El mensaje de Flavio Briatore a Colapinto tras el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1

El italiano, de 75 años, hizo una radiografía de lo sucedido en Japón

Alpine marcha quinto en el Campeonato Mundial de Constructores de la Fórmula 1 con 16 puntos, 15 de ellos conseguidos por Pierre Gasly y uno por Franco Colapinto por su décima posición en China. En el Gran Premio de Japón, el francés terminó séptimo luego de una extensa batalla con Max Verstappen (Red Bull), quien no pudo arrebatarle la posición.

El argentino finalizó en el puesto 16, en una competencia en la que la suerte le fue esquiva. Después de entrar a boxes para cambiar neumáticos en la vuelta 18, sólo cuatro giros más tarde, el accidente de Oliver Bearman le costó la chance de sumar puntos por segunda carrera consecutiva. El ingreso del Safety Car no lo ayudó, ya que varios rivales pudieron ingresar a los pits y, con eso, le quitaron una ventaja decisiva.

El propio Colapinto y su ingeniero de carrera, Stuart Barlow, expresaron su malestar vía radio. “Otra vez no tuvimos mucha suerte con el Safety Car. Creo que, por desgracia, ese primer bloque detrás de Lawson y Ocon.. Eso nos costó en el momento del Safety Car. No fue bueno para nosotros”, hizo una primera radiografía Barlow. “Sí, sólo hay que trabajar. No entiendo esto”, respondió el bonaerense.

Luego de que se apagaran los motores, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería gala, analizó lo ocurrido en Suzuka. “Fue otro fin de semana positivo para el equipo, con otro buen resultado que suma puntos al inicio de la temporada. Además, repetirlo en un circuito diferente como Suzuka confirma las mejoras que conseguimos en Shanghái y demuestra que estamos compitiendo con Red Bull como el cuarto coche más rápido actualmente“, prologó el italiano.

El argentino y Stuart Barlow puntualizaron en el Safety Car que los perjudicó

“Pierre volvió a hacer una carrera fantástica y se desenvolvió de maravilla bajo presión, manteniendo a Max (Verstappen) detrás durante más de 25 vueltas”, respaldó a Gasly, antes de referirse a lo ocurrido con Colapinto.

“El coche de seguridad salió en un mal momento para Franco, que estaba muy cerca de los puntos en el primer stint. Para Franco, el resultado del sábado -en relación a la clasificación- fue un factor limitante y significó que siempre estuviera luchando por los puntos en la carrera. El objetivo debe ser que se coloque en una mejor posición para competir con más intensidad en las próximas carreras", aconsejó al ex piloto de Williams.

“Con este breve descanso, no nos quedaremos de brazos cruzados y trabajaremos duro en Enstone para mejorar el rendimiento del coche y seguir dando las mismas oportunidades a ambos pilotos para rendir y sumar puntos”, concluyó Briatore.

“Hoy fue una carrera muy larga y frustrante, donde pasamos mucho tiempo mirando el alerón trasero de otro coche”, describió Colapinto en el comunicado oficial de Alpine. “Tuvimos una muy buena salida y recuperamos una posición en la primera vuelta, a tiro de piedra de los puntos. Reaccionamos y entramos en boxes para cubrir a Ollie (Bearman) y conseguimos mantenernos por delante. Estuve compitiendo con él durante unas vueltas y de repente lo vi deslizarse delante de mí por la hierba. Tras ver las imágenes, había una gran diferencia de velocidad, algo que puede ser característico de estos coches, y me alegro mucho de que esté bien", continuó el argentino con su análisis.

“Después salió el coche de seguridad, lo que nos vino muy mal y nos hizo perder posiciones. Es una pena, porque antes estábamos luchando con Liam (Lawson) y otros, y los que estaban conmigo en ese momento acabaron en los puntos. En definitiva, necesitamos un sábado más sólido para estar en mejor posición para la carrera. Ahora aprovecharemos el parón de la temporada para trabajar duro en Enstone y volver más fuertes. en Miami", cerró su reflexión.

Tras su paso por tierras niponas, la temporada ingresa en un receso de 32 días hasta que los autos vuelvan a salir a pista el viernes 1° de abril para el Gran Premio de Miami.