Empezaron a salir los salir los dólares del colchón: menos brecha, reactivación lenta y se aleja el default

A juzgar por lo sucedido en los últimos dos meses, quizás habrá que revisar algunas frases que en la Argentina se repiten una y otra vez: “el dólar nunca cae”, o la variante “cuando cae el dólar es solo para tomar impulso”. Pero desde que se anunció la “fase 2″ del plan económico, que tiene como objetivo llegar a la emisión cero, el tipo de cambio acumula una caída superior al 17 por ciento.

Cuando el 14 de julio pasado Infobae publicó “Todos los detalles del plan Caputo para derrumbar la inflación y que los dólares financieros vuelvan a los $ 1.100″, parecía un relato casi de ciencia ficción. Sin embargo, no está muy lejos de transformarse en realidad. El dólar MEP cerró el viernes a $ 1.240 para la venta y el dólar libre cayó más de 60 pesos en la semana.

La presión a la baja sobre el tipo de cambio de las últimas semanas se da en el peor momento para Argentina desde el punto de vista estacional. Sucede que estos meses la liquidación de divisas de los agroexportadores cae sustancialmente hasta diciembre, cuando empieza a entrar la venta de trigo.

Tsunami verde

Sin embargo, el Gobierno preparó el terreno para que se asista a una suerte de “tsunami de dólares”. El propio Tesoro salió a vender parte de las reservas que había acumulado en meses previos, tal como anunció a mediados de julio el ministro de Economía. Desde aquel anuncio ya se vendieron más de USD 700 millones.

El blanqueo también tiene como objetivo atraer más dólares al sistema. Ni siquiera se cobra penalidad a quienes depositen dólares en efectivo o bien lo traiga desde el exterior. El presidente Javier Milei remarcó que los depósitos en moneda extranjera ya superan los USD 19.500 millones. Desde fines de noviembre, el incremento ya supera los USD 5.200 millones.

Todos los indicadores son coincidentes en que empezaron a aparecer los dólares. Los depósitos en moneda extranjera ya subieron más de USD 5.000 millones desde que ganó Milei, también crecen los préstamos en moneda extranjera, caen los tipos de cambio y las empresas empezaron a tomar deuda en el exterior a 7 años

En la última semana dos empresas argentinas lograron financiarse en los mercados internacionales, consiguiendo más de 900 millones de dólares. El riesgo país para las colocaciones de Pampa Energía e YPF fue equivalente a solo 400 puntos básicos. Esto demostró que hay fondos frescos de inversores dispuestos a comprar activos argentinos o bien de alargar plazos de deuda argentina.

La adhesión al régimen especial de Bienes Personales (conocido como REIBP) y los vencimientos anuales de impuestos podrían empujar al tipo de cambio incluso más abajo Es posible que se cumpla aquel vaticinio de Caputo: “Van a tener que salir a vender dólares para pagar impuestos”.

Según Cavallo, hay que combatir el retraso cambiario. El equipo económico se aferra a la actual política de "deslizamiento" del 2% mensual del dólar oficial EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El equipo económico quiere convencer que no es necesaria una nueva devaluación para unificar el mercado cambiario. Domingo Cavallo metió ruido esta semana cuando dio su receta para el combate contra la inflación: “Hay que eliminar la distorsión que está sucediendo por el atraso cambiario. Una unificación implicará un salto del dólar, pero será el punto de partida para el plan de estabilización”.

Aunque son el agua y el aceite, Cavallo y Cristina coincidieron esta semana con criticas al plan económico. El ex ministro recomendó ir hacia una unificación cambiaria, a partir de un salto del dólar oficial, al que consideró atrasado. Y la ex presidenta indicó que el superávit fiscal es insostenible, a la vez que advirtió sobre la posibilidad de un nuevo default

Caputo considera que esto no es necesario y así lo hizo saber pocas horas más tarde a través de un mensaje en redes sociales: “El dólar financiero va a converger al oficial”.

La caída del dólar también ocurre en medio de señales de mejora de la actividad. Tras el derrumbe de los primeros meses posteriores a la devaluación, el poder adquisitivo empezó a recuperar junto con el crédito. La consecuencia es que tanto en julio como en agosto aparecieron señales favorables relacionadas con los niveles de producción y de consumo. Todavía las comparaciones interanuales son negativas, pero mes a mes se consolida el rebote.

Incluso algunos sectores que presentan mayor actividad son los que se mueven en dólares o tienen sus precios referenciados en moneda extranjera. El caso más emblemático es el inmobiliario, que ya presenta el mayor volumen de operaciones desde 2018, a lo que se suma un aumento del otorgamiento de créditos hipotecarios. La venta de autos también se empezó a recuperar sensiblemente y ya tiene un piso superior a los 40.000 cero kilómetro por mes.

Crítica K

La reaparición de Cristina Kirchner con una carta que contiene fuertes críticas a la gestión del Gobierno es entendible. El modelo de Milei es opuesto al del kirchnerismo, que partía de la necesidad de proteger fuertemente a la industria local. Lo procuraba de dos maneras: con un tipo de cambio muy alto y al mismo tiempo barreras de todo tipo para el ingreso de productos importados.

La inflación seguirá dando buenas noticias al Gobierno. La baja del impuesto PAIS y de los dólares financieros provocarán una importante reducción del indice en septiembre. Con datos de la primera semana del mes, la consultora Equilibra proyectó que podría ubicarse en solo 3,2% este mes. Autos, celulares, electrónica y TV bajaron de precio por la reducción impositiva

La situación dio un giro de 180 grados. Ahora es tipo de cambio real es mucho más bajo y se van eliminando gradualmente las dificultades para el ingreso de productos importados. La consecuencia es que ya no hay problemas de abastecimiento, las empresas pueden acceder a insumos más baratos, pero también empiezan a crecer las importaciones de bienes finales.

La ex presidenta puso el ojo en dos temas sensibles. Primero, aseguró que el superávit fiscal es “insostenible” por dos motivos: está asentado en postergar pagos y en recortes que no se podrán mantener en el tiempo, como la obra pública. Y además aseguró que los mercados “saben” que Argentina no podrá pagar la deuda porque el Central no tiene dólares.

Obviamente el Gobierno tiene otra visión y sobre todo otros planes. Milei concurrirá al Congreso personalmente para defender el proyecto de Presupuesto 2025, cuyo eje central será sostener el equilibrio fiscal, contra los dichos de Cristina.

Milei y CFK tuvieron un fuerte cruce a raíz del documento crítico de la ex mandataria. El presidente terminó dándole una "clase ad honorem" en su discurso ante ejecutivos de Finanzas en Mendoza

Pero además el presidente argumentó en el encuentro anual del IAEF en Mendoza que no es necesario “tener reservas en el Central” para poder pagar la deuda. El plan de Caputo continúa inamovible: pagar los vencimientos de capital del año próximo con los “repo” que se consigan de bancos internacionales. Y para el pago de intereses se utilizarán los pesos del superávit fiscal para comprarle las divisas al Central.

La caída de los dólares financieros, junto a la reducción del impuesto PAIS, serán claves para que la inflación baje otro escalón este mes. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) el índice se ubicaría en 3,5%.

Consultoras como Equilibra, con datos ya relevados de la primera semana del mes, proyectan que podría ubicarse finalmente en 3,2 por ciento. En caso de ocurrir, sería otra noticia de alto impacto, que le permitirá al Presidente mantener un alto nivel de aceptación mientras se esperan señales más claras de la reactivación.

Milei argumentó en Mendoza que para pagar la deuda “no es necesario tener reservas en el Central”. El plan oficial es pagar los vencimientos de capital de 2025 con los “repo” que se consigan de bancos internacionales y los intereses pagando las divisas necesarias con pesos del superávit fiscal

A partir de los datos de recaudación de agosto, la consultora Invecq indicó que “los ingresos sugieren que si bien la actividad tocó un piso, muestra una recuperación lenta, heterogénea e irregular”.

La hoja de ruta del último cuatrimestre es muy desafiante. Por un lado, mantener la reducción de la brecha cambiaria, que alentaría una posible salida del cepo cambiario. El J.P.Morgan insiste en que esto podría suceder antes de fin de año para luego empezar los trámites que le permitan al país volver a la categoría de “mercado emergente”.

Pero posiblemente el hito más importante pase por la negociación de un nuevo acuerdo con el FMI, ya que el actual vence a fin de año.

Desde el propio organismo reconocen que todavía no se iniciaron las conversaciones, pero es algo que debería ocurrir en breve, de la mano de José Luis Daza, el flamante viceministro de Economía, que mantiene buenas relaciones con el organismo y en particular con el chileno Rodrigo Valdés, que además de ser el director del departamento del hemisferio occidental del organismo es quien tiene a su cargo el “caso argentino”.

Por supuesto que en el medio aparece otro evento clave: las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que tienen todo un condimento particular para argentina. Milei, claro está, puso muchas fichas en una victoria de Donald Trump, que por ahora sigue en duda.