Blanqueo de capitales: cuáles son los activos más recomendados para invertir

El Gobierno apuesta al blanqueo para promover el ingreso de dólares a la economía.

Septiembre es el último mes para adherirse al régimen especial de regularización de activos que impulsa el gobierno de Javier Milei. Tanto personas físicas como jurídicas pueden participar, declarando activos en moneda nacional o extranjera. Además, el dinero regularizado puede invertirse en la Bolsa, ofreciendo la posibilidad de que genere rendimientos.

Para ingresar a este régimen, es necesario abrir una Cuenta Especial de Activos (CERA) en el banco y una Cuenta Comitente de Regularización de Activos en el broker (CCERA), según lo estipulado en la Ley 27.743.

La principal ventaja de este régimen es que da la posibilidad de adherir y depositar los fondos en una Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA) antes del 30 de septiembre de 2024, lo que permite quedar exento del impuesto especial. Si los fondos depositados no superan los 100.000 dólares, pueden ser retirados del circuito CERA después de esa fecha sin retención especial.

¿Qué alternativas hay para hacer rendir los fondos?

Los expertos de IOL (InvertirOnline) establecieron una cartera en base al Bono del Tesoro ajustable por CER con vencimiento 2026 (TX26), que ajusta su capital por la inflación a través del coeficiente CER y amortiza en cinco cuotas desde este año. Hoy rinde CER más un 8%, lo que lo convierte en una opción atractiva. También incorpora acciones con interesante potencial de alza como Central Puerto (CEPU), Pampa Energía (PAMP) y Transportadora Gas del Norte (TGNO4), papeles líderes de la Bolsa porteña en el sector energético.

Como cartera agresiva, desde IOL sugieren el Bono Global de la República Argentina 2035 (GD35), con ley de Nueva York que presenta un rendimiento efectivo en dólares del 17,5%, el Bono del Tesoro ajustable por CER 2026 (TZX26), el Bono del Tesoro ajustable por CER con vencimiento 2024 (T4X4), las acciones del Grupo Financiero Galicia (GGAL), también Pampa Energía (PAMP), y también acciones de Edenor (EDN).

Según Adcap Grupo Financiero, “dado que este blanqueo está enfocado a los pequeños inversores y al fortalecimiento de reservas, lo natural sería que vuelvan al sistema financiero buena parte de los casi USD 14.000 millones de depósitos en dólares del sector privado que salieron después de las PASO de 2019″. Añadieron que por “el carácter más conservador de este tipo de inversor, que prefirió resignar tasa de interés para mantenerse fuera del alcance del Estado -no solo por el aspecto fiscal sino también por otros riesgos como el reperfilamiento, corralito, etcétera-, esperamos que el comportamiento natural se dirija a activas más conservadores y menos expuestos a los vaivenes de la política como son las Obligaciones Negociables que rinden cerca alrededor de 8% de yield”.

Esta edición del blanqueo de capitales está enfocado a los pequeños inversores y al fortalecimiento de reservas, por eso se imponen las opciones conservadoras

El menú de Adcap Grupo Financiero incluye en un lugar destacado la Obligación Negociable de YPF, ya sea la ON YPF 2025 o YPF 2027. “La compañía ofreció recomprar antes del 12 de septiembre ambos bonos a USD 101.25 y USD 97,15 que equivalen a 7% y 8,1% de yield (retorno en dólares) respectivamente. Considerando que ambas ON están cotizando actualmente en USD 100,75 y USD 97,10, la recompra implica un upside (potencial de alza) de 0,5% y 0,1% respectivamente”, calcularon, pues en su opinión “las ON deberían ser el activo preferido por los inversores que entren al blanqueo, dado su perfil conservador y por lo tanto esperamos una compresión de spreads en el corto plazo”.

Para el economista Gustavo Ber, “los flujos del blanqueo, con los depósitos en dólares siendo tomados como ‘proxy’ de adhesión, junto a las obligaciones tributarias de este mes -entre otros- vienen promoviendo un descenso de los dólares financieros hacia la zona de los $1.250, y aún así cuentan con chances de extenderse a corto plazo más allá de los desafíos que representaría una profundización de la apreciación cambiaria en el tiempo dado que podría requerir de crecientes reformas en busca de que la economía no deteriore su competitividad”.

Los expertos del Grupo IEB (Invertir en Bolsa) consideraron que “una ayuda no menor viene siendo el aumento significativo en los depósitos en dólares gracias a la creación de las cuentas CERA en el contexto del blanqueo, el cual comienza a acelerar su ritmo. Cabe destacar que esto no tiene impacto sobre las reservas netas, aunque sí sobre las reservas brutas”.

En ese marco, subrayaron que “la deuda Hard Dollar (Bonares y Globales) deja una semana de leves resultados positivos comparados con la semana anterior, el rendimiento semanal promedio se ubica en torno al 0,40% y destacan el AL30 y GD30 como los ganadores de la semana. Creemos que este leve traccionamiento se debe a dos factores principales, las expectativas de blanqueo y un contexto internacional que acompaña con la tendencia levemente positiva”.