Cristina Kirchner y Kicillof también celebraron el fallo por YPF y contestaron las críticas de Milei: “El juicio era absurdo”

Cristina Kirchner y Axel Kicillof también celebraron la resolución de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que dio de baja el fallo en primera instancia contra la Argentina por la expropiación de YPF. La exmandaria se expresó a través de sus redes y destacó que estatizar la empresa petrolera “se hizo conforme a derecho”, mientras que el gobernador bonaerense replicó las críticas de Javier Milei y planteó que tiene “que pedir perdón por haber apoyado a los fondos buitres”.

“Justo es reconocer que la posición de la Argentina siempre fue apoyada por Estados Unidos; tanto en su administración demócrata como republicana. De esta manera, queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”, indicó CFK en X.

Y completó: “También queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país; porque con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012… hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética".

La torre de YPF en Puerto Madero

El gobernador, a su vez, aseguró que “se hizo justicia” y, consultado en Radio con Vos, se refirió a los cuestionamientos de Milei, que más temprano sostuvo que la administración libertaria tuvo que llegar y “arreglar las cagadas del inútil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta Cristina Kirchner”.

“Yo iba a decir que tenía que pedir perdón por haber apoyado a los fondos buitre, por haber utilizado esto electoralmente, aun con recomendaciones de muchos abogados”, indicó Kicillof. Y agregó: “Lo dije varias veces, era muy malo que el Presidente para insultarme a mí o para tratar de sacar provecho político, se dedicara a darle la razón a quienes estaban atacando a Argentina, mientras además los abogados del Estado siguieron siempre la línea, que era la nuestra desde el comienzo en estas disputas, y fue la que terminó imponiéndose”.

En este sentido, el mandatario agregó que “el juicio desde el punto de vista legal, jurídico, era absolutamente absurdo” y felicitó a “todos los que creen en la soberanía nacional, porque esto era una intromisión en la soberanía de nuestro país”. “Felicitaciones, porque hoy Vaca Muerta e YPF son un importante palanca para el desarrollo nacional, para el desarrollo argentino”.

Kicillof también hizo un descargo sus redes, donde destacó la estatización de YPF ordenada por CFK. “Nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas”, planteó, y añadió: “Aquella decisión marca el rumbo del modelo de desarrollo que la Argentina necesita”.

Más allá de las apelaciones que puedan surgir, se trata de una victoria para el país, en un juicio de más de una década en el que había sido condenado por Loretta Preska a pagar una suma de más de USD 16.000 millones.

“Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, destacaron los jueces los jueces Denny Chin,José Cabranes y Beth Robinson, de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York.

Fue un fallo dos a unos: Cabranes votó a favor de los demandantes. A grandes rasgos, los jueces, usando la ley local, decidieron que la Ley de Expropiación, que votó el Congreso en 2012, está por sobre el estatuto de la empresa.

Ahora los demandantes podría pedir, antes de ir a la Corte Suprema de EEUU, que todos los jueves de ese tribunal (unos 22, de los cuales 13 son activos) revisen otra vez el fallo, algo que no es usual que ocurra. Si eso ocurre podría haber cambios.

“Sostenemos que las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino, y que las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”, agregó el tribunal de alzada estadounidense.

Se trata del mayor juicio que enfrentaba el país en un tribunal en el exterior y la demanda más grande en la historia de EEUU contra un Estado soberano. El gobierno de EEUU, mediante el Departamento de Justicia, se había pronunciado varias veces en las últimas semanas a favor de Argentina.

El gran perdedor de esta causa es el estudio inglés Burford Capital, que seguramente apelará. Comparado por muchos con un fondo buitre por su accionar, este este bufete, que cotiza en Londres y Wall Street, había comprado los derechos a litigar en esta causa por unos 15 millones de euros y había vendido partes de la demanda recaudando más de USD 300 millones hasta el momento.