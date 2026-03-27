Christopher Bogart y Jon Molot, fundadores de Burford Capital

Luego del histórico fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York a favor de Argentina en el juicio por YPF, Burford Capital emitió un comunicado.

Se trata del fondo inglés que compró los derechos a litigar en el es caso hace casi una década y era el principal beneficiario del fallo en primera instancia de Loretta Preska, que obligaba al país a pagar un resarcimiento de USD 16.000 millones (unos USD 18.000 millones con los intereses que corren desde 2023).

En el comunicado, Burford aseguró que el fallo por YPF es “muy decepcionante” y que analiza llevar el caso a la Corte Suprema de EEUU y al Ciadi.

“La decisión del Segundo Circuito es, sin duda, muy decepcionante y representa un notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios de la Bolsa de Nueva York”, dijo Christopher Bogart, CEO de Burford.

“Sin embargo, siempre hemos dicho que existía riesgo asociado con litigar este caso en los tribunales de EEUU, y a menos que los demandantes puedan revocar esta lamentable decisión del panel, el arbitraje de tratado de inversión sigue siendo una perspectiva totalmente viable”, agregó.

Hoy, las acciones de Burford se derrumbaron más de 50 por ciento.

Burford Capital cotiza en el NYSE y el precio de sus acciones se derrumbaron luego del fallo

El fondo inglés dijo que va a pedir una revisión al pleno de Cámara de Apelaciones, lo que técnicamente se conoce como “en banc”, aunque aclaró que “rara vez concede tales solicitudes”.

“Tras la decisión del Segundo Circuito sobre la petición en pleno, suponiendo que los demandantes busquen tal recurso, considerarán pasos adicionales, incluyendo si solicitar una revisión adicional ante la Corte Suprema de los Estados Unidos”, aseguraron.

Sin nombrarlo también dijeron que podrían ir al Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que es parte del Grupo Banco Mundial, y del que el país es un “viejo conocido” por numerosas demandas de multinacionales en su contra.

“Es probable que los demandantes consideren seriamente el inicio de un arbitraje de tratado de inversión contra Argentina. Esta es la vía alternativa que siempre ha estado disponible en caso de que los tribunales estadounidenses no admitieran el caso. Es prematuro discutir públicamente el alcance y los contornos del camino del arbitraje, pero es importante recordar que la litigación en EEUU nunca fue la única vía para un posible alivio aquí, y que Argentina ha perdido muchos de esos arbitrajes de inversión en el pasado, incluyendo una reclamación sustancial financiada por Burford que produjo un resultado altamente exitoso”, se destacó.

Con respecto al impacto financiero, el propio bufete dice que lo analizará al detalle y que dará más datos en su informe del primer trimestre. “La política de valoración de Burford exige una amortización parcial de activos tras una pérdida intermedia en apelación, y esperaríamos que tal amortización no monetaria ocurra aquí, aunque aún no hemos determinado su magnitud e incluiremos esos detalles como parte de nuestro informe del primer trimestre que normalmente publicaríamos a principios de mayo”, detalló.

Y reconocieron que pueden verse complicados y limitados financieramente “dado el valor contable sustancial del asunto YPF en el balance de Burford”.

Con fuertes críticas al fallo, Burford aseguró que nadie discutió que se violaron los estatutos de YPF y que no cumplir con los compromisos “pone en duda la seguridad de la inversión extranjera en el país en términos más amplios”.

Y también dejó una crítica sobre lo que podría pasar en adelante con las inversiones en Wall Street: “La opinión de la mayoría concluyó señalando que ‘en la medida en que la República cometió un agravio contra los accionistas a los que prometió proteger, la ley argentina no dejó a los accionistas minoritarios de YPF sin ningún recurso —los demandantes podrían haber buscado... hacer cumplir las protecciones de los Estatutos en los tribunales argentinos’. Sin duda, los inversores que confían en la seguridad de los mercados de capitales estadounidenses encontrarán poco consuelo en la idea de que deben buscar reparación en los tribunales del mismo soberano que incumplió sus solemnes promesas".