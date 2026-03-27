Quién es María Irigaray, la novia de Darío Lopilato que representa a La Plata en el concurso Miss Universo Argentina

María Irigaray, la novia de Darío Lopilato que concursará como representante de La Plata en el concurso de Miss Universo Argentina (Fotos: @fotografiaultravioleta)

La reciente elección de María Irigaray como representante de La Plata en Miss Universo Argentina la posiciona en el centro de la escena nacional, sumando visibilidad tanto por su carrera profesional como por su noviazgo con Darío Lopilato, el reconocido actor argentino.

Irigaray es modelo, actriz, pianista clásica, periodista deportiva y escritora. A los 31 años, combina una sólida formación universitaria en Artes y Periodismo Deportivo con una creciente proyección mediática, y convive con Lopilato desde 2025. Su perfil multidisciplinario y su labor en diferentes áreas la convierten en una de las figuras a seguir en el certamen nacional de belleza, en el que buscará convertirse en la próxima representante argentina en el concurso internacional.

Darío Lopilato y María Irigaray en unas vacaciones en Concordia, Entre Ríos

De formación universitaria, Irigaray es Licenciada en Artes y Periodismo Deportivo de la Universidad de Quilmes, cuya celebración posteó la semana pasada, y Técnica Universitaria Instrumentista Musical en Piano. Alterna la interpretación musical con su pasión por el modelaje y la actuación. Su debut como actriz fue en la obra “Vamos a contar mentiras”, donde trabajó junto a Lopilato y comenzó la relación entre amgos. Desde entonces, su carrera abarca medios deportivos, publicaciones impresas y el libro “Belleza sin medida”, en el que reivindica la belleza integral.

También participa como periodista deportiva y columnista en el programa “Estamos todos locos”, que conduce Lopilato. Esta labor le permite articular la comunicación y el deporte, dos ejes de su carrera profesional.

María Irigaray en su celebración por el título de Licenciada en Artes y Tecnologías en la Universidad de Quilmes

Talentos, intereses y filosofía de belleza de María Irigaray

Entre los talentos de Irigaray destaca su condición de pianista clásica, disciplina en la que se graduó y que sigue practicando. La vinculación con el agua, a través de actividades como surf, stand up paddle, kayak y buceo, es una constante en su vida. Encuentra en el movimiento y la naturaleza un espacio para equilibrar su rutina.

La modelo domina el portugués y es hincha de Rosario Central. Su aproximación a la belleza propone una perspectiva donde prime lo integral, más allá de las medidas físicas. A través de su libro, impulsa una visión de belleza que valora el rol social y la autoaceptación, rechazando estándares predeterminados.

María Irigaray y Darío Lopilato están en pareja desde el 2022

Su relación con Darío Lopilato y vida personal

El vínculo de Irigaray con Darío Lopilato se remonta a 2022, cuando compartieron escenario en el teatro. Esa experiencia marcó el debut actoral de Irigaray. El romance se hizo público tras el Mundial de Qatar, cuando ella publicó una fotografía en redes sociales junto al actor y un mensaje afectuoso para celebrar su cumpleaños. “¡Feliz cumple mi amor! El más bueno y talentoso. Te admiro tanto. Te amo. Sí, con vos me fui mundial”. La respuesta del actor fue inmediata: “te amo bella!!!”.

La relación se ha fortalecido, y desde 2025 conviven y comparten proyectos personales. Irigaray tiene un vínculo cercano con la familia Lopilato y ya ha celebrado la Navidad junto a Luisana Lopilato y Michael Bubblé en Canadá. Daniela, la hermana nutricionista de Darío, también comentó la noticia de su avance en el certamen de belleza: “Vamooooooooos cuñadita!!!! 🔥🔥“.

El posteo de María Irigaray con que blanquearon la relación con Darío Lopilato(Foto: Instagram)

María Irigaray en Miss Universe Argentina

La confirmación de María Irigaray como representante de La Plata la ubica entre las favoritas para la edición 2026 del certamen. Se prevé que la final nacional, prevista para mayo, marque el inicio de una etapa en la que Irigaray buscará coronarse a nivel nacional y proyectarse al concurso internacional de belleza.

Este certamen ofrece la oportunidad de que Irigaray asuma el papel de embajadora argentina en uno de los escenarios más relevantes del mundo. De lograr el título, sumaría visibilidad a sus propuestas y a su mirada sobre la belleza integral y el compromiso social.