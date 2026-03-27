¿Demasiada libertad? El temor de Platón a que la democracia se convierta en su peor enemiga

Lo que pensó Platón 400 años antes de Cristo sigue funcionando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La demasiada libertad parece, pues, que no termina en otra cosa sino en un exceso de esclavitud lo mismo para el particular que para la ciudad”. Así decía el filósofo griego Platón en su obra más influyente, La República. El libro, publicado en la Atenas del siglo IV a.C. -y que Infobae Ediciones ofrece para su lectura digital gratuita-, expone un diagnóstico sobre la justicia, la política y el poder que, para muchos, mantiene vigencia.

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La República se pregunta cómo evitar que la democracia derive en tiranía y de qué modo construir una sociedad donde cada quien ocupe el lugar para el que resulta más apto. Los paralelismos entre la realidad de entonces y los desafíos de las democracias actuales aparecen desde el inicio, pues las palabras del filósofo parecen describir las crisis y dilemas políticos del siglo veintiuno.

Platón no imaginó su obra como un manual para crear sociedades perfectas. El propio autor reconoció que La República es, ante todo, una respuesta frente a Estados “enfermos” y en crisis. La Atenas de su época, desgastada por la guerra, la corrupción y la volatilidad política, ofreció el escenario idóneo para cuestionar cómo recuperar la salud cívica cuando todo parece descomponerse. “Busco aquel mínimo cambio por el cual esos Estados enfermos puedan recobrar su salud”, escribió Platón.

Hoy, la referencia resulta familiar. Escándalos de corrupción, desconfianza en las instituciones y la percepción de que la política responde menos a necesidades reales marcan el pulso de democracias en muchos países. Las preguntas de Platón —¿quién debe gobernar?, ¿qué es la justicia?, ¿cómo evitar la tiranía o el desgobierno?— no han perdido actualidad.

Platón ante la enfermedad de la sociedad

Platón vivió los vaivenes de la democracia ateniense: observó su auge, su caída y los excesos a los que podía conducir. Analizó cómo la libertad sin medidas abre la puerta a la anarquía, y cómo la promesa de igualdad puede ser utilizada por líderes que manipulan el descontento del pueblo. Este análisis resulta actual ante el auge del populismo y la polarización en las democracias del siglo veintiuno.

"La República", un manual político. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su obra, el filósofo sintetiza los modelos políticos en un ciclo de transformaciones: de la aristocracia (el gobierno de los mejores) se pasa a la timarquía, de allí a la oligarquía, después a la democracia y, finalmente, a la tiranía. En cada paso, el régimen resulta, para él, una degeneración del anterior. El desenlace más temido es claro: la democracia, sin frenos, desemboca en la tiranía cuando surge un líder que, usando el descontento, se apodera del poder absoluto.

En el presente, la preocupación de Platón sobre la facilidad con que la democracia puede ser minada por la demagogia se refleja en las crisis de confianza y el ascenso de líderes autoritarios en distintos contextos.

El ciclo político: democracia y tiranía

Platón propuso que la justicia en la ciudad y la felicidad individual dependen de que cada cual haga aquello para lo que es apto. Según su visión, la sociedad debe organizarse en clases: gobernantes (filósofos), guardianes (militares) y productores (artesanos, comerciantes y campesinos). Cada grupo cumple una función, y la justicia surge cuando nadie invade el papel de los otros.

La noción de que el gobierno requiere preparación y virtud contrasta con la tendencia contemporánea a priorizar la popularidad. La discusión sobre meritocracia se conecta con la propuesta de Platón: el poder debe recaer sobre quienes demuestran, a lo largo del tiempo, estar capacitados en virtud, conocimiento y compromiso público.

Para seleccionar a estos gobernantes, Platón imaginó un sistema riguroso de pruebas, educación y vigilancia. Solo quienes resisten la tentación del poder y del placer llegan a gobernar. Esta exigencia se traduce hoy en demandas ciudadanas de transparencia, formación y ética en los líderes públicos.

Justicia, meritocracia y educación

En La República, la educación no se limita a la instrucción técnica: implica moldear el carácter. La obra también expone la necesidad de educar en valores, templanza, autocontrol y respeto a la ley. El objetivo es formar ciudadanos capaces de anteponer el bien común al interés particular.

Para Platón, la educaicón es un elemento fundamental para la democracia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema educativo actual enfrenta interrogantes semejantes: ¿preparar solo para el mercado laboral o también para la vida democrática? Platón defendía una formación integral, en la que la música, la gimnasia y la filosofía construyeran individuos completos. El desinterés creciente por la formación humanista en favor de la inmediatez y la productividad refleja un dilema ya anticipado por la obra.

El mito de los metales, propuesto por Platón, justifica la existencia de clases sociales e introduce el principio de movilidad: quienes no demuestran virtud pueden perder su puesto, y quienes la alcanzan pueden ascender. La idea de un sistema flexible, aunque rígido en su origen, anticipa debates actuales sobre la igualdad de oportunidades y el acceso a la movilidad social. Sociedades del siglo veintiuno tratan de premiar el mérito sin perpetuar privilegios injustificados, problema que Platón previó al proponer pruebas constantes para quienes ocupan las posiciones más altas.

Populismo, comunidad y verdad

La advertencia central de Platón apunta al populismo. El filósofo describe cómo, en la democracia, la búsqueda de popularidad puede facilitar el ascenso de líderes que adulan al pueblo y luego concentran el poder, despreciando las leyes e instituciones. El retrato del tirano —un hombre dominado por pasiones, obsesionado con la riqueza y el placer, aislado y temeroso— puede reaparecer en personajes que prometen soluciones simples y terminan aislados en círculos de aduladores.

Platón advierte contra el popuismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo platónico —del exceso de libertad a la tiranía— puede observarse en procesos políticos recientes donde la polarización y la falta de confianza en las instituciones abren el camino a líderes autoritarios.

Platón propuso un modelo social donde la comunidad se sitúa por encima de los intereses individuales. Las clases gobernantes, para evitar la corrupción, renuncian a la propiedad privada y a la familia tradicional. Esta propuesta, más exigente incluso bajo los estándares de hoy, busca que quienes gobiernan no tengan otro interés que el bien común. El debate sobre la primacía del colectivo frente al individualismo sigue vigente: el Estado platónico no pretendía suprimir la iniciativa privada entre las clases productoras, pero exigía la máxima transparencia y dedicación a quienes ocupan cargos públicos.

Uno de los ejes de La República es la defensa de la verdad y la crítica a la manipulación. Platón recela de la retórica vacía, del uso de palabras grandilocuentes para confundir y del desprecio por el conocimiento real. La exigencia platónica de que el debate público se base en la razón plantea la necesidad, aún hoy, de combatir las noticias falsas y el uso interesado de la información.

El legado y las preguntas abiertas

La República contiene uno de los relatos filosóficos más emblemáticos: el mito de la caverna. Platón describe allí a los seres humanos como prisioneros que solo perciben sombras y necesitan salir a la luz del conocimiento. La imagen resulta actual en la época de las burbujas digitales. El desafío sigue siendo cómo estimular el pensamiento crítico y formar a ciudadanos que cuestionen y resistan la manipulación.

El propio Platón advierte sobre los límites de su propuesta y la dificultad de hallar gobernantes que reúnan virtud, saber y entrega. Su reflexión señala que esa combinación es poco frecuente y que el peligro de corrupción y abuso permanece.

Las preguntas que atraviesan La República siguen abiertas: ¿cómo forjar una sociedad justa?, ¿qué significa gobernar para el bien común?, ¿de qué modo evitar que la política se convierta en un enfrentamiento de intereses privados?, ¿qué espacio deben ocupar la educación y la virtud en la vida pública? A más de 2.000 años de distancia, las advertencias de Platón sobre el riesgo de improvisación, el desprecio por el conocimiento y la exaltación del interés individual siguen interpelando a las sociedades democráticas.