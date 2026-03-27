La reacción de Pampita a los dichos de Roberto García Moritán sobre la separación: “Yo estoy en pareja”

Pampíta le respondió a Roberto García Maritán por los dichos sobre su matrimonio

La separación de Pampita y Roberto García Moritán se convirtió en uno de los episodios más visibles de la farándula argentina reciente. El 20 de septiembre de 2024, ambos anunciaron públicamente el fin de su matrimonio a través de las redes sociales. Desde entonces, el divorcio se formalizó, pero el vínculo entre los dos continuó debido a la crianza compartida de su hija, Ana García Moritán,que en julio cumplirá cinco años. A un año y medio de la ruptura, las declaraciones de Moritán respecto de lo que significó ese proceso en su vida, y la posterior respuesta de Pampita, volvieron a instalar el tema en la agenda pública.

Durante una entrevista en Cuentas Claras (Cronista Stream), García Moritán abordó por primera vez en profundidad el impacto de la separación. Reconoció que, aunque desarrolló una carrera empresarial y política, aún es frecuente que lo identifiquen como “el exmarido de Pampita”, en especial en redes sociales. Para él, esa etapa no es motivo de resentimiento sino de satisfacción por lo construido en familia. “Creo que hice muchas cosas interesantes en mi vida de las cuales estoy muy orgulloso. Entre ellas, la familia que supimos armar con Caro en su momento fue un motivo de orgullo y Ana ni te digo, no tiene parámetro de lo espectacular que es. Y solo tengo buenos recuerdos de todo eso”, afirmó. Incluso admitió que, en ocasiones, extraña la dinámica familiar que compartieron.

Consultado sobre el alcance de lo que perdió tras el divorcio, Moritán fue categórico: “Todo. Familia, laburo, credibilidad, confianza, todo perdí. Nombre, todo perdí. Y yo miraba televisión y veía gente hablando sin saber, mintiendo sobre cosas que no tienen nada que ver conmigo ni mi vida. Pero bueno, me tocó”. Ese episodio supuso, según sus palabras, un costo altísimo a nivel personal y profesional.

El empresario confesó que tras la separación perdió todo (Video: Cuentas Claras-Cronista Stream)

Poco después de la entrevista de Moritán, Pampita fue consultada sobre sus afirmaciones en una nota brindada a Puro Show. La conductora y modelo evitó involucrarse en las apreciaciones de su expareja acerca de la pérdida experimentada tras la separación. “No son temas míos, entonces trato de no meterme”, respondió ante la pregunta sobre si había escuchado o leído lo que expresó el emprresario sobre “haberlo perdido todo” tra la ruptura.

La prioridad de la modelo y presentadora está centrada en su rol de madre y en la construcción de un entorno adecuado para la hija en común con el economista. “Me interesa tener un buen vínculo porque tenemos que criar a Ana juntos y por eso no me meto mucho en temas que no me corresponden, no son míos”, explicó. Reafirmó que el único motivo por el que mantienen un trato cercano es la necesidad de compartir la crianza y asegurar el bienestar de la niña.

La reacción de Pampita ante las declaraciones de Moritán fue de distancia y neutralidad. Ante las preguntas directas sobre si le sorprendía que su expareja reconociera extrañar la familia que formaron, evitó manifestar opinión: “No, no voy a opinar nada. Y yo estoy en pareja”, expresó en relación a Martín Pepa. Además, ante la consulta sobre los dichos de Priscila —quien salió con Moritán y comentó que él mencionaba seguido a Pampita—, la modelo prefirió no expresarse: “No vi nada que dijo Priscila. También tengo la mejor con ella porque trabajamos juntas. Pero no puedo opinar de notas de otros”.

El primer día de clase de Anita García Moritán junto a sus padres, Pampita y Roberto (Instagram)

Frente a la insistencia sobre si entiende lo que representa para Moritán cargar con el mote de “ex de Pampita”, la conductora sostuvo: “Pero él dice que no le molesta, así que si no le molesta a él...”. Cuando el cronista sugirió que, en el fondo, podría incomodarle, Pampita relativizó: “Bueno, todos hacemos lo que podemos cuando estamos en una cámara, porque no es lo más natural, y tratamos de dar nuestra mejor versión”.

La crianza de Ana se mantiene como el principal punto de contacto entre los exesposos. Pampita remarcó que su interés está puesto en asegurar un ambiente pacífico y colaborativo para el desarrollo de su hija. “Tratamos de que el vínculo sea ameno, en paz. Hay que compartir muchos momentos juntos. Ana está re chiquita todavía, así que hasta que no sea grande, toda la comunicación es gracias a la voluntad de los padres. Cuando hacés una videollamada, el otro padre sostiene el teléfono, es como que depende absolutamente de nosotros acomodarnos a la familia que somos hoy”, explicó.

San Valentín a pura sonrisa: Pampita y Martín Pepa compartieron imágenes de su celebración

La relación entre Pampita y Moritán gira ahora en torno a la responsabilidad compartida de crianza. Ambos coinciden en que mantener un trato cordial y funcional es esencial para el bienestar de su hija, aunque sus vidas personales hayan tomado caminos distintos.

Cabe mencionar que ddesde hace un año, Pampita está en pareja con Martín Pepa. Esta nueva etapa sentimental la llevó a marcar distancias claras respecto de su pasado con Moritán, evitando opinar sobre temas o declaraciones que no considera propios.