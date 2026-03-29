El significado profundo de la Semana Santa según la Iglesia: días, símbolos y el llamado a la conversión

Esta ilustración representa los momentos clave de la Semana Santa, desde la entrada de Jesús a Jerusalén hasta su crucifixión y gloriosa resurrección, simbolizando la fe cristiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Iglesia católica sostiene que la Semana Santa es el periodo central de la fe cristiana, donde se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

De acuerdo con el padre Fredy Antonio Díaz, párroco de la iglesia San Bartolomé Apóstol en Perulapía, este tiempo marca un llamado a la conversión, la reflexión y la renovación espiritual.

En diálogo con Infobae, el sacerdote detalló el significado de cada jornada y el mensaje que la Iglesia busca transmitir a los fieles en este periodo.

Según explicó el padre Díaz, la Semana Santa comienza tras la Cuaresma, que define como “un tiempo de penitencia, oración y llamado a la conversión”.

La Iglesia invita a los creyentes a renovarse y purificarse, reconociendo que “la conversión es un proceso que dura toda la vida”. Sobre este concepto, el sacerdote afirmó: “La conversión es el cambio de vida, del pecado a la santidad o a la gracia de Dios. La Biblia dice: es como pasar de la oscuridad a la luz”, según recogió Infobae.

El itinerario litúrgico inicia con el Domingo de Ramos, que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El sacerdote relató que, mientras los líderes victoriosos solían ingresar a caballo, Jesús eligió un burro como símbolo de humildad y sencillez.

Según Díaz, los fieles portan ramos para evocar el recibimiento popular que tuvo Cristo, cuya victoria no se manifiesta en la opulencia, sino en la humildad.

El lunes, martes y miércoles santos cierran el ciclo cuaresmal y preparan el camino hacia el Triduo Pascual. El Lunes Santo, la Iglesia evoca el episodio en que Jesús expulsa a los mercaderes del templo. El padre Díaz subrayó que ese acto reafirma que “la casa de Dios es casa de oración y no de negocio”.

El Martes Santo recuerda el anuncio de la traición de Judas y la negación de Pedro. La jornada invita a los creyentes a examinar su coherencia y fidelidad. El Miércoles Santo marca el momento en el que Judas acuerda con los sumos sacerdotes la entrega de Jesús a cambio de treinta monedas de plata.

El padre Fredy encabeza cada año la procesión del Domingo de Ramos en San Bartolomé Perulapía. /(Cortesía)

El Triduo Pascual se abre el Jueves Santo con la renovación de las promesas sacerdotales y la bendición de los santos óleos en la catedral, según la descripción del sacerdote. Por la tarde, la comunidad celebra la última Cena, donde Cristo instituye la Eucaristía y el mandamiento del amor.

“En el lavatorio de los pies, Jesús muestra que viene a servir, no a ser servido. Hizo la función de un esclavo lavando los pies a sus discípulos”, relató Díaz para Infobae.

La jornada culmina con la adoración de Cristo Eucaristía y la procesión del silencio, evocando la oración en el huerto y el arresto de Jesús.

El Viernes Santo representa el día de la pasión y muerte de Cristo. El sacerdote narró que los sumos sacerdotes entregan a Jesús ante Poncio Pilato, quien, tras intentar liberarlo, cede ante la presión y ordena la crucifixión.

“Le ponen la cruz, lo llevan al Calvario y escenificamos el vía crucis con los catorce pasos desde la condena hasta la crucifixión”, explicó Díaz. Por la tarde, la comunidad medita las siete palabras de Jesús en la cruz y participa en los Santos Oficios, que concluyen con la procesión del Santo Entierro, representando el traslado de Jesús al sepulcro.

El Sábado Santo, tradicionalmente llamado Sábado de Gloria, constituye un día de recogimiento y oración. El padre Díaz aclaró que no se trata de un día festivo, sino de espera y meditación ante la muerte de Cristo. Por la noche, la Iglesia celebra la Vigilia Pascual, que incluye la bendición del fuego, el pregón pascual y la liturgia de la palabra, en la que se recorre la historia de la salvación.

Durante la vigilia, se realizan bautismos de adultos y la jornada concluye con la procesión del Cristo resucitado.

El ciclo culmina el Domingo de Resurrección, que marca el inicio de la Cincuentena Pascual. Según detalló el sacerdote, “la Pascua comienza el domingo posterior al Sábado Santo y se extiende por cincuenta días hasta Pentecostés”. La jornada celebra la resurrección de Jesús y el comienzo de un tiempo de regocijo para la comunidad cristiana. “El Domingo de Resurrección es el punto de partida para la celebración de toda la resurrección de Cristo”, remarcó Díaz.

La procesión recorre una de las principales avenidas del distrito de Perulapía, en Cuscatlán Norte, desde la iglesia del Calvario hasta el templo central./(Cortesía)

Consultado por Infobae sobre los cambios en la vivencia de la Semana Santa, el párroco advirtió que el fervor y la devoción han disminuido en comparación con generaciones anteriores. Atribuyó este fenómeno a la falta de educación en la fe desde el hogar, la indiferencia religiosa y las distracciones tecnológicas.

“Los mayores recibimos una educación en la fe desde el hogar, cosa que hoy ya no existe. Los padres no educan a sus hijos en la fe. La fe es una herencia que pasa de generación en generación”, sostuvo.

Frente al contexto actual, el padre Díaz formuló un llamado a los fieles salvadoreños y a la sociedad en general: “El llamado de la Iglesia es a buscar a Dios, abrir el corazón a Cristo y velar por el bien común”. El sacerdote enfatizó la necesidad de honestidad, solidaridad y justicia como valores que deben guiar la vida comunitaria. La Iglesia insta a no limitar la búsqueda de Dios a los momentos de dificultad, sino a mantener una relación constante basada en el amor y la unidad.

El mensaje de la Semana Santa, según la Iglesia, se expresa en la invitación permanente a la conversión, la vivencia del amor al prójimo y la esperanza que representa la resurrección de Cristo. El calendario litúrgico, sus símbolos y ritos, así como el testimonio de los líderes religiosos, buscan renovar cada año el compromiso de los fieles con los valores del Evangelio.