Valeria Gastaldi: “No queremos que Bandana se termine”

Bandana: 25 años de reencuentros emocionantes, generaciones entrelazadas y la promesa de un futuro que no se apaga

“Cuando nos juntamos las cuatro, algo distinto pasa. Es un nivel de conexión que te juro que trasciende lo normal. Nos miramos a los ojos y decimos, estamos acá de nuevo, no lo podemos creer”. La frase de Valeria Gastaldi, en diálogo con Teleshow desde Miami, marca el pulso de cada reencuentro sobre el escenario luego de 25 años de trayectoria de Bandana.

Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi,— suma fechas, proyectos audiovisuales y promesas de nuevas canciones. El grupo refuerza su vínculo con la audiencia, que responde agotando entradas en distintas ciudades de Buenos Aires y el interior del país.

“Nunca pensamos que esto iba a durar tanto”, repite Gastaldi con la emoción en su voz. La gira incluye destinos como Rosario y Córdoba, con fechas ya confirmadas para abril y mayo. En cada show, alternan canciones inéditas con clásicos que la audiencia canta de principio a fin.

En cada uno de los shows, nadie abandona el escenario hasta el final, mientras el publico repite sin parar que "Bandana no se va, no se va...Bandana no se va".

Cuatro voces, una historia inquebrantable: las emociones tras bambalinas, la respuesta de un público fiel y los secretos de un documental en marcha

El fenómeno Bandana y su vigencia generacional

—¿Cómo era el público de Bandana en los comienzos?

—Iban desde los cuatro años hasta mas de quince y te diría que más, porque nosotrzs teníamos dieciséis, diecisiete, pero había gente de veinte. Me acuerdo que salíamos de viaje con permiso de nuestros padres.

—¿Qué sentís al ver que el fenómeno sigue vigente después de tantos años?

—Es increíble, hermoso. Fue algo que marcó la sociedad. Es algo muy fuerte, que no tengo palabras para definirlo, es enorme.

Valeria Gastaldi reflexiona sobre el público de Bandana: “Nunca pensamos que esto iba a durar tanto”. Con Marcelo Tinelli, cuando las Bandana, eran cinco

—¿Por qué creés que Bandana fue un fenómeno diferente a otros grupos surgidos de realities?

—Claro, uno se pregunta por qué, si fuera solo algo que hizo la tele, hubiese pasado con todos lo mismo. O si fuera con una banda que salió como nosotros, que tuvo poca televisión, pero mucho escenario. Nos pasamos tres años y medio haciendo shows por todo el país. Hemos ido a España, Estados Unidos, hicimos de todo. Bandana es un fenómeno.

Momentos históricos, conexión intensa y un vínculo que supera los desafíos. El grupo enfrenta su aniversario entre lágrimas, anécdotas y homenajes, manteniendo la atención del público década tras década Foto: Constanza y Adriana Azcona

—Sin duda que lo fue y además marcó una época...

—Marcó a una sociedad. Fue muy lindo porque abrimos la puerta mucha gente, de diferentes personas que empezaron a sentir la libertad de hablar de su sexualidad... qué les gustaba. Yo lo siento como una sensación de libertad.

—En un país difícil, el contexto del año 2001...

—Había una cosa mágica en una canción que decía: “Hoy tu sueño es real”. Creo que también la sociedad en ese momento necesitaba sentir, fue un momento muy jorobado. La gente necesitaba sentir que algún tipo de sueño todavía se podía cumplir.

—¿Cómo viviste ese paralelismo entre el contexto social y el fenómeno Bandana?

—Me acuerdo perfecto que ahí fue la escena del helicóptero, cuando se va el que fue Presidente, De la Rúa, saliendo. Lourdes siempre cuenta, que estaba en un hotel de la zona de Recoleta, y que empieza a escuchar cacerolas y dice: “¿Qué es esto?”. Y bueno, ahí empezó todo. En la debacle del 2001. Pero el canto de esperanza de Bandana, eso creo que le hizo muy bien a la gente. Fue como un bálsamo de alegría.

—¿Cómo es la relación actual entre ustedes después de tantos años y luego de algunos episodios complejos?

—Entre nosotras hay algo muy especial. Te das cuenta por todo lo que hemos pasado y lo que nos costó esta vuelta, porque somos ya mujeres, cada una con sus ideales, sus objetivos, sus vivencias, que han sido muchas individualmente, momentos duros, momentos muy buenos. Y cuando nos juntamos arriba de un escenario es un nivel de conexión que trasciende lo normal. Es inexplicable.

La energía sobre el escenario y el sentido de comunidad han transformado los recitales en celebraciones donde distintas edades comparten alegría y nostalgia Foto: Constanza y Adriana Azcona

—¿Qué sentiste al volver al escenario del Gran Rex?

—Este es el show más nostálgico que Bandana hizo en toda su carrera. Juntamos todo lo que más le gusta a la gente y lo pusimos arriba del escenario. Nos agarrábamos de la mano, nos mirábamos a los ojos, decíamos: “Estamos acá de nuevo, no lo podemos creer”

—¿Cómo vivieron la ausencia de Ivonne en esta etapa?

—Me da mucha pena, como a la gente también. Si bien hay un respeto de parte de todas hacia ella muy grande, a todas nos da pena que no haya podido vivir el nivel de conexión que vivimos las cuatro ya en el 2010 cuando hicimos en Lolapalloza, Bandana: La vuelta. Nos encontramos como mujeres y establecimos un vínculo distinto. Eso ya no lo vivió Ivonne. Y creo que nos dio mucha nostalgia, porque se lo perdió.

Valeria Gastaldi sobre el fenómeno Bandana: “Es un nivel de conexión que te juro que trasciende lo normal”

—¿Mantienen el contacto en lo privado?

—Sí, de forma privada hay superbuena onda. Mucho respeto, mucho cariño. Pero no se alimentó el vínculo desde esta vida adulta que vivimos todas.

Bandana, 25 años

—¿Cómo fue el reencuentro y la preparación para los shows de aniversario?

—El primer show, que fue el 6 de marzo, estábamos todas muy emocionadas. Yo llegué llorando al teatro ese día porque fue un año de preparación, de idas y vueltas. Lo produjimos tres de nosotras, a mí se me caían las lágrimas de la emoción de lo que logramos.

LissaVera. La preparación de los conciertos y el renovado lazo entre las integrantes han dado lugar a momentos emotivos tanto para los fans de antes como para quienes recién descubren su música

—¿Cómo vivieron el público y la mezcla de generaciones en los recitales?

—No sabés lo impresionante que fue. Una mezcla de edades, desde los más chicos hasta los de nuestra edad, o las madres de esas chicas que venían a vernos. Lo más impactante fue que muchas mujeres venían con sus hijitos, muchos hombres también. Empezaron a venir a estos nuevos shows niños, porque son los hijos de las personas que nos venían a ver.

Virginia Da Cunha. Las presentaciones de Bandana combinan éxitos clásicos con canciones inéditas que emocionan a sus seguidores

—¿Qué momentos destacás de los shows en el Gran Rex?

—El primer día la gente salió del teatro y volvió a entrar. Cortaron la calle Corrientes y volvieron a entrar. Nosotros salimos a hacer tres canciones más improvisadas. El segundo día fue igual. Todo el mundo saliendo y cantando la misma canción: “Llega la noche”. Nos obligaron a salir con esa...(risas).

—La respuesta del público es única...

—Nosotras llorábamos. Fue realmente un logro muy grande. Todo fue a base del esfuerzo nuestro. Como todas las personas, de limar cualquier conflicto que andaba dando vueltas, engrandecernos y como profesionales al producir el show, al elegir el equipo de trabajo, la banda, los bailarines, todo el mundo que estaba ahí ama a Bandana.

Bandana proyecta el lanzamiento de nuevos temas, un documental y una posible película, asegurando su continuidad más allá del aniversario de los 25 años

—¿Qué planes tienen para los próximos meses y el futuro de Bandana?

—Tenemos por ahora el tercer Gran Rex, el 29 de abril, después el 7 de mayo en Mendoza, el 9 de mayo en Montevideo, Uruguay, y ahora nos están pidiendo otro lugar más para el fin de semana siguiente.

El grupo Bandana reafirma su conexión única y emocional en cada reencuentro sobre el escenario, generando un fuerte lazo con su audiencia de distintas generaciones

—¿Existe la posibilidad de que Bandana siga más allá de los festejos de los veinticinco años?

—No queremos que se termine, la verdad. Este año son los festejos de los veinticinco años, pero hay una posibilidad de un documental en puerta, con el que estamos hace varios meses en tratativas. Después quieren hacer una película nuestra, no puedo dar detalles...(risas).

—¿Van a presentar material nuevo?

—Tenemos temas inéditos que hicimos en el 2017, como cuatro Bandana juntas. Hay uno que lo estamos presentando inédito para el nuevo Rex. La gente flashea porque cantamos estas canciones que no las conoce nadie y se copan.

Valeria Gastaldi: "Bandana no se va" Foto: Prensa Bandana

—¿Bandana se va a despedir para siempre?

—Hacemos el Gran Rex, el 29 de Abril, a pedido del público, y vamos para el interior. Pero en el sentido más grande, hay mucho para hacer nuevo. Hay un proyecto ahí que tenemos las cuatro para que puede llegar a sorprender mucho para el año que viene...es algo muy importante, pero no puedo contar más. Bandana no se va.