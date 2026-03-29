Crimen y Justicia

Un gendarme mató a un motochorro e hirió a otro en Moreno: tiene custodia por temor a represalias

El efectivo fue abordado por los delincuentes cuando circulaba en su moto, de civil. El intento de robo quedó registrado por cámaras de seguridad

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El momento en el que el Gendarme se enfrenta a los motochorros

Un cabo de Gendarmería mató a un motochorro e hirió a otro en un intento de robo en Trujui, en el partido bonaerense de Moreno. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Al mismo tiempo, a raíz de la muerte del presunto delincuente, se ordenó una custodia en el domicilio del gendarme por temor a represalias.

El hecho ocurrió este sábado, cerca de las 23, en la intersección de Avenida Roca y Vasco Da Gama, cuando G.D.V., de 28 años, que se desempeña en la Región 1 de Campo de Mayo, fue abordado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Honda Wave sin patente, uno de ellos armado con lo que luego se comprobó era una réplica de pistola 9 mm.

Ante la amenaza, el gendarme extrajo una Bersa Thunder Pro calibre 9 mm, y realizó entre cuatro y cinco disparos hacia los asaltantes.

De acuerdo con lo reconstruido por la Policía bonaerense y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Moreno, Ariel Otaiz, de 23 años, recibió un impacto de bala en el tórax y fue trasladado por el SAME al hospital, donde ingresó sin vida.

En tanto, Santiago Nahuel Delgado, de 17 años, sufrió heridas en el tórax y en la pierna derecha, y permanece en estado crítico bajo custodia policial. El gendarme fue detenido.

El incidente motivó el despliegue de personal de la Policía Científica, que realizó peritajes en el lugar y secuestró tanto la motocicleta de los presuntos delincuentes como el arma utilizada por el gendarme.

Las cámaras de seguridad de la zona permitieron corroborar la versión dada por la víctima del intento de robo. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la fiscal Rebeca Patiño, junto a su secretario, se presentaron en la comisaría 2da de Trujui durante la madrugada para tomar declaración a G.D.V. y verificar los registros fílmicos.

De acuerdo con las fuentes, la titular de la UFI N° 4 "comprobó la veracidad de los dichos del gendarme con las cámaras de seguridad obtenidas en inmediaciones al lugar del hecho”.

Al mismo tiempo, informaron que, como medida preventiva, la fuerza asignó una consigna policial fija en el domicilio del gendarme para garantizar su seguridad ante potenciales represalias por parte de familiares de los involucrados. Además, se dispuso la disponibilidad de personal especializado para brindar contención psicológica al suboficial.

El gendarme sufrió heridas leves producto de la caída de su motocicleta durante el forcejeo, consistentes en raspones.

Las autoridades judiciales aguardan la revisión de nuevas imágenes para definir si corresponde otorgarle la libertad, quien continúa a disposición de la Justicia en el marco de la investigación.

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