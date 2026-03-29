Carmen Barbieri sorprendió al revelar hace cuántos años no está en pareja: “Soy muy miedosa”

Carismática, divertida y tenaz. En cada aparición, Carmen Barbieri se roba las miradas por sus cruces televisivos o sus opiniones polémicas. Fiel a su estilo, este sábado, la conductora volvió llamar la atención con su personalidad en la mesa de Mirtha Legrand. Todo comenzó cuando la diva le hizo un comentario punzante: “Yo leí tu vida, ¡cuántos novios tuviste, Carmencita”. Entre risas y sorpresa, la invitada no tardó en responder, dejando de lado la incomodidad.

“Sí, tuve muchos, por eso debe ser como veinte años que no salgo con nadie”, soltó Barbieri. La frase quedó flotando unos segundos. Lizy Tagliani, invitada a la misma mesa, buscó el detalle: “¿Con nadie?”. Barbieri confirmó sin rodeos: ni amores, ni encuentros, ni siquiera una cita casual. “Nada.”

La figura de la televisión no ocultó sus reparos ante las nuevas formas de buscar pareja: “Soy muy miedosa y gente que no conozco no salgo, me lo tienen que presentar”. Aun así, recordó la excepción que rompió su regla. Hace años, un hombre la sorprendió en plena calle: desde su auto, le alcanzó un papelito con su número de teléfono. Barbieri, tentada por la curiosidad, lo llamó. Salieron siete meses. El dato imprevisto: el hombre tenía veinte años menos que ella.

Aún así, en su recorrido por sus relaciones, la charla llevó a Barbieri a evocar a Jorge Porcel. Carmen interpeló a Mirtha: “Ahora te voy a hacer yo una pregunta”. La invitada quiso saber si la diva recordaba dónde vivían juntos. Legrand, rápida, respondió: “Paraguay”, aunque dudó con el número. La actriz lo refrescó: “Vos me decías el número 880”.

“Hace veinte años que no salgo con nadie”: la confesión de Carmen Barbieri

La charla derivó en una escena familiar. Mirtha preguntó si era cierto que el padre de Barbieri había corrido a Porcel. Carmen no esquivó la anécdota: “Mi papá sacó una navajita chiquita y decía que con eso lo iba a matar, en modo de broma. Yo tenía veinte años, estuve cuatro años saliendo. Me enamoré mucho de él, de su inteligencia y talento”.

La conversación viró hacia el presente. La conductora de televisión se refirió a su historial de enfrentamientos mediáticos. En ese marco, no esquivó la pregunta de Legrand: “¿Con quién te peleaste ahora?”. La respuesta fue seca: “No me acuerdo. No me estoy peleando últimamente. Me están buscando, pero no me encuentran”.

Barbieri detalló el cambio de actitud: “Estoy grande y no tengo más ganas de estar enemistada o que la otra persona se sienta mal con algunas cosas que he dicho o digo”. Sobre su estilo, resumió: “He jugado mucho con el humor y la pelea, es un hilo muy delgado. Tengo un humor muy negro, pero es limpio”.

La mesa se tensó cuando Hernán Drago planteó que el humor y la ironía ya no son iguales que antes. Barbieri defendió su postura: “Yo no cambio mi humor porque no es nunca burlándome de nadie”. Drago insistió: “Sí, pero la gente lo recibe así tal vez hoy y no hace años”. Ella, firme, cerró: “Yo tengo un humor muy limpio, yo no tengo que tocarlo, me encanta”.