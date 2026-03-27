Economía

El dólar rebotó tras el anuncio de reducción de encajes que hizo el BCRA

La divisa subió 1%, a $1.405 para la venta en el Banco Nación, detrás del ascenso del tipo de cambio mayorista, para interrumpir una serie de tres sesiones en baja

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El dólar mantiene una baja de 5% en 2026.
El dólar mantiene una baja de 5% en 2026.

El dólar operó en alza este viernes, con una demanda más marcada tras el anuncio oficial de reducción de encajes bancarios, aunque la divisa terminó con pérdidas en un balance semana.

Con un discreto monto de USD 337,1 millones en el segmento de contado, el tipo de cambio mayorista ascendió este viernes 14,50 pesos o 1,1%, a $1.382,50, para interrumpir una serie de tres caídas consecutivas. Vale subrayar que el jueves el tipo de cambio oficial tocó en $1.368 un piso desde el 14 de octubre de 2025.

El Banco Central comunicó este jueves que bajará los encajes a partir de abril, en pos de inyectar más liquidez en la economía y darle impulso a una actividad que crece solo en algunos sectores, poco intensivos en empleo. Los economistas prevén que la iniciativa favorecerá una reducción de las tasas de interés.

Para Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, la “inminencia del fin de mes y cierre de posiciones que vencen el martes próximo pudieron haber activado la demanda por cobertura, impactando en el tipo de cambio, que se recuperó parcialmente de las fuertes bajas del comienzo de la semana”.

El BCRA informó que la banda superior del esquema cambiario se ubicó en los $1.649,13, que dejó al dólar oficial a 266,63 pesos o un 19,3% de ese límite para la libre flotación.

El dólar al público avanzó 15 pesos, a $1.405 para la venta en el Banco Nación. A lo largo de la semana cedió cinco pesos o 0,4 por ciento. El dólar blue volvió a operar a “contramano” del oficial, con baja de diez pesos o 0,7%, a $1.415 para la venta.

Desde que se desató el conflicto bélico en Oriente Medio un mes atrás, en el plano local el dólar tuvo un comportamiento excepcional: se mantuvo ajeno a la tensión del exterior y pronunció las bajas, dentro de un movimiento que no estaba del todo contemplado en los cálculos de los inversores.

La estabilización cambiaria fue un fenómeno “ajeno a los ruidos externos, y respondiendo incluso con calma a la decisión del BCRA”, explicó el economista Gustavo Ber, “incluso con un BCRA acelerando el ritmo de compras antes de la llegada de una mayor oferta desde las liquidaciones del campo. Aún así, los inversores esperan que vaya ganando profundidad el roll-over de deuda en el mercado local de modo que dicho proceso de compras se pueda ir traduciendo en una mayor acumulación reservas".

El presente de debilidad para el dólar se produjo en simultáneo con las compras de constantes del Banco Central en el mercado de cambios, por más de USD 4.000 millones desde el 2 de enero, con una divisa que quedó un 20% debajo del techo de las bandas y escasas expectativas de devaluación en el corto plazo, tal como se reflejó en los precios de los contratos de dólar futuro, donde la postura para fin de año se negoció a $1.671, un 22% por encima del precio presente.

Ignacio Morales, director de Inversiones en Wise Capital, destacó que el Banco Central está “cumpliendo de forma anticipada con casi el 40% del objetivo de acumulación de USD 10.000 millones pactado con el Fondo Monetario Internacional. El esquema oficial, que se apoya en la recuperación de la demanda de dinero y la fluidez de la liquidación de divisas, ha permitido un ritmo de compra promedio de USD 70 millones diarios, superando habitualmente la pauta teórica de adquirir solo el 5% del volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios”.

“Esta performance es leída por el equipo económico como una señal de fortaleza crucial para las metas del programa financiero, ya que la entidad solo registró una jornada sin compras desde el inicio del nuevo esquema cambiario el pasado 2 de enero. La estrategia de fortalecer las arcas públicas sin generar presiones sobre el tipo de cambio se consolida como el pilar central para garantizar la estabilidad monetaria y cumplir con los estrictos compromisos internacionales que evalúa el organismo de crédito multilateral”, agregó Morales.

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