había noqueado previamente a su rival. “Acabo de presenciar un maldito asesinato”, consideró otro, mientras que un tercero agregó: “Eso fue realmente peligroso. Nunca había visto a nadie intentar someter a un luchador inconsciente o gravemente herido".

Alexa Grasso, con trenzas en el cabello, sujeta a Maycee Barber en el suelo del octágono de UFC mientras un árbitro calvo observa de pie
Grasso se impuso a su rival tras noquearla y luego estrangularla (Grosby)

Alexa Grasso se mostró respetuosa tras el triunfo, manteniendo la celebración al margen mientras su oponente recibía atención. La mexicana, que venía de dos derrotas consecutivas —una de ellas en la trilogía por el título ante Valentina Shevchenko—, cortó así su mala racha y volvió a posicionarse entre las principales contendientes de la división de las 125 libras. En declaraciones recogidas por ESPN, Grasso afirmó: “Saludable es una peleadora peligrosa” y expresó su deseo de que la UFC lleve una cartelera a Guadalajara.

La victoria tiene un significado especial para Grasso, quien ya había derrotado a Barber en su primer enfrentamiento en 2021 durante UFC 258. En esta ocasión, la mexicana repitió la victoria, esta vez por nocaut técnico, consolidando su regreso al octágono tras varios meses de inactividad.

Maycee Barber, que ocupaba la quinta posición en el ranking de peso mosca femenino de la UFC y acumulaba una racha de siete victorias seguidas después de su anterior derrota contra Grasso, vio interrumpida su mejor etapa profesional en apenas un asalto. El resultado deja a la mexicana con un registro de 17 victorias, cinco derrotas y un empate, y la impulsa nuevamente en la conversación sobre futuras oportunidades de campeonato.

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