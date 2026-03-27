Karina Jelinek celebró sus 45 años: los looks de los famosos y la presencia de Flor Parise

Karina Jelinek sonríe ante la cámara en su fiesta de cumpleaños, posando frente a una pared de rosas y un letrero de neón con su nombre (RS Fotos)

La noche porteña se vistió de celebración con el cumpleaños número 45 de Karina Jelinek, quien eligió un bar de Palermo para reunir a sus amigos y figuras del espectáculo en una velada exclusiva y animada. El espacio fue reservado especialmente para la ocasión y ambientado con detalles personalizados, incluyendo un fondo tapizado de flores rosas y las iniciales “KJ” en luces de neón, lo que creó un escenario ideal tanto para la diversión como para las fotos que marcaron la jornada.

Desde temprano, los invitados fueron llegando al lugar, sumándose al clima festivo que se potenció con la música, los tragos y el entusiasmo de la anfitriona. El festejo se destacó por una atmósfera distendida y alegre, donde la interacción entre los presentes y la pista de baile jugaron un papel central. La noche, pensada para el disfrute, permitió a los asistentes compartir momentos de cercanía y espontaneidad, reforzando el lazo de amistad y camaradería que caracteriza al círculo de Karina Jelinek.

Karina Jelinek celebra su cumpleaños junto a Kennys Palacios en una animada reunión

La modelo se robó todas las miradas con un conjunto en negro que combinó sensualidad y audacia: un corset con sectores translúcidos, falda irregular con frunces, bucaneras de gamuza, medias con encaje, campera de cuero corta y cartera rectangular rígida. Su beauty look minimalista apostó a la sofisticación nocturna, con máscara de pestañas, sombras metalizadas y labios en tono nude, mientras el cabello lacio con raya al medio y puntas levemente onduladas completó la imagen.

Durante la noche, Karina Jelinek se mostró disfrutando a pleno, sonriente y receptiva al afecto de sus amigos. Varios de los momentos claves la tuvieron en el centro de la pista, bailando y compartiendo abrazos, además de la tradicional escena del canto de feliz cumpleaños. Allí, la torta, una rogel, ocupó un lugar especial, enmarcada por la pared floreada y rodeada de flashes. La anfitriona supo capitalizar cada instante, posando para las fotos y siendo el eje de la celebración.

Karina Jelinek celebra su cumpleaños junto a sus amigas Majo Martino y Eva Anderson, posando sonrientes para la foto (RS Fotos)

En uno de los pasajes más fotografiados, la modelo posó junto al fondo de flores y las iniciales iluminadas, transmitiendo el espíritu festivo de la noche. La elección del vestuario y la actitud relajada de Jelinek consolidaron la tónica de la velada: una celebración donde la moda, la alegría y la espontaneidad se entrelazaron.

Uno de los hechos más comentados del festejo fue la presencia de Flor Parise, pareja de Karina Jelinek desde hace varios años. Ambas se mostraron cómplices y enamoradas, compartiendo besos y gestos afectuosos en la pista de baile, ante la mirada de los invitados y los flashes de los fotógrafos.

Karina Jelinek y Flor Parise comparten un momento de complicidad y alegría, sonriendo la una a la otra en el cumpleaños de la modelo

Flor eligió para la ocasión un minivestido negro de encaje translúcido con hombreras y mangas tres cuartos, que dejaba ver la lencería blanca y combinó con botas de cuero negro de caña alta. El estilismo acompañó la estética de la anfitriona y reforzó la sintonía de la pareja, que no dudó en mostrarse cercana y espontánea.

El festejo evidenció la comodidad que ambas tienen al mostrarse juntas en público, aportando naturalidad y frescura a la celebración. Las imágenes de la pareja y sus gestos de cariño fueron parte central de la narrativa visual de la noche, consolidando su relación como un aspecto destacado del evento.

Karina Jelinek y Kenys Palacios sonríen y posan juntos en un ambiente festivo durante la celebración del cumpleaños de la modelo. (RS Fotos)

El cumpleaños congregó a varios nombres reconocidos del espectáculo y la moda argentina. Evangelina Anderson se sumó a la tendencia del negro y las transparencias con un body encorsetado, pantalón recto, blazer y botas al tono, además de accesorios de lujo como una minicartera matelaseada de Miu Miu y un cinturón de Saint Laurent.

Majo Martino optó por el color y el animal print, luciendo un vestido amarillo de leopardo, ajustado y de mangas largas, con escote pronunciado y abertura frontal decorada con arandela. Completó el look con blazer negro y botas de cuero con plataforma.

Karina Jelinek y Fabián Medina Flores posan juntos durante la celebración del cumpleaños de la modelo en un evento nocturno. (RS Fotos)

Referente de la moda, el diseñador Fabián Medina Flores apeló a la elegancia clásica con un ambo negro, camisa blanca, pañuelo de seda y mocasines de cuero, mientras que Kennys Palacios, conocido por su labor como peluquero de Wanda Nara y su reciente paso por Gran Hermano, apostó a la mezcla de estilos con camisa animal print, chaqueta de cuero, pantalón de sastrería gris y zapatillas chunky plateadas.

La participación activa de los invitados famosos contribuyó a reforzar el carácter animado y glamoroso de la noche. Las elecciones de vestuario y la predisposición para la foto y la interacción social formaron parte esencial del ambiente, generando una dinámica vibrante.

Karina Jelinek posa junto a Evangelina Anderson en la celebración de su cumpleaños, luciendo atuendos oscuros en un ambiente nocturno y festivo. (RS Fotos)

La ambientación del festejo fue uno de los puntos distintivos: el espacio se decoró con una pared cubierta de flores rosas y grandes flores artificiales, enmarcando el área de la torta y las fotos principales. El detalle de las iniciales “KJ” en luces de neón aportó un sello personalizado y moderno.

La torta de cumpleaños, pieza central durante la celebración, fue presentada en un sector destacado junto a otra torta más pequeña en tonos rosas, ambas rodeadas de arreglos florales y una iluminación cálida. El momento del canto y el pedido de deseos fue acompañado por todos los presentes, lo que generó un clima de celebración compartida.

La música, los tragos y la pista de baile fueron protagonistas en una noche donde el disfrute y la complicidad se impusieron. El evento se constituyó como un espacio de encuentro y celebración para figuras del espectáculo y amigos cercanos de Karina Jelinek, consolidando el festejo como una noche memorable en la agenda social porteña.