Varios países de Medio Oriente se reunieron en Pakistán para abordar el conflicto en la región

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, y su par paquistaní, Mohammad Ishaq Dar, dialogan sobre las relaciones bilaterales y el conflicto en Medio Oriente (Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán/Imagen cedida a través de REUTERS)

Los principales diplomáticos de potencias regionales clave se reunieron el domingo en Pakistán para analizar cómo poner fin a los combates en Oriente Medio, aunque había pocas señales de progreso mientras Israel y Estados Unidos continuaban atacando a Irán, y Teherán respondía disparando misiles y drones en toda la región.

Pakistán indicó que los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto participaban en las conversaciones en Islamabad. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, afirmó que él y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, mantuvieron “amplias conversaciones” sobre las hostilidades regionales.

Más de 3.000 personas han muerto en la guerra de un mes que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que desencadenó los ataques de Irán contra Israel y los estados árabes del Golfo vecinos. La guerra también ha amenazado los suministros de petróleo y gas, y el control de Irán sobre el estratégico estrecho de Ormuz ha sacudido los mercados.

Estados Unidos e Israel no participaban en las conversaciones en Pakistán. Estados Unidos ha enviado tropas adicionales a Oriente Medio, mientras que los rebeldes hutíes de Yemen se sumaron a los combates durante el fin de semana, lo que amenazaba con ampliar la guerra y complicar aún más el transporte marítimo mundial.

Israel anunció oleadas de ataques entrantes desde Irán el domingo y se oían explosiones en todo Teherán.

Turquía y Pakistán son dos de los países que mantienen conversaciones para buscar una solución al conflicto en Medio Oriente (Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán/Imagen cedida a través de REUTERS)

Líderes de Oriente Medio intentan romper el estancamiento

El egipcio Badr Abdelatty, el turco Hakan Fidan y el príncipe saudí Faisal Bin Farhan acudieron a Islamabad como parte de conversaciones programadas días después de que Estados Unidos ofreciera a Irán una “lista de acciones” de 15 puntos, entregada a través de Pakistán como marco para un posible acuerdo de paz. Abdelatty dijo que las reuniones buscaban abrir un “diálogo directo” entre Estados Unidos e Irán, que durante la guerra se han comunicado en gran medida a través de mediadores.

Funcionarios iraníes han rechazado públicamente el plan de Washington y descartaron la idea de negociar bajo presión. Aun así, Press TV, el brazo en inglés de la televisora estatal de Irán, informó que Teherán había redactado su propia propuesta de cinco puntos, citando a un funcionario anónimo. Según se informó, el plan pide detener los asesinatos de funcionarios iraníes, garantías contra futuros ataques, reparaciones por la guerra, el fin de las hostilidades y que Teherán obtenga el “ejercicio de soberanía sobre el estrecho de Ormuz”.

El fin de semana ofreció pocos indicios de que las conversaciones redujeran la desconexión entre Estados Unidos e Irán. Funcionarios estadounidenses han insistido en que la guerra podría estar acercándose a un punto de inflexión, pero los líderes iraníes continúan rechazando públicamente las negociaciones.

Por el contrario, Estados Unidos ha enviado miles de marines y paracaidistas adicionales a la región. Y los hutíes respaldados por Irán, que gobiernan partes de Yemen, anunciaron su esperada entrada en la guerra, lanzando misiles hacia lo que llamaron “sitios militares israelíes sensibles” por primera vez el sábado.

A pesar de los despliegues, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el viernes que Washington “puede lograr todos nuestros objetivos sin tropas terrestres” mientras crece la oposición interna a ampliar la guerra a una posible invasión terrestre, incluso entre los republicanos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, observa mientras habla con la prensa antes de su partida tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 con los países socios en el aeropuerto de Bourget, en las afueras de París, Francia, el 27 de marzo de 2026. Brendan Smialowski/Pool vía REUTERS

Teherán amenaza con represalias contra universidades de Israel y EEUU

Irán advirtió el domingo de una escalada adicional después de que ataques aéreos alcanzaran varias universidades, incluidas algunas que Israel afirmó que se utilizaban para investigación y desarrollo nuclear.

La Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar, advirtió en un comunicado el domingo que Irán consideraría a las universidades israelíes y a las sucursales de universidades estadounidenses en la región como “objetivos legítimos” si no se dan garantías de seguridad para las universidades iraníes, informaron medios estatales.

Universidades estadounidenses, incluidas Georgetown, la Universidad de Nueva York y Northwestern, tienen campus en Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

“Si el gobierno de Estados Unidos quiere que sus universidades en la región sean eximidas, debería condenar el bombardeo de universidades (iraníes) antes de las 12 del mediodía del lunes 30 de marzo, en una declaración oficial”, dijo la Guardia.

También exigió que Estados Unidos impida que Israel ataque universidades y centros de investigación iraníes. El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores Esmaeil Baqaei, dijo la semana pasada que decenas de universidades y centros de investigación han sido alcanzados, entre ellos la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán y la Universidad de Tecnología de Isfahán.

Una excavadora retira escombros de una calle en el lugar de un ataque aéreo israelí nocturno en los suburbios del sur de Beirut el 28 de marzo de 2026 (AFP)

La intervención hutí despierta preocupación

El general de brigada hutí Yahya Saree declaró en la cadena satelital de los rebeldes Al-Masirah que lanzaron misiles hacia “sitios militares israelíes sensibles” en el sur.

Si los hutíes incrementan los ataques contra el transporte marítimo comercial, como han hecho en el pasado, eso empujaría aún más al alza los precios del petróleo y desestabilizaría “toda la seguridad marítima”, señaló Ahmed Nagi, analista principal sobre Yemen del International Crisis Group. “El impacto no se limitaría al mercado energético”.

Bab el-Mandeb, en el extremo sur de la península arábiga, es crucial para los buques que se dirigen al canal de Suez a través del mar Rojo. Arabia Saudí ha estado enviando por allí millones de barriles de crudo al día porque el estrecho de Ormuz está, en la práctica, cerrado.

Los rebeldes hutíes atacaron más de 100 buques mercantes con misiles y drones, hundiendo dos embarcaciones, entre noviembre de 2023 y enero de 2025. El grupo afirmó que actuó en solidaridad con los palestinos en Gaza durante la guerra entre Israel y Hamás.

La más reciente implicación de los hutíes complicaría el despliegue del USS Gerald R. Ford, el portaaviones que llegó a Croacia el sábado para mantenimiento. Enviar el buque al mar Rojo podría atraer ataques similares a los sufridos por el USS Dwight D. Eisenhower en 2024 y el USS Harry S. Truman en 2025.

En esta imagen proporcionada por la Marina de Estados Unidos, los buques de asalto anfibio USS Carter Hall y USS Bataan navegan por el estrecho de Bab al-Mandeb, el 9 de agosto de 2023. (Mass Communications Spc. 2nd Class Moises Sandoval/U.S. Navy via AP)

Los hutíes controlan la capital de Yemen, Saná, desde 2014. Arabia Saudí lanzó una guerra contra los hutíes en nombre del gobierno yemení en el exilio en 2015 y ahora mantienen un alto el fuego inestable.

Aumenta el número de muertos

Las autoridades iraníes dicen que más de 1.900 personas han muerto en la República Islámica, mientras que en Israel se han reportado 19 fallecidos.

En Líbano, donde Israel ha iniciado una invasión en el sur mientras ataca al grupo miliciano Hezbollah, funcionarios dijeron que más de 1.100 personas han muerto en el país desde el inicio de la guerra.

En Irak, donde grupos milicianos respaldados por Irán han entrado en el conflicto, han muerto 80 miembros de las fuerzas de seguridad.

En los estados del Golfo, 20 personas han muerto. Cuatro han muerto en la Cisjordania ocupada.

(con información de AP)