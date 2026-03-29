Economía

Comprar y pagar con ChatGPT: cómo se preparan los bancos, las billeteras y las tarjetas para sumar la IA al e-commerce

Los proveedores de servicios financieros ya aplican nuevas herramientas para permitir que asistentes virtuales gestionen compras y pagos por cuenta de los usuarios

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Agentes de inteligencia artificial ya realizan compras y pagos en nombre de usuarios en pruebas realizadas por bancos y empresas de tarjetas en la región y en la Argentina. Crédito: Andina

La incorporación de la inteligencia artificial (IA) a cada aspecto de la vida cotidiana trae rotundos cambios en el mundo del comercio electrónico y de sus formas de pagarlo. Comprar por Internet elimina cada vez más etapas y acorta los clicks y los tiempos. Ya no se seleccionan los productos en buscadores y motores de IA. Cada vez es más cercana la posibilidad de hacerle un pedido a la IA y dejar que se encargue de todo: buscar un producto, comparar entre todas las opciones posibles, seleccionar la mejor y pagarlo con medio más conveniente.

Bancos, billeteras y tarjetas avanzan a pasos agigantados en este terreno. El comercio agéntico, en el que un agente de IA como ChatGPT, Gemini, Cloud, Perplexity y muchos otros se encarga de todas las etapas comenzó a desarrollarse en la Argentina. El punto central es que el consumidor pueda dar una única orden, del estilo “quiero comprar un pantalón, talle 46, de marca X y que no cueste más de tanto dinero”. A partir de allí, y con la posibilidad de conversar con el agente de IA a lo largo de todo el proceso, se desarrolla la compra a cargo del asistente de IA.

Este escenario trae un factor más de impulso sobre el ecosistema de pagos digitales en la Argentina atraviesa un momento de expansión constante por los cámbios en los hábitos de los usuarios a los que ahora se suma el uso de los agentes de IA. Así, comienza a hablarse de pagos agénticos o de comercio agéntico.

Tarjetas

A nivel regional, las tarjetas de crédito vienen dando los primeros pasos que tienen impacto en el mercado argentino. Sobre el funcionamiento de esta modalidad, Mastercard ya concretó las primeras “transacciones de pagos agenticos en vivo”, que permiten a través de la IA se pueda “buscar, recomendar y completar compras en nombre de los usuarios, manteniendo estándares elevados de seguridad, trazabilidad y control”.

Las operaciones se realizaron en entornos controlados mediante Mastercard Agent Pay, que permite ejecutar transacciones end-to-end iniciadas por agentes de inteligencia artificial, con tarjetas de débito y crédito y bajo consentimiento del titular.

La empresa selló alianzas en cada lugar de la región. En la Argentina, el Banco Nación participó de esas experiencias piloto. Desde la entidad explicaron:Estamos impulsando una profunda transformación digital orientada a ofrecer soluciones más ágiles, seguras y escalables para millones de argentinos. La participación en estas transacciones agénticas representa un paso significativo en ese camino, incorporando nuevas tecnologías que amplían las capacidades del ecosistema de pagos sin comprometer los más altos estándares de seguridad y gobernanza”.

El evento digital más relevante del país limitará sus campañas a mitad y fin de año, con expectativas de incrementar la oferta y mejorar la experiencia de los usuarios en el comercio electrónico|
Los bancos avanzan en la adopción de pagos agénticos con altos estándares de seguridad, autenticación biométrica y trazabilidad. Foto: Canva

El esquema de pagos agénticos abarca la protección de las “credenciales de pago”, los datos de la tarjeta, además de la autenticación biométrica y el concepto de “intención verificable”, que permite distinguir operaciones legítimas de potenciales fraudes”.

Visa puso en marcha un plan piloto regional (Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay) de comercio con agentes de IA en alianza con Santander. Las compras cumplieron con todos los estándares de seguridad y de consentimiento por parte de los usuarios, quienes “delegaron” en la IA toda la operación.

En Visa aseguran que más del 70% de los consumidores latinoamericanos ya han integrado alguna herramienta de inteligencia artificial en sus procesos de compra. Y que este ensayo demuestra que “todos los actores del ecosistema estén preparados para lo que viene”.

Billeteras

Por el lado de las billeteras también hay avances. Modo, la app que comparten más de 35 bancos del sistema financiero, se convirtió en la primera empresa latinoamericana en tener su propia app disponible dentro de ChatGPT, la plataforma de IA desarrollada por OpenAI. Según la empresa, esta integración no reemplaza ni modifica la app tradicional, sino que suma una “capa conversacional orientada al ahorro: desde ChatGPT, los usuarios pueden consultar promociones y beneficios disponibles en bancos y comercios del ecosistema". El sistema ya funciona en EEUU y Modo espera su habilitación en la Argentina para ofrecerlo.

La idea es que el usuario ingrese a ChatGPT y allí ya exista su información de Modo, con la que la IA pueda recomendar la compra con la mejor promoción de medios de pago. Ambas apps estarán vinculadas al mismo usuario. Un detalle relevante: a diferencia del e-commerce tradicional o de las redes, dentro del robot de IA no impacta la publicidad: ChatGPT ofrecerá el precio más bajo dentro del producto solicitado.

Modo ya avanzó en los ajustes con las tarjetas y con cadenas retail para implementarlo. También conversa con Temu y Shein. “El ecosistema de pagos digitales en la Argentina alcanzó un nivel de madurez que nos permite dar el siguiente paso", señaló el CEO de Modo, Rafael Soto.

Con este esquema, explicó Soto, la compra debe tener tres elementos. Los comercios van a lograr la “visibilidad agéntica” de su todo su catálogo, para que el agente pueda buscar allí con el mayor detalle el pedido del cliente. Luego, el algoritmo priorizará el precio, con o sin promociones. Por último, se concretará el pago con la opción más conveniente en base al pedido del usuario.

“Queremos que todos los comercios de la Argentina pueden vender de esta forma. El foco está en innovar para mejorar la experiencia concreta de millones de personas”, señaló Soto. Modo, utilizada por todas las entidades líderes del país (a excepción del Banco Provincia, que tiene su app propia, Cuenta DNI) tiene 25 millones de usuarios habilitados, 7,5 millones de usuarios activos, un millón de comercios activos en su red y más de 50 millones de transacciones por mes.

MODO APP billetera digital pago QR
La integración de IA en plataformas como MODO y ChatGPT permitirá a los usuarios consultar promociones y gestionar beneficios de forma personalizada

Por fuera de los bancos, en Mercado Pago también hay avances en comercio agéntico, para sumarle IA a las operaciones y a la experiencia de usuario. A principios de este año, la app de Mercado Libre incorporó un Asistente Financiero Personal, un agente que cuenta con más de 100 funcionalidades y permite interactuar por voz o por texto, para resolver distintas gestiones de la compra.

Con esa herramienta “los usuarios pueden pagar servicios adjuntando solo una foto, realizar transferencias (incluso compartiendo capturas de chat con los datos de destino), crear recordatorios y alertas personalizadas, consultar gastos y saldos en tiempo real, entre otras tareas. En el caso de operaciones sensibles, siempre se requiere la confirmación del usuario”, explicaron en Mercado Pago.

Además de utilizar la IA para prevenir el fraude, Mercado Pago la utiliza para el otorgamiento de créditos, en un esquema que se aleja del que utiliza la banca tradicional. “Con la IA ampliamos el acceso al financiamiento formal a segmentos históricamente excluidos. Nuestro modelo de scoring se nutre del análisis del comportamiento de los usuarios dentro y fuera de nuestro ecosistema y analiza más de 3 mil variables. Esta mirada nos permite personalizar condiciones y ajustar riesgo en tiempo real, procurando que las líneas ofrecidas sean acordes a las capacidades de pago de los usuarios”, explicaron en la compañía.

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