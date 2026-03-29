Isabel Allende elogia el final de “Cadáver exquisito”, de la argentina Agustina Bazterrica: “Yo lo habría arruinado”

Isabel Allende recomendó la novela de Agustina Bazterrica y, en la entrevista con Infobae, pidió que la felicitaran.

“No voy a estropearles la lectura contando más, basta decir que el final es tan inesperado que no he podido sacarme la novela de la cabeza”, escribe Isabel Allende en La palabra mágica, el nuevo libro donde habla de cómo escribe y donde, también, da algunas claves para hacerlo. Está hablando de Cadáver exquisito, la -tremenda- novela de la argentina Agustina Bazterrica.

En esa novela, la carne de los animales se ha vuelto tóxica por un virus y, para tener proteínas, se ha creado una especie de “subhumanos”, criados para servir de alimentos. No hay crueldad que falte en el trato con ellos.

Allende cita Cadáver exquisito porque está explicando cómo escribir un buen final. “Un buen final es el broche que cierra la historia y, con un poco de suerte, la hace memorable.”, dice. Y ahí viene la alusión a Bazterrica.

"Cadáver exquisito" de Agustina Bazterrica, una reflexión sobre el trato a los animales... y la inhumanidad de los humanos.

Allende empieza contando un poco del argumento y de su protagonista: “Marcos Tejo maneja un centro de distribución de carne humana y suele tener atisbos de compasión por las víctimas y de repulsión por su empleo. Le regalan una hembra y, en vez de comérsela, establece una relación afectiva y sexual con ella".

¿Qué pasa? La autora sabe que no tiene que decirlo. Y aquí, la sorpresa. La chilena está mostrando Cadáver exquisito como ejemplo y dice que si ella hubiera tenido que escribir ese final... mmm. “¿Cómo la habría terminado yo? Le habría dado un toque de redención o sensiblería… ¡Y la habría arruinado por completo!"

En la charla con Infobae, la autora de La casa de los espíritus es enfática: “Oye -dice- si la conoces, felicítala en mi nombre, dale un abrazo en mi nombre, porque es una escritora fantástica. Y ese libro me impactó muchísimo”.

La impactó, le pareció bien escrito, le resultó fuertísimo: “Me costó leerlo porque, primero que nada, es una reflexión sobre cómo tratamos a los animales, ¿no?. Bueno, como yo soy muy amante de los animales, también me impactó“

-¿Y cómo es lo que decís del final?

-Como digo en el libro, yo habría arruinado el final. ¿No te parece que ese final es extraordinario?

-Es tremendo.

-Tremendo, es lo que el libro requería. Es un bofetón ese final.

No corresponde aquí contar nada de ese final. Agustina Bazterrica nació en Buenos Aires en 1974. Cadáver exquisito, ganó el premio Clarín en 2017 y, en 2020, el Premio Ladies of Horror Fiction a la mejor novela: era la única finalista que no había sido escrita originalmente en inglés. En 2023 se publicó su novela Las indignas.