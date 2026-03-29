Sociedad

Violento choque en el barrio de Constitución: un colectivo sobre la vereda, un patrullero dentro de una pizzería y 7 heridos

El incidente ocurrió durante la mañana de este domingo. Hubo un amplio operativo del que participaron el SAME, la Policía de la Ciudad y Bomberos

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El hecho ocurrió durante la mañana de este domingo. Hubo al menos 8 heridos

Un grave accidente de tránsito, ocurrido durante la mañana de este domingo, involucró a un colectivo de la Línea 168 y un patrullero de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Constitución. El hecho se produjo en el cruce de la avenida San Juan al 1300, cerca de la intersección con Luis Sáenz Peña. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se encuentra trabajando en el lugar.

De acuerdo a las primeras informaciones brindadas por fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el impacto se produjo a las 7.40 cuando ambos vehículos circulaban a gran velocidad. En este sentido, el móvil policial circulaba “por Charcas” y fue embestido de lado “por una Renault Duster que se dirigía por la avenida Scalabrini Ortiz”.

Primer plano de un colectivo destrozado contra una pared y un árbol, con un auto oscuro abollado a su lado. Se ven escombros en el suelo y bomberos al fondo
El colectivo quedó arriba de la vereda, con la parte delantera destruida

De acuerdo con fuentes de Policía de la Ciudad, el patrullero se dirigía hacia un hecho delictivo, y por la alta velocidad, el móvil terminó dentro de una pizzería con la parte trasera en el interior del local y el frente hacia la calle. El colectivo, por su parte, quedó sobre la vereda, a escasos metros de ingresar también en el comercio gastronómico. Y con la parte delantera completamente destrozada.

El incidente dejó un saldo de 7 personas heridas, entre ellas efectivos policiales y pasajeros del colectivo, quienes ya fueron trasladados a centros de salud. Desde Policía de la Ciudad informaron que los efectivos policiales que conducían el patrullero fueron trasladados al Hospital Británico. En tanto, el chofer y los cuatro pasajeros del colectivo fueron derivados al Hospital Ramos Mejía, también con diagnóstico de politraumatismo.

Colectivo rojo y patrullero chocados contra un edificio. Bomberos trabajan en la escena con escombros en la acera y calle. Daños visibles en la fachada
Un colectivo y un patrullero colisionaron, resultando en que ambos vehículos se empotraran contra la fachada de un comercio, mientras equipos de emergencia trabajan en el lugar.

A su vez, indicaron que una cámara de seguridad ubicada frente al lugar, sobre un local de hamburguesas, habría registrado el momento del accidente. Las imágenes serían clave para determinar la mecánica y responsabilidades en el siniestro.

“Escuché que la sirena del patrullero venía muy fuerte y en eso sentí el impacto muy fuerte. Vi cómo bajaron los policías del patrullero y uno lo sacaron en camilla”, dijo unas de las vecinas en Todo Noticias. Y agregó que había poca gente sobre el colectivo y que suele haber accidentes en esa esquina.

Choque entre un patrullero y un colectivo

Al poco tiempo, arribó al lugar el dueño de la pizzería. Y declaró: “Me acabo de enterar, un amigo me avisó. Todavía no caigo, pero qué va a hacer, nunca me había pasado y hace 36 años que está la pizzería en el barrio”.

También habló la esposa del propietario del local: “Nos enteramos por un amigo taxista, que llamó a mi marido y a mi hijo y le dijo que tenía un auto adentro”. A su vez, afirmó que en la pizzería trabaja toda la familia y que desconocen cuándo volverán a abrir sus puertas.

Efectivos de la Policía de la Ciudad, personal del SAME y bomberos trabajan en el lugar. Las autoridades recomendaron evitar la zona, que cuenta con corte parcial, para no entorpecer el operativo y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Interviene la UFLA Norte, a cargo de la Dra. Bernstein.

Un SUV oscuro con el capó abierto ha chocado contra la entrada de un restaurante llamado 'Mandiyú'. Dos bomberos con uniforme observan los daños
Un patrullero impactó violentamente contra la fachada de la pizzería Mandiyú, causando daños estructurales significativos, después de verse involucrado en un choque con un colectivo.

A mediados de enero, el barrio de Constitución tuvo otro siniestro vial y que involucró un colectivo. En este sentido, la unidad de traslado chocó contra una combi y dejó un saldo de 8 heridos, que tuvieron que ser atendidas por personal del SAME que llegó al lugar.

El hecho ocurrió en la intersección entre 15 de noviembre de 1889 y Salta, entre un interno de la línea 45 y una camioneta que transportaba mercadería.

Entre los heridos se encontraban cuatro mujeres adultas, una menor de edad y un hombre mayor, quienes recibieron atención inicial en la escena. Cinco de ellos pudieron ser evaluados en el lugar del incidente y, tras ser asistidos por el personal sanitario, se retiraron por sus propios medios. Por su parte, otros cuatro hombres requirieron traslado para una mejor atención médica y fueron derivados a los hospitales Penna y Ramos Mejía.

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