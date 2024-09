Aumento de tarifas: Christophe de Masterchef pidió que sus empleados sean de Capital Federal por los altos costos del transporte

Cristophe Krywonis, chef francés y dueño de Mon Poulet

El reconocido chef francés Cristophe Krywonis manifestó la dificultad que tiene para conseguir empleados que quieran trabajar en su rotisería, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, debido al incremento en los costos de transporte.

En un video posteado en redes sociales, el ex Masterchef dijo: “Estoy con una necesidad urgente de conseguir personal para trabajar en la rotisería, gente con experiencia y que tenga la posibilidad de acercarse al local que está en Capital Federal sin tanto viaje. Nos pasa eso. Conseguimos mucha gente de muy lejos que puede ir a trabajar, pero como saben es muy costoso. Si hay gente de Capital con ganas de cocinar, servir y atender en la rotisería Mon Poulet, estaría muy agradecido que nos manden su currículum al mail que voy a pasar”.

La busqueda laboral de Cristophe

Y en diálogo con Urbana Play amplió: “Los salarios no acompañan el aumento de transporte que hay en este momento. Tengo chicos que vienen a trabajar y que tienen cuatro horas de viaje y pagan entre $4.000 y $4.500 por día para venir a trabajar. Sabiendo que vienen a trabajar seis días por semana. Es un monto muy importante a fin de mes que afecta mucho sus finanzas”.

“Tengo una chica que vive en La Plata y ama su trabajo y nos encanta cómo trabaja. Y bueno, me ha comunicado que en 15 días, ya no puede venir por el viaje y me pidió si la podíamos ayudar. El problema nuestro no es ayudar a una persona, sino a 32 empleados que tenemos ahora en la rotisería y los números no nos dan. Hay una consecuencia, que es como una rueda sin fin y un poco malvada que te obliga a vos, en mi caso empresario, a hacerme cargo de algo que es un subsidio que yo no puedo aportar. La verdad es que yo invertí mucho dinero en una empresa que funciona muy bien, con precios muy acotados y una rentabilidad buena para pagar salarios a 32 personas”, contó.

Y agregó que están evaluando estas ayudas a los trabajadores pero que “va a afectar el precio final de mi producto, o sea, se va a reflejar en toda la cadena de trabajo, desde el empleado hasta el consumidor. Yo en este momento sé que hay muchos chicos que necesitan la plata para vivir, son gente de trabajo que necesitan comer, pagar el alquiler. En cuanto a los salarios, nosotros hacemos lo mejor que podemos, lo que dice la ley primero y más, si podemos. Pero es cierto que los salarios no acompañan los aumentos de vida en general. Esa es una realidad que nos toca a todos”.

Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (UBA-Conicet), el gasto en transporte por mes alcanza los $46.837 y este número se continuará incrementando dado que el Gobierno planea continuar reduciendo subsidios.

El pasado 12 de agosto, el boleto de colectivo aumentó 37% (alrededor de $100) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), llevando la tarifa mínima a $370 con la SUBE registrada.

Y hoy se supo que el transporte seguirá subiendo. Desde el lunes 16 de septiembre el boleto de trenes se incrementará 40% en el AMBA. El último aumento se había aplicado cuatro meses atrás y desde entonces se mantuvo sin cambios.

Así, el tramo de 0 a 12 kilómetros pasará de los $200 actuales a $280, el tramo de 12 a 24 kilómetros de $260 a $360 (una suba de algo más del 38%) y el tramo de más de 24 kilómetros llegará a $450 desde los $320 previos. Son precios que aplican por igual para la Línea Mitre, el Tren de la Costa, la Línea Sarmiento, la Línea Roca, la Línea San Martín, las Líneas Belgrano Sur y Belgrano Norte, además de la Línea Urquiza.