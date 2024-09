El impacto de los paros en Aerolíneas Argentinas: la Cámara Argentina de Turismo aseguró que las “pérdidas económicas son incalculables”

Este jueves se cancelaron vuelos en 27 aeropuertos de todo el país (Reuters)

En las últimas semanas se registraron numerosos paros en el sector del transporte aéreo. Sin ir más lejos, este jueves la actividad en los principales aeropuertos del país volvió a verse afectada cuando los trabajadores estatales que dependen de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), y nucleados en ATE, llevaron adelante un paro de 11 horas, en simultáneo con una jornada de asambleas que realizaron los empleados de Aerolíneas Argentinas de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).

Ante este escenario, la Cámara Argentina de Turismo emitió un duro comunicado advirtiendo sobre el fuerte impacto económico que las medidas de fuerza están causando en el sector. “Estas intempestivas e irresponsables medidas ya produjeron cuantiosas cancelaciones, demoras y afectaciones directas a los planes de viaje de miles de pasajeros. Situaciones de estas características determinan un gran perjuicio, tanto a los usuarios, como a la cadena de prestadores de servicios que se ven imposibilitados de llevar adelante las actividades programadas”, protestaron.

Para la entidad, las “pérdidas económicas son incalculables”, y el desgaste de horas y actividades adicionales que requieren las reprogramaciones son insostenibles, y deben, en muchos casos, tener que absorber esos gastos personas y empresas ajenas al conflicto.

“Un viaje no realizado no implica solamente vacaciones frustradas, también es dejar sin llegar a destino pasajeros que viajan por tratamientos médicos, por trabajo, por encuentros familiares y por urgencias que muchas veces no permiten dilaciones”, comentaron desde la Cámara Argentina de Turismo.

El organismo, solicitó una inmediata solución a los problemas gremiales y aseguró que la situación es insostenible. Necesitamos tener previsibilidad en nuestro trabajo, y no tener que seguir afrontando pérdidas económicas y de credibilidad ante nuestros pasajeros”, agregaron.

Sólo durante el último fin de semana se vieron afectados más de 37 mil pasajeros en todo el país. (Reuters)

“Nuestra entidad siempre velará por el cumplimiento de las leyes y las normas, pero también exige que se resguarde, respete y garanticen nuestros Derechos Constitucionales. Quienes asumen que con las medidas de fuerza protegen sus derechos, deben entender que están castigando y vulnerando los derechos de todos los afectados por las mismas. Si realmente queremos que la actividad siga siendo una de las principales generadoras de ingresos y divisas a la economía, debemos cuidarla, y darle un marco adecuado para la prestación correcta de los servicios”, cerraron desde la entidad que agrupa a las empresas de turismo de todo el país.

Un conflicto que crece

El paro de los gremios aeronáuticos de APLA y Aeronavegantes provocaron ,entre el viernes y sábado pasado, pérdidas millonarias en todas las empresas, más de 37 mil pasajeros afectados y la paralización total de la actividad en Aeroparque y en el Aeropuerto de Ezeiza.

“Vamos a seguir protestando porque no nos dejan otra alternativa; el Gobierno no quiere negociar, no nos hace ninguna oferta y apuntan a cerrar la empresa”, afirmó a Infobae un importante dirigente gremial del sector aeronáutico.

Entre las alternativas bajo análisis, los sindicatos evalúan concretar otro paro de actividades en forma inmediata, probablemente este mismo fin de semana. Otra de las opciones es paralizar las tareas en los centros de capacitación de los pilotos y auxiliares de a bordo, lo que redundará en la afectación del servicio en cierto plazo porque no habrá personal que tenga la revalidación de sus permisos para trabajar.

En el caso de los controladores aéreos, desde ATE indicaron que la tensión con el Poder Ejecutivo no es por “motivos políticos o partidarios”, sino por “despidos y situaciones que han puesto luces de alerta en nuestra organización”. “Vamos a trabajar para lograr una salida de este conflicto y que se puedan normalizar las operaciones”, planteó Belelli.

Por lo pronto, ambos conflictos siguen vigentes y se esperan nuevas medidas de fuerza para los próximos días.